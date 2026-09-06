Tilsa Lozano revela si Jefferson Farfán la convocó a Satélite+ para enfrentar a Magaly Medina

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La incorporación de Tilsa Lozano a Satélite+ abrió interrogantes sobre una eventual estrategia de Jefferson Farfán frente a Magaly Medina. La conductora negó que el exfutbolista la contactara para integrar el canal digital y afirmó que su llegada se trabajó durante los últimos meses con el equipo de producción.

La exconductora de televisión aseguró que atraviesa una etapa de expectativa por el inicio de este proyecto. Tras permanecer alejada de la pantalla durante un tiempo, volverá a conducir un formato en vivo desde una plataforma de streaming.

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“Estoy feliz, este lunes arrancamos a la 1:30 de la tarde, después de ‘La manada’. Estuve guardada un montón de tiempo, dándole vueltas a este proyecto que me tiene muy ilusionada”, declaró Tilsa Lozano en una entrevista con Trome.

Infobae Perú / Captura: Tiktok

Su anuncio coincidió con las especulaciones sobre el motivo de su fichaje. El vínculo entre Jefferson Farfán y Magaly Medina ha sido materia de controversia pública durante años, por lo que su ingreso a la señal digital despertó versiones sobre una posible respuesta a la presentadora de espectáculos.

La conductora rechazó esa lectura y pidió no asociar su llegada al canal con la disputa entre ambas figuras. “No todo gira alrededor de la señora, hay que soltar las paranoias”, sostuvo al ser consultada por el tema.

Según explicó, el contacto para su incorporación no se produjo con el exdelantero de la selección peruana. Las conversaciones, precisó, fueron con el área encargada de producir el nuevo programa.

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“Sí, de Satélite+. La convocatoria empezó hace un par de meses. Hemos estado en ensayos y armando todo el equipo”, indicó sobre las gestiones previas al estreno de ‘Tres al hilo’.

Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán: ¿Cuándo y a qué hora es su estreno?

Ante la pregunta de si Farfán la había buscado en persona, la figura televisiva respondió de forma directa. “¡No! Para nada. Todas mis conversaciones son directamente con el equipo de producción”, afirmó a Trome.

La posibilidad de que su presencia en el canal tuviera como objetivo confrontar a Medina también fue descartada. Lozano dijo que el programa se encuentra en preparación desde hace semanas y que responde a una propuesta desarrollada por un equipo de trabajo.

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“Esto se está trabajando hace más de dos meses con todo un equipo. No hay que pensar cosas que no son”, señaló la conductora entre risas.

Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán

La incorporación de Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón fue anunciada el jueves 3 de septiembre a través de las redes sociales de Satélite+ y de los propios conductores. Los tres estarán al frente de ‘Tres al hilo’, una de las nuevas apuestas de la plataforma vinculada a Jefferson Farfán.

El programa ocupará la franja posterior a ‘La manada’ y tendrá cuatro transmisiones semanales. Su emisión se realizará de lunes a jueves, desde las 13.30 hasta las 15.00, según la información difundida por Lozano en sus redes.

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La propuesta reunirá a tres figuras procedentes de espacios distintos. Tilsa vuelve a la conducción tras un período fuera de la televisión; Calvo cuenta con experiencia en radio, actuación y formatos de entretenimiento; mientras que Cedrón desarrolla contenido para redes sociales.

Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán: ¿Cuándo y a qué hora es su estreno?. Ig: Satéliteplus.pe

La exintegrante de Las Vengadoras presentó esta incorporación como un nuevo momento profesional. Aunque no adelantó la estructura ni los temas que abordará el espacio, confirmó que el equipo ya realizó ensayos antes de su primera transmisión.

Con este estreno, Satélite+ amplía su programación y suma una nueva producción en vivo a su oferta de streaming. El debut de ‘Tres al hilo’ está previsto para el lunes 7 de septiembre.

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