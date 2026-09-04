Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 4 de septiembre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,35 soles peruanos, experimentando una disminución del -0,36% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,36 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una leve subida del 0,04%, aunque su variación interanual muestra un descenso del 3,79%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una caída sostenida en su valor. La volatilidad actual del 3,77% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,67%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario peruano.

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