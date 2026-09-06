Hermano de Paul Flores se pronuncia tras sentencia contra su asesino: “Por lo menos es una muestra de esperanza”

La incertidumbre domina a los allegados del exvocalista de Armonía 10, quien fue asesinado hace más de un año, mientras el proceso judicial avanza sin resolución y la prisión preventiva de los acusados está próxima a vencer| Foto: Paul Flores (Instagram)

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La condena contra Pierre Ángel Panduro Verástegui, alias ‘El Italiano’, abrió una nueva etapa para los familiares de Paul Flores, el cantante de Armonía 10 asesinado tras un ataque contra el bus de la agrupación. El hermano del artista, Cristhian Flores, consideró que la decisión judicial constituye “una muestra de esperanza”, aunque remarcó que ninguna pena compensará la ausencia que dejó el crimen.

Panduro Verástegui recibió una sentencia de 35 años de prisión por disparar contra el vehículo en el que viajaba la orquesta. El ataque causó la muerte de Flores, conocido por el público como ‘El Ruso’.

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La resolución comunicada corresponde a un adelanto de sentencia. La lectura completa del fallo quedó programada para el próximo 16 de septiembre, fecha que coincidirá con un año y medio desde el fallecimiento del intérprete.

Christian Flores, hermano de Paul Flores, declara en una entrevista televisiva sobre los implicados en el ataque al bus de Armonía 10. (Latina Noticias)

Cristhian Flores se refirió a la decisión luego de la audiencia y sostuvo que la familia espera que el veredicto quede ratificado en la próxima sesión judicial.

“El adelanto de sentencia que ha ocurrido el día de hoy; esperemos que se reafirme este 16 de septiembre. Justo se cumplirá exactamente un año y medio de su sensible fallecimiento”, manifestó ante los medios de comunicación.

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El hermano de Paul Flores pidió que el responsable reciba la sanción establecida por la ley. A la vez, explicó que el proceso judicial no modifica las consecuencias personales que afrontan desde el asesinato.

“Tiene que recibir todo el peso de la ley, todo el castigo. Para nosotros, ni 200 ni 300 años de cárcel van a devolver lo que nosotros éramos como familia, pero sí por lo menos es una muestra de esperanza”, expresó.

El procesado alias El Italiano aparece bajo custodia policial junto a una fotografía del cantante Paul Flores de la orquesta Armonía 10. (Infobae Perú)

Además de la condena impuesta a ‘El Italiano’, el Poder Judicial dictó penas contra otros cuatro acusados por su participación en el caso. Ángelo Velásquez Moreno y Mariano Altamirano Ramos fueron sentenciados a 16 años de cárcel.

En tanto, Edwin Acosta Jaramillo y Jorge Reyes Miranda recibieron 15 años de prisión. Los cuatro fueron condenados como coautores del delito de homicidio calificado.

La decisión contra los cinco acusados representa un avance judicial para los deudos del cantante. La familia, sin embargo, mantiene su expectativa puesta en la lectura integral de la resolución, que deberá precisar los fundamentos de las penas y cerrar esta fase del proceso.

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Viuda de Paul Flores sigue pidiendo justicia

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, también se pronunció luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima Este diera a conocer el adelanto de sentencia contra Pierre Panduro Verástegui.

A través de un mensaje dirigido al artista, Jaramillo definió la condena como un paso dentro de la búsqueda de justicia. Aclaró, de todos modos, que los 35 años de prisión no revierten la pérdida que enfrenta la familia desde el ataque.

“Hoy se marca un paso fundamental en el camino hacia la justicia que alivia, aunque sea un poco, el peso en el corazón. Durante la audiencia, la Corte Superior de Justicia de Lima Este ha dictado un ADELANTO DE SENTENCIA de 35 años de cárcel para el responsable de tu partida, mi amado Paul”, escribió.

Carolina Jaramillo aseguró que continuará exigiendo justicia por el asesinato de Paul Flores.

La viuda recordó el impacto que provocó el crimen en el entorno del cantante y afirmó que la familia continuará pendiente del proceso. En su pronunciamiento, también cuestionó la falta de respaldo que, a su juicio, recibió Flores luego de haber dedicado su carrera a la música.

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“Aunque hemos luchado solos como familia porque lastimosamente te dieron la espalda y te dejaron desamparado allí donde tú diste tu vida y tu arte, nosotros nunca nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando por ti”, sostuvo.

Jaramillo señaló que mantendrán el reclamo hasta que concluyan todas las instancias vinculadas con el caso. “No importa todo lo que tengamos que hacer ni las decisiones que tengamos que tomar, como familia vamos a alzar nuestra voz y a seguir firmes de pie por ti”, añadió.