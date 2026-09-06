A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II HOY: partido en Chongoyape por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II: partido en Chongoyape por Torneo Clausura de Liga 1 2026. Crédito: Difusión.

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Hoy, domingo 6 de septiembre, Alianza Lima visitará a Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro que tendrá lugar en el Complejo Deportivo de Chongoyape. El partido representa una prueba para los equipos de Pablo Guede y Jorge Araujo, que llegan separados por apenas un punto en la tabla.

El cuadro de La Victoria necesita recuperarse luego de su última presentación en el campeonato, cuando cayó ante Deportivo Garcilaso en condición de local. El resultado frenó una racha en la que había acumulado puntos importantes, aunque también dejó asuntos pendientes en su funcionamiento antes de una seguidilla de partidos que incluirá el clásico frente a Universitario.

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Para Alianza Lima, el compromiso en Chongoyape será una oportunidad para corregir esa derrota y llegar con mejores sensaciones al duelo ante su tradicional rival. Guede deberá administrar el plantel en una visita fuera de Lima, con la obligación de sumar para no perder terreno en una clasificación que mantiene una diferencia reducida entre varios equipos.

Alianza Lima enfrenta a Juan Pablo II por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Sergio Vela / Liga 1

Juan Pablo II, por su parte, buscará sostener el impulso de sus resultados recientes. El conjunto papal pretende alcanzar su tercera victoria consecutiva luego de imponerse en Andahuaylas, una plaza que suele presentar dificultades para los equipos visitantes. La localía y las condiciones climáticas del norte serán factores a considerar en el desarrollo del encuentro.

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Los dos equipos ya se enfrentaron en la presente edición de la Liga 1 2026. En el Torneo Apertura, Alianza Lima venció por 2-0 a Juan Pablo II en el estadio Alejandro Villanueva. Eryc Castillo fue la figura de aquella jornada al marcar los dos goles del cuadro íntimo en Matute.

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II se disputará el domingo 6 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio de Chongoyape. Para los aficionados en otros países, el inicio del encuentro se distribuye de la siguiente manera:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Brasil y Uruguay: 17:00 horas

Miami y Nueva York (hora del Este): 16:00 horas

España: 22:00 horas

El delantero logró su doblete en Matute por la jornada 8 del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II por Torneo Clausura de Liga 1 2026

L1MAX asume el rol de canal exclusivo para la transmisión de todos los partidos. Los aficionados pueden acceder a la jornada completa a través de operadores como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win y Movistar, lo que elimina restricciones y amplía las opciones de visualización.

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Además, la digitalización se consolida con la aplicación oficial Liga 1 Play, que permite ver los encuentros en directo desde dispositivos móviles o computadoras. La cobertura periodística complementa la experiencia de los seguidores. Asimismo, Infobae Perú ofrece información previa, relatos minuto a minuto, detalles de goles y jugadas claves.

¿Cómo marchan ambos equipos en el Torneo Clausura?

Alianza Lima llega a la fecha 8 en el octavo lugar de la tabla, con 12 puntos y una diferencia de gol de +3. El equipo de Guede ha anotado 10 tantos y recibió siete, números que reflejan una campaña con marcadores ajustados en sus siete compromisos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la caída de Sport Boys ante Sport Huancayo.

El conjunto ‘íntimo’ necesita reencontrarse con la victoria para afrontar entonado el clásico ante Universitario. La caída ante Deportivo Garcilaso en casa lo dejó sin margen para ceder más puntos, en especial porque Deportivo Garcilaso, Universitario y Alianza Atlético encabezan una clasificación apretada.

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Juan Pablo II figura en la novena posición con 11 unidades y también posee una diferencia de gol de +3. El equipo de Araujo convirtió 13 goles y recibió 10. Una victoria en Chongoyape le permitiría superar a su rival en la tabla y mantener su ascenso en el Clausura.