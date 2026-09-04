Perú

Víctor Revoredo asegura que entre los detenidos hay gatilleros que participaron en la matanza y secuestro en Trujillo

Según el general PNP, uno de los detenidos habría señalado quién disparó durante el ataque. La Policía también recuperó un fusil, vehículos y dispositivos con imágenes de los chalecos usados en el falso operativo.

Fotografía dividida que muestra al coronel Víctor Revoredo, un operativo policial ante un vehículo y un retrato circular de un hombre
El coronel de la policía Víctor Revoredo ofrece un balance sobre las operaciones contra la banda criminal Los Pulpos y los secuestros perpetrados en el país. (Infobae)
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La investigación por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo suma nuevas evidencias. La Policía Nacional sostiene que el crimen habría sido planificado por la organización criminal ‘Los Pulpos’ y que su presunto cabecilla, Jhonsson Cruz Torres, habría dirigido la operación desde Bolivia, país donde fue capturado poco después del ataque.

El general PNP Víctor Revoredo declaró este viernes a RPP que ya son ocho las personas detenidas en el marco de esta investigación. Según explicó, inicialmente fueron intervenidos cinco sospechosos y posteriormente se concretaron otras tres capturas, tanto en el Perú como en el extranjero.

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Revoredo afirmó que las diligencias permitieron recuperar un fusil, vehículos presuntamente utilizados durante el hecho y dispositivos tecnológicos en los que aparecerían imágenes de los chalecos empleados durante el falso operativo policial. También señaló que los investigadores lograron ubicar la denominada “caleta” donde los implicados se habrían reunido para coordinar el ataque.

Uno de los detenidos es el gatillero

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario
Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

Una de las principales revelaciones del general Revoredo fue que los cinco primeros detenidos no solo estarían vinculados a Los Pulpos, sino que algunos de ellos habrían tenido una participación directa en el ataque ocurrido el 30 de agosto.

Ante la pregunta de si los intervenidos eran las mismas personas que aparecían en las cámaras de seguridad, el jefe policial recordó que todos tienen derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, sostuvo que la investigación cuenta con una cadena de indicios que los vincularía con la organización criminal.

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“Han cumplido roles distintos (...) “Hay personas que han estado directamente en escena, han sido gatilleros”, señaló Revoredo.

El general agregó que uno de los detenidos habría señalado durante las diligencias quién fue la persona que disparó y qué función habría cumplido cada integrante. Estas versiones deberán ser corroboradas mediante las pericias correspondientes y durante el proceso judicial.

Jhonsson Cruz Torres dirigió el secuestro desde Bolivia

La Policía también sostiene que Jhonsson Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, habría tenido un papel central en el ataque pese a encontrarse fuera del Perú.

Esta afirmación se encuentra ahora incorporada a la investigación que realizan la Policía y el Ministerio Público. De acuerdo con el general, las autoridades buscan determinar, entre otros aspectos, qué información se encuentra en los dispositivos electrónicos vinculados a Cruz Torres y cómo se realizaron las coordinaciones del crimen.

Un hombre detenido viste chaleco oscuro entre dos agentes de policía y un oficial armado cerca de un avión en una pista.
Las investigaciones vinculan a Jhonsson Pulpo con hechos de violencia en Trujillo, entre ellos la muerte de cuatro jóvenes y el secuestro de un empresario. (Crédito: Captura de video/Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revoredo también señaló que las alertas internacionales contra integrantes de Los Pulpos permitieron seguir el rastro de personas vinculadas a la organización hasta Bolivia. La Policía, además, ha trabajado con autoridades de Chile y Bolivia para identificar y capturar a integrantes de esta estructura criminal.

Los chalecos y la camioneta policial bajo investigación

Otro de los elementos que la Policía busca esclarecer es la presencia de una camioneta policial en la zona donde ocurrió el ataque.

Las cámaras de seguridad registraron vehículos y sujetos que aparentaban pertenecer a la Policía. Al respecto, Revoredo sostuvo que la placa de una camioneta policial habría sido clonada, al igual que los uniformes utilizados por los delincuentes.

El general precisó, no obstante, que otro patrullero que aparece en las imágenes sí correspondería a una unidad policial que se encontraba desplazándose por la zona para atender una emergencia. Según indicó, esta situación ya estaría debidamente establecida.

La Policía busca determinar cómo fueron utilizadas las prendas, vehículos y otros elementos que permitieron a los delincuentes ejecutar el falso operativo.

El general indicó que el 15 de septiembre se realizará el control jurídico correspondiente, donde se evaluarán los elementos reunidos durante las diligencias.

Hasta entonces, los detenidos mantienen su condición de investigados y les corresponde la presunción de inocencia. Será el Ministerio Público, con las pericias y demás elementos incorporados a la carpeta fiscal, el que deberá determinar la responsabilidad individual de cada uno.

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