Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 4 de septiembre

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,35 soles peruanos, experimentando una disminución del -0,36% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,36 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense registró una leve subida del 0,04%, aunque su variación interanual muestra un descenso del 3,79%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una caída sostenida en su valor. La volatilidad actual del 3,77% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,67%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario peruano.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos
Arranca la jornada con cotejos cruciales: Universitario y Deportivo Garcilaso defenderán su liderato, Alianza Lima y Sporting Cristal están obligados a buscar la victoria para seguir en carrera rumbo al título nacional
Ethel Pozo arremetió contra Franco Cabrera: cuánto duró su relación y qué se sabe de su ruptura tras inesperadas declaraciones
La conductora afirmó que el actor tuvo problemas con integrantes de El Gran Show, años después de que ambos confirmaran el final de un romance que se extendió por más de cuatro años
Lima amanece nublada y húmeda: ¿cuáles serán las temperaturas para la tarde y noche este 4 de septiembre?
El Senamhi pronostica una jornada de temperaturas moderadas en Lima, con mayor sensación de humedad durante las primeras horas del día.
Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo y cuestiona que usen su nombre en denuncia
La empresaria aclaró que el refugio que impulsó está en San Martín de Porres y sostuvo que nadie le pidió apoyo por la situación expuesta en televisión
Este es el precio de la gasolina en Lima hoy viernes 4 de setiembre
<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de aspectos tanto nacionales como internacionales </p>
MÁS NOTICIAS