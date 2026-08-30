Perú

Integrantes de La Bella Luz sufren agresión durante concierto y abandonan el escenario tras identificar al atacante

Los artistas tuvieron una presentación en Chincha, sin embargo tuvieron que interrumpirla drásticamente por medidas de seguridad

Músicos vestidos con trajes blancos sobre un escenario iluminado mientras sostienen micrófonos junto a instrumentos musicales
Los integrantes del grupo musical La Bella Luz interrumpen su presentación tras sufrir una agresión en el escenario.
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La noche del jueves 27 de agosto, la Orquesta La Bella Luz se encontraba en plena celebración del 110° aniversario de El Carmen, en Chincha, cuando un incidente inesperado alteró el ambiente festivo. Una agresión en pleno escenario obligó a los músicos a interrumpir su presentación gratuita y retirarse de la Plaza de Armas, ante la sorpresa de cientos de asistentes.

El espectáculo, que había iniciado a las 9:00 p. m., congregó a vecinos y visitantes en uno de los eventos centrales de la llamada Gran Serenata. Todo transcurría con normalidad hasta que, cerca de la medianoche, uno de los integrantes de la popular agrupación recibió el impacto de agua lanzada desde el público.

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La reacción fue inmediata. El animador de La Bella Luz expresó su desconcierto frente al público: “¿Qué ha pasado?”, preguntó ante la multitud. Un músico confirmó el motivo de la interrupción: “Han tirado agua”, dejando en claro la causa del malestar sobre el escenario.

El video muestra a los integrantes de la banda La Bella Luz actuando en un concierto. Los músicos, vestidos con trajes blancos y azules, se encuentran en el escenario. La presentación se interrumpe abruptamente debido a un incidente. Los miembros de la agrupación reaccionan visiblemente a una agresión por parte de un individuo entre el público. Tras el altercado y la identificación de la persona, la banda decide abandonar el escenario, dando por terminada su actuación. Este material registra la cobertura de un evento musical en vivo.

El ambiente, que hasta ese momento era de fiesta, cambió por completo. Uno de los cantantes de la orquesta se dirigió al público para solicitar la intervención del personal de seguridad. “¿Quién es esa persona malcriada? Hay que sacarla, por favor”, reclamó con visible incomodidad. La agrupación optó por dar por finalizada la actuación, y el mensaje fue tajante: “Nos vamos, muchas gracias”. Los músicos abandonaron el escenario, dejando en suspenso el cierre de la celebración.

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Identificaron al agresor antes de concluir el evento

Tras el desconcierto inicial, el animador de la orquesta tomó la palabra para dirigirse a los asistentes y agradecer el apoyo recibido. En su intervención, lamentó que la actitud de un individuo empañara el trabajo y el esfuerzo del resto de los presentes.

“Quiero agradecer de todo corazón a esa gente tan bonita, humilde, que nos respeta, pero por la culpa de esa persona (...)”, alcanzó a decir antes de ser interrumpido por uno de los organizadores, quien aportó la información que faltaba: la identidad del presunto responsable.

Tres músicos vestidos con trajes blancos con detalles de pedrería azul sostienen micrófonos sobre un escenario
Los integrantes del grupo musical La Bella Luz reaccionan en el escenario tras sufrir una agresión durante una presentación en vivo.

Con el dato en mano, el animador no dudó en señalar a la persona que habría causado el incidente. “El que está con las flores amarillas. Por la culpa de esa persona que está con las flores amarillas y que se está yendo, la fiesta se tiene que acabar”, sentenció desde el escenario, identificando públicamente al agresor.

La decisión de la Orquesta La Bella Luz fue inapelable. Ante la agresión y la alteración del orden en el evento, los músicos resolvieron no continuar con la presentación. La retirada se realizó en medio de muestras de apoyo de parte del público y el desconcierto generalizado por la abrupta conclusión de la serenata.

El incidente, que fue captado en video por varios asistentes, rápidamente circuló en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios tanto de respaldo a la agrupación como de rechazo hacia el comportamiento del agresor. La situación puso de manifiesto los riesgos que enfrentan los artistas en presentaciones públicas y la importancia de garantizar condiciones de seguridad tanto para ellos como para el público asistente.

Afiche con los integrantes de la orquesta La Bella Luz, el logotipo de la agrupación y detalles del evento en El Carmen
La orquesta La Bella Luz anuncia su presentación en la Plaza de Armas de El Carmen con motivo del aniversario del distrito.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades locales o los organizadores del evento en relación a posibles sanciones para la persona identificada como responsable de la agresión. La agrupación musical tampoco ha anunciado si retomará su agenda de presentaciones en la región en los próximos días.

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