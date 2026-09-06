Perú

Ichic Nuna, la momia más pequeña del Perú: ¿cuánto mide y por qué su historia sorprende a los investigadores?

El Museo Municipal de Caraz difunde material informativo en tres idiomas y ofrece entrada libre para que el público conozca los detalles del hallazgo

En la ciudad de Caraz, un diminuto cuerpo momificado desafía el tiempo. Se trata de Ichik Nuna, considerado la momia más pequeña del Perú. (Crédito: Latina Noticias)
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En el Museo Municipal de Caraz, en la región de Áncash, reposa Ichic Nuna, considerada una de las momias más pequeñas del mundo. Su cuerpo mide apenas 18,5 centímetros y corresponde a un bebé prematuro con más de mil años de antigüedad, según informó Latina Noticias.

El nombre de la pieza arqueológica proviene del quechua y significa “hombre pequeño”. De acuerdo con Carlos Rosas, licenciado a cargo del museo, se trata de un feto de seis meses y medio de gestación.

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“Ichic Nuna es una rareza, es de esas rarezas que aparecen en el Perú. A Ichic Nuna se le puede medir así, con la mano”, explicó Rosas en diálogo con el citado medio. Los análisis forenses determinaron que el cuerpo corresponde a una momia de sexo femenino.

Una momia infantil en posición encogida dentro de un recipiente transparente frente a un fondo oscuro.
Ichic Nuna reposa en el Museo Municipal de Caraz, en Áncash, y es considerada una de las momias más pequeñas del mundo. (Crédito: Latina Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo se remonta a 1988

“Es una momia bebé, es un prematuro de seis meses y medio de gestación. Forenses dicen que es de sexo femenino, por ejemplo”, detalló el especialista. El descubrimiento tuvo lugar en el sitio arqueológico de Rambrash, en Caraz, y se considera el hallazgo más relevante realizado en la zona durante ese año.

La pieza fue encontrada por Hernán Osorio, fundador del museo, junto a trece objetos que, según los investigadores, revelarían el estatus social del bebé dentro de su comunidad. “Fue encontrado por don Hernán Osorio, fundador del museo, en 1988, con trece objetos que están aquí, que hablan de su élite, de su rango”, precisó Rosas. Los artefactos hallados junto al cuerpo se vinculan a las culturas Recuay y Huaylas, que se desarrollaron en la región durante el período preincaico.

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Una momia infantil dentro de un recipiente transparente situado sobre una repisa de vidrio en un espacio de exposición.
El hallazgo de Ichic Nuna ocurrió en 1988 en el sitio arqueológico de Rambrash y fue el descubrimiento más relevante de ese año en Caraz. (Crédito: Latina Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú busca el record de la momia más pequeña

Actualmente, México cuenta con el reconocimiento de la momia más pequeña del mundo. Sin embargo, según Latina Noticias, Ichic Nuna podría disputar ese título en el futuro, aunque por el momento solo ostenta la distinción de ser la más pequeña hallada en territorio peruano.

El museo desarrolló material informativo sobre la pieza en tres idiomas para ampliar su alcance. “En estas semanas se ha presentado el material informativo de Ichic Nuna en español, se ha presentado en quechua y se ha presentado en inglés, los trípticos donde está toda la información que se sabe hasta ahora del bebé, sus objetos, la foto de su tumba”, indicó Rosas.

Vitrinas de cristal con vasijas cerámicas sobre una pared beige bajo un friso con símbolos decorativos y un retrato fotográfico.
Los objetos hallados con Ichic Nuna se vinculan a las culturas Recuay y Huaylas del período preincaico en la región de Áncash. (Crédito: Latina Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingreso líbre al Museo Municipal de Caraz

La institución, ubicada a 500 metros de la Plaza de Armas de Caraz, ofrece entrada gratuita a los visitantes que deseen conocer a Ichic Nuna. “Y otra vez reiteramos que la entrada es gratuita, completamente gratis, porque así dijo don Hernán Osorio, ¿no? Cultura y educación debe ser gratis”, afirmó el encargado del recinto.

Además de la pequeña momia, el museo exhibe otras piezas vinculadas a la historia prehispánica de la región, entre ellas objetos relacionados con Inés Huaylas, también conocida como Quispe Sisa, princesa inca que participó en los sucesos de la conquista española. La colección incluye tejidos, cerámicas y tallados en piedra que documentan el desarrollo de las culturas locales previas al Imperio incaico.

Maniquí con tocado rojo, plumas de colores, adornos de plata, collares y manto amarillo delante de un muro de piedra con relieves.
Inés Huaylas, también conocida como Quispe Sisa, fue una princesa inca vinculada a la conquista española. (Crédito: Latina Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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