Así es Marka Marka, el sitio arqueológico de Puno donde investigan la vida, producción y comercio durante el dominio inca

El Ministerio de Cultura, mediante la DDC Puno, verificó los avances del Proyecto de Investigación Arqueológica Usicayos en Marka Marka. Composición: Infobae

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El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Puno, realizó una supervisión técnica en el sitio arqueológico Marka Marka, ubicado en el distrito de Usicayos, provincia de Carabaya. La intervención permitió revisar las labores que forman parte del Proyecto de Investigación Arqueológica Usicayos y conocer el avance de las excavaciones en distintos espacios del asentamiento.

La inspección estuvo a cargo del arqueólogo Joel Cárdenas Martínez, representante de la DDC Puno, quien recorrió las áreas intervenidas junto con Edwin Laura, regidor de la Municipalidad Distrital de Usicayos, y estudiantes de secundaria del distrito. Durante la visita se revisó el registro de evidencias arqueológicas y las tareas vinculadas con el procesamiento y análisis de los materiales obtenidos.

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El proyecto está bajo responsabilidad del arqueólogo José David Núñez Urviola y cuenta con la participación de investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las labores buscan ampliar el conocimiento sobre la organización espacial y funcional de Marka Marka mediante el estudio de sus distintos sectores y de las actividades desarrolladas en ellos.

Marka Marka forma parte del conjunto de sitios arqueológicos de Usicayos. El asentamiento se encuentra sobre la cresta de un cerro, a unos 3.824 metros sobre el nivel del mar, en la margen izquierda del río Pacchani y frente al actual pueblo de Usicayos. Su ubicación permite observar la relación del sitio con el valle interandino y las rutas históricas que atravesaron esta zona de Carabaya.

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Ministerio de Cultura verifica las excavaciones en Marka Marka

conocer cómo estaba organizado el asentamiento y qué funciones cumplían sus diferentes espacios. Difusión

La DDC Puno, a través de su Área de Patrimonio Arqueológico, efectuó el seguimiento de las excavaciones como parte de sus labores de supervisión. El recorrido incluyó los espacios donde el equipo investigador desarrolla actividades de campo y las áreas destinadas al procesamiento de la información obtenida.

El Proyecto de Investigación Arqueológica Usicayos contempla el estudio de diferentes sectores de Marka Marka. Entre ellos figuran espacios domésticos, arquitectura de élite, áreas funerarias y lugares relacionados con la manufactura y el procesamiento de bienes destinados al consumo y al intercambio.

El arqueólogo Joel Cárdenas Martínez realizó la inspección junto con representantes de la Municipalidad Distrital de Usicayos y estudiantes de secundaria. La presencia de la población local se vinculó con las acciones de conocimiento y valoración del patrimonio arqueológico del distrito.

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Uno de los objetivos centrales del proyecto consiste en establecer cómo se distribuían las actividades dentro de la llaqta Marka Marka. Para ello, los investigadores examinan las características de sus diferentes espacios y la relación existente entre las áreas residenciales, productivas, funerarias y arquitectónicas.

El estudio contempla, además, el levantamiento fotogramétrico de los espacios arquitectónicos y de las zonas intervenidas mediante excavaciones. Esta técnica permitirá generar información especializada para analizar los cambios en la funcionalidad y organización del asentamiento a través del tiempo.

Otro aspecto considerado por el proyecto es la ubicación de Marka Marka dentro de la cuenca del río Usicayos. El análisis de su emplazamiento permitirá estudiar la relación entre el asentamiento y el espacio geográfico en el que se desarrolló.

Siete sectores conforman el complejo arqueológico

Marka Marka está conformado por siete sectores conectados mediante calles, pasajes y accesos, con una plaza principal como eje. Difusión

La información proporcionada sobre Marka Marka registra siete sectores conectados mediante calles, pasajes y accesos. Una plaza principal funciona como eje del asentamiento y atraviesa el conjunto de este a oeste.

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Las edificaciones presentan, en su mayoría, plantas rectangulares y se distribuyen sobre terrazas. Los recintos fueron construidos con piedras alargadas, trabajadas de forma tosca, y mortero de barro. La configuración arquitectónica del conjunto corresponde principalmente a un asentamiento de estilo inca, según la descripción del sitio.

El complejo incluye un sistema de andenes que se extiende desde la parte superior del cerro hasta el riachuelo ubicado en la quebrada. El área total, incluidos estos espacios agrícolas, alcanza aproximadamente 259.413 metros cuadrados, mientras que el núcleo arquitectónico principal ocupa cerca de 69.317 metros cuadrados.

Un antiguo camino conecta el sitio con otras rutas

Marka Marka cuenta con un antiguo camino empedrado que atraviesa el complejo. El recorrido ingresa por el suroeste, pasa entre las terrazas y asciende hasta una plaza. Desde ese punto continúa hacia el noroeste en dirección al actual distrito de Coasa.

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El acceso actual al sitio parte del poblado de Usicayos mediante un antiguo camino de herradura. La ruta asciende hasta la cumbre del cerro y permite llegar al complejo tras un trayecto aproximado de 50 minutos.

La ubicación del camino y su conexión con otros espacios permiten estudiar la función que pudo cumplir Marka Marka dentro de las rutas históricas de tránsito de la zona.

El proyecto arqueológico busca aportar información sobre la interacción entre las poblaciones locales y el dominio inca. Para ello, los investigadores examinan aspectos vinculados con la economía doméstica, los patrones de consumo y la organización de las unidades domésticas y arquitectónicas.

La investigación incluye el análisis de los mecanismos relacionados con el control y la circulación de bienes económicos y de intercambio dentro del valle de Usicayos. Estos elementos forman parte de las líneas de estudio planteadas por el Proyecto de Investigación Arqueológica Usicayos.

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La DDC Puno señaló que la investigación arqueológica permite generar conocimiento científico y aportar información para futuras acciones de conservación, restauración y puesta en valor de Marka Marka. Dentro de esta perspectiva, la institución considera su articulación con el Tambo de Pisqa Punku, otro espacio arqueológico vinculado con el patrimonio de Usicayos y la provincia de Carabaya.

Participación local acompaña las labores arqueológicas

predominan recintos rectangulares construidos sobre terrazas, además de andenes que descienden desde la parte alta del cerro. Difusión

La supervisión contó con la participación de personal de la Municipalidad Distrital de Usicayos y estudiantes de secundaria. Esta presencia forma parte de las acciones vinculadas con la valoración social del patrimonio arqueológico y su difusión dentro de la población local.

La DDC Puno también relaciona estos trabajos con la participación de las comunidades campesinas y de la población de Usicayos en las tareas de protección y difusión del patrimonio cultural. El seguimiento institucional se desarrolla mientras el equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos continúa con las actividades previstas por el proyecto en Marka Marka.

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