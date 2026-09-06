Perú

Examen de admisión de la Universidad de Huacho es anulado por presunta filtración de respuestas y se reprograma para el 13 de septiembre

La decisión fue adoptada mediante resolución de la Presidencia del Consejo Universitario. La investigación también contempla presuntos intentos de suplantación y audios sobre una supuesta oferta de vacantes a cambio de dinero

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho anuló su examen de admisión tras detectarse una presunta filtración de preguntas y respuestas. La investigación apunta a un insólito método que utilizaba canciones para transmitir las claves a los postulantes. Exitosa
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La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), en Huacho, reprogramó su Examen de Admisión Ordinario 2027-I luego de que el proceso fuera declarado nulo por presuntas irregularidades detectadas durante la evaluación. La medida dejó sin efecto el examen que rindieron los postulantes de las modalidades Ordinario y Quinto de Secundaria.

La decisión ocurrió después de la detección de indicios relacionados con una posible filtración de preguntas y respuestas. El caso también incluyó presuntos intentos de suplantación y un mecanismo externo que, según la información difundida sobre la investigación, habría buscado transmitir claves a los jóvenes dentro del campus.

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El nuevo proceso ya cuenta con una fecha definida por las autoridades universitarias. La evaluación fue fijada para el 13 de septiembre, de acuerdo con la comunicación oficial de la UNJFSC, luego de la resolución emitida por la Presidencia del Consejo Universitario.

Universidad fija nueva fecha para la evaluación

El Examen de Admisión 2027-I volverá a realizarse el 13 de septiembre. La reprogramación fue aprobada mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Universitario N.° 0040-2026-P-CU-UNJFSC, según informó la propia universidad.

La nueva convocatoria comprende a los postulantes de las modalidades Ordinario y Quinto de Secundaria. Con esta decisión, la institución estableció una nueva oportunidad para quienes participaron en la evaluación posteriormente anulada.

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La UNJFSC también indicó que las consultas pueden realizarse ante la Oficina Central de Admisión, que atiende de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión dejó sin efecto el Examen de Admisión Ordinario 2027-I por presuntas irregularidades detectadas durante la evaluación.
La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión dejó sin efecto el Examen de Admisión Ordinario 2027-I por presuntas irregularidades detectadas durante la evaluación.

Investigación detectó presunta transmisión de respuestas

Según la información proporcionada por la universidad, durante la jornada de evaluación se identificó un mecanismo que llamó la atención de los responsables de seguridad. La situación incluyó el uso de bombardas, ruidos y fragmentos de canciones en los exteriores del campus.

El secretario general de la universidad, identificado en el reporte como el doctor Velanda, junto con el doctor Michel Esquilero, detectó un patrón que vinculó esos sonidos con una posible comunicación de claves. La hipótesis bajo investigación señala que las referencias musicales podrían relacionarse con las alternativas A, B, C, D y E del examen.

La empresa de seguridad contratada para el monitoreo electrónico utilizó un dron para ubicar el origen de los sonidos. El seguimiento permitió identificar una motocicleta desde la cual se emitían las bombardas, según el relato difundido durante las declaraciones de las autoridades.

Posteriormente, con participación de la Policía Nacional del Perú y del Servicio de Inteligencia, se llegó hasta un inmueble ubicado en Manzanares. En ese lugar fueron intervenidas cinco personas y, de acuerdo con la información entregada por la universidad, se encontraron materiales y fotografías de claves de respuestas que presuntamente correspondían al examen que se desarrollaba ese día.

Audios exponen presunta oferta de vacantes

Otro elemento incorporado al caso corresponde a audios difundidos en redes sociales. En dichas grabaciones se escucha una conversación sobre una presunta oferta de ingreso a la carrera de Enfermería a cambio de dinero.

En uno de los audios, una persona asegura tener contacto con autoridades y ofrece garantizar el ingreso de una postulante. La conversación también menciona la posibilidad de ubicarla entre los primeros puestos y alude a respuestas vinculadas con Medicina para favorecer el proceso de admisión.

El contenido de estas grabaciones forma parte de los elementos que requieren investigación para establecer su autenticidad, origen y relación con el examen anulado. La información disponible no permite atribuir responsabilidad penal a las personas mencionadas en los audios.

Postulantes cuestionan el perjuicio causado

La institución programó un nuevo examen para el 13 de septiembre, dirigido a los postulantes de las modalidades Ordinario y Quinto de Secundaria. Composición: Infobae
La institución programó un nuevo examen para el 13 de septiembre, dirigido a los postulantes de las modalidades Ordinario y Quinto de Secundaria. Composición: Infobae

La anulación generó malestar entre jóvenes que dedicaron tiempo a su preparación para la evaluación. Algunos postulantes expresaron su preocupación por el perjuicio que una eventual irregularidad puede generar sobre quienes acudieron al examen bajo condiciones regulares.

Uno de los jóvenes consultados calificó la situación como lamentable para quienes se prepararon y viajaron desde otras zonas para participar en la evaluación. Otro manifestó su respaldo a la decisión de anular el proceso, aunque cuestionó que la medida no se aplicara durante el desarrollo del examen.

El asesor legal de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Carlos Matsuda, informó que el Consejo Universitario sesionaría durante esta semana para establecer la nueva fecha del examen. La decisión finalmente quedó fijada para el 13 de septiembre mediante la resolución correspondiente.

La investigación deberá establecer cómo se obtuvo la información reservada del examen, cuál fue el origen de las fotografías de las claves y qué relación existe entre las personas intervenidas y el proceso de admisión.

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión mantiene, mientras tanto, la convocatoria para el nuevo examen del 13 de septiembre, dirigido a los postulantes de las modalidades establecidas en la convocatoria 2027-I.

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