Crimen en Mi Perú: atacaron a tiros a un joven cuando estaba detenido en una avenida y su familia pide esclarecer el caso

La calle del distrito de Mi Perú conserva rastros en el pavimento tras el asesinato a balazos de Sergio Zumba Amazifuen, de 20 años.

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Sergio Zumba Amazifuen, de 20 años, fue asesinado a balazos en el distrito de Mi Perú, en una zona cercana a Ventanilla. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el joven se encontraba detenido en una avenida cuando dos personas que se desplazaban en una moto lineal se acercaron y abrieron fuego a corta distancia.

El ataque ocurrió en plena vía pública y dejó manchas de sangre sobre la pista, según las imágenes que circularon después del crimen. En los registros audiovisuales también se observaría parte de la secuencia previa y posterior al ataque, aunque las autoridades deberán determinar su autenticidad y establecer si aportan elementos para identificar a los responsables.

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Un familiar de la víctima afirmó que Zumba Amazifuen recibió seis disparos. La mujer relató que el joven fue atacado sin que pudiera defenderse y reclamó una investigación inmediata. También sostuvo que otros integrantes de su familia fueron víctimas de hechos violentos, una situación que, según dijo, agrava el temor de sus allegados.

Marcas de tiza sobre el pavimento señalan la zona de un ataque a tiros registrado de noche en una avenida del distrito de Mi Perú.

La familia denunció presuntas irregularidades en la comisaría de Mi Perú

La familiar cuestionó la respuesta de la comisaría de Mi Perú y denunció que el personal policial no habría actuado de manera adecuada tras el asesinato. Además, aseguró que existiría información o pruebas que no habrían sido incorporadas con la rapidez necesaria a las diligencias. Esas acusaciones deberán ser corroboradas por las instancias competentes.

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El caso deberá quedar en manos de los equipos policiales y fiscales encargados de esclarecer homicidios. Las diligencias incluirán la revisión de cámaras de seguridad, videos grabados por vecinos o transeúntes y posibles testimonios de personas que estuvieron en la zona al momento de los disparos. También será necesario determinar cuál fue el recorrido de los atacantes antes y después del crimen.

La muerte de Sergio Zumba Amazifuen elevó la preocupación de sus familiares, quienes pidieron que se identifique a quienes participaron en el ataque y se establezca el móvil. Hasta el momento, no se informó sobre detenidos ni sobre una hipótesis oficial respecto al asesinato. La investigación busca establecer si el joven era el objetivo directo de los agresores y si el hecho estuvo vinculado con amenazas o conflictos previos.

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Las grabaciones de una cámara de seguridad registran los momentos previos al ataque a balazos contra un joven en el distrito de Mi Perú.

Cae el ‘Borra Cara’ en el Callao

Jason Gómez Antola, presunto sicario e integrante de la peligrosa banda criminal Los Al-Qaedas del Puerto, se ganó el alias de “Borra Cara” por la sanguinaria forma en que, según la Policía, atacaba a sus víctimas, incluso después de dejarlas sin vida. El joven de apenas 20 años disparaba al rostro de sus víctimas hasta desfigurarlas, una particular forma de actuar que quedó asociada a su sobrenombre.

El general Marco Antonio Ponce, jefe de la Región Policial Callao, explicó a Exitosa Noticias el origen del alias y detalló la violencia con la que actuaba el detenido. “¿Por qué Borra Cara? Porque cuando se enfrenta a una de sus víctimas o sus rivales, los asesina y les dispara para darle o impactarle todos los proyectiles en el rostro, es decir, borrarle el rostro con los impactos de proyectil de armas de fuego”, declaró.

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La detención de “Borra Cara” se produjo mientras la Policía seguía sus pasos por diversos hechos delictivos registrados en el primer puerto. Ponce confirmó a Exitosa que el joven también es investigado por presuntas actividades de extorsión.

La Policía Nacional del Perú detiene en el Callao a Jason Gómez Antola, presunto integrante de la banda Los Al-Qaedas del Puerto investigado por homicidio. (Composición: Infobae Perú)

Disparan más de 20 veces contra vivienda en el Callao

Una ráfaga de disparos sacudió durante la madrugada el sector N de Mi Perú, en el Callao. Dos sujetos llegaron hasta el pasaje Juanita y abrieron fuego contra la vivienda de una dirigente vecinal antes de escapar hacia la parte alta de Perú 2000.

La propietaria aseguró que nunca recibió amenazas antes del atentado. En declaraciones a Latina Noticias, sostuvo que nadie le envió mensajes ni le advirtió sobre un posible ataque. “Espero que sea una confusión”, afirmó.

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El atentado ocurrió pocos días después de otro episodio de intimidación registrado en el Callao, donde una granada y una nota amenazante fueron encontradas frente a la sede del Poder Judicial. Hasta el momento, las autoridades no han informado de un vínculo entre ambos casos. Por el ataque en Mi Perú, dos personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad.