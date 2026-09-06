Perú

Crimen en Mi Perú: atacaron a tiros a un joven cuando estaba detenido en una avenida y su familia pide esclarecer el caso

Dos atacantes a bordo de una motocicleta dispararon contra Sergio Zumba Amazifuen, según el relato de sus allegados. La familia denunció presuntas irregularidades en las primeras diligencias

Una calle nocturna con marcas en el pavimento, veredas de concreto, alumbrado público y un autobús a lo lejos
La calle del distrito de Mi Perú conserva rastros en el pavimento tras el asesinato a balazos de Sergio Zumba Amazifuen, de 20 años.
Guardar

Sergio Zumba Amazifuen, de 20 años, fue asesinado a balazos en el distrito de Mi Perú, en una zona cercana a Ventanilla. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el joven se encontraba detenido en una avenida cuando dos personas que se desplazaban en una moto lineal se acercaron y abrieron fuego a corta distancia.

El ataque ocurrió en plena vía pública y dejó manchas de sangre sobre la pista, según las imágenes que circularon después del crimen. En los registros audiovisuales también se observaría parte de la secuencia previa y posterior al ataque, aunque las autoridades deberán determinar su autenticidad y establecer si aportan elementos para identificar a los responsables.

PUBLICIDAD

Un familiar de la víctima afirmó que Zumba Amazifuen recibió seis disparos. La mujer relató que el joven fue atacado sin que pudiera defenderse y reclamó una investigación inmediata. También sostuvo que otros integrantes de su familia fueron víctimas de hechos violentos, una situación que, según dijo, agrava el temor de sus allegados.

Vista nocturna de una calle asfaltada con marcas circulares trazadas en el suelo y vehículos transitando en el fondo
Marcas de tiza sobre el pavimento señalan la zona de un ataque a tiros registrado de noche en una avenida del distrito de Mi Perú.

La familia denunció presuntas irregularidades en la comisaría de Mi Perú

La familiar cuestionó la respuesta de la comisaría de Mi Perú y denunció que el personal policial no habría actuado de manera adecuada tras el asesinato. Además, aseguró que existiría información o pruebas que no habrían sido incorporadas con la rapidez necesaria a las diligencias. Esas acusaciones deberán ser corroboradas por las instancias competentes.

PUBLICIDAD

El caso deberá quedar en manos de los equipos policiales y fiscales encargados de esclarecer homicidios. Las diligencias incluirán la revisión de cámaras de seguridad, videos grabados por vecinos o transeúntes y posibles testimonios de personas que estuvieron en la zona al momento de los disparos. También será necesario determinar cuál fue el recorrido de los atacantes antes y después del crimen.

La muerte de Sergio Zumba Amazifuen elevó la preocupación de sus familiares, quienes pidieron que se identifique a quienes participaron en el ataque y se establezca el móvil. Hasta el momento, no se informó sobre detenidos ni sobre una hipótesis oficial respecto al asesinato. La investigación busca establecer si el joven era el objetivo directo de los agresores y si el hecho estuvo vinculado con amenazas o conflictos previos.

Una mano sostiene un teléfono móvil que reproduce capturas de un video de seguridad de una calle con vehículos
Las grabaciones de una cámara de seguridad registran los momentos previos al ataque a balazos contra un joven en el distrito de Mi Perú.

Cae el ‘Borra Cara’ en el Callao

Jason Gómez Antola, presunto sicario e integrante de la peligrosa banda criminal Los Al-Qaedas del Puerto, se ganó el alias de “Borra Cara” por la sanguinaria forma en que, según la Policía, atacaba a sus víctimas, incluso después de dejarlas sin vida. El joven de apenas 20 años disparaba al rostro de sus víctimas hasta desfigurarlas, una particular forma de actuar que quedó asociada a su sobrenombre.

El general Marco Antonio Ponce, jefe de la Región Policial Callao, explicó a Exitosa Noticias el origen del alias y detalló la violencia con la que actuaba el detenido. “¿Por qué Borra Cara? Porque cuando se enfrenta a una de sus víctimas o sus rivales, los asesina y les dispara para darle o impactarle todos los proyectiles en el rostro, es decir, borrarle el rostro con los impactos de proyectil de armas de fuego”, declaró.

La detención de “Borra Cara” se produjo mientras la Policía seguía sus pasos por diversos hechos delictivos registrados en el primer puerto. Ponce confirmó a Exitosa que el joven también es investigado por presuntas actividades de extorsión.

Dos imágenes contiguas de un hombre joven con camiseta blanca, tatuajes en el cuello y cabello corto, caminando por la calle
La Policía Nacional del Perú detiene en el Callao a Jason Gómez Antola, presunto integrante de la banda Los Al-Qaedas del Puerto investigado por homicidio. (Composición: Infobae Perú)

Disparan más de 20 veces contra vivienda en el Callao

Una ráfaga de disparos sacudió durante la madrugada el sector N de Mi Perú, en el Callao. Dos sujetos llegaron hasta el pasaje Juanita y abrieron fuego contra la vivienda de una dirigente vecinal antes de escapar hacia la parte alta de Perú 2000.

La propietaria aseguró que nunca recibió amenazas antes del atentado. En declaraciones a Latina Noticias, sostuvo que nadie le envió mensajes ni le advirtió sobre un posible ataque. “Espero que sea una confusión”, afirmó.

El atentado ocurrió pocos días después de otro episodio de intimidación registrado en el Callao, donde una granada y una nota amenazante fueron encontradas frente a la sede del Poder Judicial. Hasta el momento, las autoridades no han informado de un vínculo entre ambos casos. Por el ataque en Mi Perú, dos personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad.

Temas Relacionados

CallaoCriminalidadAsesinatoinseguridad ciudadanaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Hoy habrá llovizna durante el día? Este es el pronóstico del Senamhi para el domingo 6 de septiembre

El Senamhi informó que habrá cielo nuboso durante la mañana en la zona este, oeste y el Callao, con nubes dispersas hacia el mediodía

¿Hoy habrá llovizna durante el día? Este es el pronóstico del Senamhi para el domingo 6 de septiembre

Trasplante capilar: Conoce en qué casos la alopecia puede ser reversible o permanente según el daño en el folículo

La disponibilidad de unidades foliculares condiciona la cobertura posible, mientras que un diagnóstico temprano ayuda a definir si corresponde medicación, cirugía o atención dermatológica

Trasplante capilar: Conoce en qué casos la alopecia puede ser reversible o permanente según el daño en el folículo

Efemérides del 6 de septiembre: De El Peruano a Jaime Yzaga, los hechos peruanos que marcan hoy la agenda nacional

La fecha recuerda el origen de una publicación patriota, una clasificación mundialista, un triunfo tenístico y la trayectoria de un cantante nacido en Chiclayo

Efemérides del 6 de septiembre: De El Peruano a Jaime Yzaga, los hechos peruanos que marcan hoy la agenda nacional

Parálisis facial: Conoce cómo descartar un ACV y por qué los masajes y el chicle no deben usarse desde el primer día

La debilidad de un lado de la cara puede responder a un problema cerebral o a una inflamación periférica, con tratamientos y tiempos de recuperación diferentes

Parálisis facial: Conoce cómo descartar un ACV y por qué los masajes y el chicle no deben usarse desde el primer día

Emergencia en cárceles de Perú: El Gobierno interviene los alrededores de cinco penales pero Castro Castro en San Juan de Lurigancho no tiene resguardo policial y militar

El decreto incluye prisiones de Tacna, Pasco, Lima y La Libertad, con operativos destinados a incautar celulares, tarjetas SIM y armas

Emergencia en cárceles de Perú: El Gobierno interviene los alrededores de cinco penales pero Castro Castro en San Juan de Lurigancho no tiene resguardo policial y militar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fenómeno El Niño Costero: La Oroya mantiene paralizada una defensa ribereña con avance de 36%

Fenómeno El Niño Costero: La Oroya mantiene paralizada una defensa ribereña con avance de 36%

JNE descarta reelección encubierta y aclara que alcaldes en ejercicio pueden postular como regidores

Presidente del JNE no asegura que alcaldes reelectos como primeros regidores reciban nueva credencial de burgomaestre

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

JNE confirma candidatura de Rafael López Aliaga y asumiría nuevamente como alcalde de Lima si gana

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Paul Flores se pronuncia tras sentencia contra su asesino: “Por lo menos es una muestra de esperanza”

Hermano de Paul Flores se pronuncia tras sentencia contra su asesino: “Por lo menos es una muestra de esperanza”

PJ escuchará a Magaly Medina antes de decidir si la manda de nuevo a prisión

André Bankoff dedicó emotivo mensaje a Carol Reali tras su boda civil: “Seguiré orando por el regalo que Jesús me dio”

Katy Jara anuncia el nacimiento de su tercer bebé a los 41 años tras complicado diagnóstico: “Con la bendición de Dios”

Sergio Galliani se emociona al hablar del talento y vitalidad de su hija Airam: “Me hace recordar cuando yo tenía esa edad”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II HOY: partido en Chongoyape por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II HOY: partido en Chongoyape por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas HOY: partido en el Rímac por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs Comerciantes Unidos 2-2: goles y resumen del inesperado empate en el Monumental por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada