Elecciones Municipales 2026: ONPE inicia impresión de 89.935 actas para la jornada del 4 de octubre

La impresión se realiza en la imprenta Enotria S.A., en Ate, bajo la supervisión de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Gobierno del Perú

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso en marcha este 5 de setiembre la impresión de las 89.935 actas electorales que serán empleadas durante las Elecciones Regionales y Municipales previstas para el próximo 4 de octubre. La cantidad corresponde al número de mesas de sufragio que deberán instalarse para la jornada electoral.

La producción de estos documentos se realiza en la imprenta Enotria S.A., ubicada en la avenida Nicolás Ayllón n.° 2890, en Ate, bajo la supervisión de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El proceso de impresión tendrá una duración estimada de entre 20 y 22 días e incluye otros materiales necesarios para el desarrollo de la votación.

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Actas y materiales para las mesas de sufragio

El acta electoral reúne la información generada durante el funcionamiento de cada mesa, desde su instalación hasta el cierre del proceso. El documento está organizado en tres secciones: instalación, sufragio y escrutinio, en las que se registran los datos, hechos y observaciones correspondientes.

Junto con las actas electorales, la ONPE también imprime las hojas borrador destinadas al conteo de votos, las hojas de asistencia de los miembros de mesa, los certificados correspondientes y los carteles de resultados. Estos documentos integran la segunda parte del denominado acta-padrón.

Los documentos electorales se imprimen en papel que cuenta con diversos mecanismos de seguridad. Foto: Gobierno del Perú

Controles para garantizar la impresión

Antes de que los materiales sean utilizados en la jornada electoral, cada documento pasa por distintas etapas de verificación. Primero se registra la documentación asignada a cada mesa y se realiza un control de calidad manual, con el propósito de detectar posibles errores y comprobar que los materiales se encuentren en buenas condiciones.

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Posteriormente, se efectúa un control electrónico para contrastar la información impresa con los datos almacenados en el sistema de la ONPE. También se registra la numeración de las hojas utilizadas para cada documento, a fin de comprobar que la serie correspondiente se encuentre completa. Todo este procedimiento cuenta con la fiscalización del JNE.

Materiales con medidas de seguridad

Los documentos electorales son elaborados sobre papel que incorpora diferentes mecanismos destinados a reforzar su seguridad. Entre estas medidas figuran impresiones invisibles, que no pueden ser detectadas a simple vista y que pueden identificarse mediante luz ultravioleta.

Una vez culminada la impresión y las verificaciones respectivas, los materiales serán enviados a la sede de la ONPE en Lurín. Allí se realizará su ensamblaje junto con los demás elementos electorales antes de iniciar su traslado hacia las ODPE instaladas en el interior del país y, posteriormente, hacia Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

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El acta electoral registra lo ocurrido en cada mesa de votación desde su instalación hasta el cierre de la jornada. Foto: Gobierno del Perú

ONPE ya imprime la lista de electores

Como parte de la preparación de la jornada, la ONPE comenzó durante la primera semana de agosto la impresión de la lista de electores y la relación de electores, documentos que constituyen la primera parte del acta-padrón correspondiente a las mesas que funcionarán el 4 de octubre.

La lista se elabora tomando como referencia el padrón electoral preparado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el JNE. En ella figuran el número de mesa, el distrito, la provincia y el departamento, además de los datos de los ciudadanos asignados a cada mesa, como apellidos, nombres, número de DNI, fotografía, grado de instrucción y número de orden.

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Documentos facilitarán la identificación de los votantes

La lista de electores permitirá a los miembros de mesa comprobar qué ciudadanos están habilitados para sufragar en su mesa y verificar su identidad mediante la información consignada. Asimismo, funcionará como registro de los participantes en la votación, ya que cada elector deberá colocar su huella dactilar y firmar después de depositar su cédula en el ánfora.

Por su parte, la relación de electores contiene información sobre la mesa y su ubicación, además de los ciudadanos que pueden votar en ella y el número de orden asignado a cada uno. Este documento será colocado en el ingreso del aula o espacio destinado a la votación para orientar a los electores durante la jornada del 4 de octubre.

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