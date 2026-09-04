¿Dónde me toca votar?: link para ver con el DNI tu local de votación de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre en todo el país y los ciudadanos ya pueden consultar dónde les corresponde votar. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma oficial para conocer el local de votación, la dirección, el número de mesa y el número de orden asignados a cada elector.

La jornada electoral se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y permitirá elegir a las próximas autoridades regionales y municipales. Según la información publicada por la ONPE, están convocados más de 26 millones de ciudadanos.

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Para saber dónde votar, el elector debe ingresar a la plataforma oficial de consulta de la ONPE y colocar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Consulta aquí tu local de votación: Consulta Electoral oficial de la ONPE

La consulta es importante porque la ONPE advirtió que el local de sufragio podría cambiar incluso el mismo día de las elecciones por motivos que afecten la disponibilidad del lugar. Por ello, la recomendación es revisar nuevamente la información antes de salir de casa el 4 de octubre.

Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar el local de votación

El procedimiento para conocer el lugar donde corresponde votar es sencillo y se realiza de manera virtual.

Paso 1 . Ingresa a la plataforma oficial de consulta electoral de la ONPE: consultaelectoral.onpe.gob.pe.

Paso 2. Coloca tu número de DNI en el campo solicitado.

Paso 3. Ingresa a la opción de consulta.

Paso 4. Revisa la información que muestra el sistema.

La plataforma permite conocer los datos relacionados con el sufragio, entre ellos el local de votación, la dirección, el número de mesa y el número de orden. Esta información permite al elector llegar directamente al lugar que le fue asignado y evitar confusiones el día de los comicios.

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La misma plataforma también permite comprobar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En caso de haber sido designada, el sistema muestra el cargo que deberá ejercer, el número de mesa y otros datos relacionados con el proceso.

La ONPE informó que para estos comicios se instalarán 89.935 mesas de sufragio. Para cada mesa fueron sorteados nueve ciudadanos: tres titulares y seis suplentes.

Cómo verificar si cambiaste de mesa de sufragio

No basta con recordar dónde se votó en elecciones anteriores. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, cada ciudadano debe verificar nuevamente la información publicada por la ONPE.

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Al realizar la consulta con el DNI, el sistema mostrará el número de mesa de sufragio y el local asignado. También proporciona la dirección correspondiente, por lo que el elector puede comprobar si continúa votando en el mismo lugar o si fue asignado a otro local.

La asignación de los locales de votación responde a la organización específica de cada proceso electoral. Por ello, no se debe asumir que el local utilizado en las Elecciones Generales 2026 será necesariamente el mismo para los comicios regionales y municipales.

La ONPE también advirtió que el local podría modificarse por razones vinculadas con la disponibilidad del establecimiento. Esto significa que, incluso después de haber realizado la consulta, es recomendable volver a revisar la plataforma antes del domingo 4 de octubre.

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Una vez obtenida la información, se recomienda guardar una captura de pantalla o anotar la dirección y el número de mesa. De esta manera, el elector tendrá los datos disponibles para consultar rápidamente antes de acudir a votar.

Un centro de votación concurrido en Lima y un pequeño local rural en los Andes ilustran las disparidades en la densidad electoral de las regiones de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones sobre horarios según el último dígito del DNI

En procesos electorales anteriores, la ONPE utilizó horarios sugeridos de votación de acuerdo con el último dígito del DNI con el objetivo de ordenar el flujo de electores y reducir las aglomeraciones.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, no corresponde utilizar automáticamente esos horarios anteriores. A la fecha de esta publicación, la información oficial disponible de la ONPE establece que la jornada del domingo 4 de octubre será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., pero no se ha localizado una disposición oficial vigente que distribuya a los electores de 2026 en franjas horarias según el último número de su DNI.

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Una joven deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú mientras varios ciudadanos esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Locales de votación para personas con discapacidad o movilidad reducida

Las personas con discapacidad cuentan con medidas de atención preferente para facilitar el ejercicio de su derecho al voto.

La ONPE estableció mecanismos de accesibilidad en los locales de votación, entre ellos el Módulo Temporal de Votación, destinado a atender a electores que presentan dificultades para desplazarse hasta el aula donde se encuentra su mesa.

Este módulo puede ser utilizado, por ejemplo, por personas con discapacidad física que tengan dificultades para subir escaleras y cuya mesa se encuentre en un piso superior. También puede acondicionarse un espacio diferente cuando el elector requiera un ambiente con características adecuadas para poder sufragar.

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La atención preferente también comprende a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y ciudadanos que acuden con niños, de acuerdo con el protocolo de atención de la ONPE. En el caso de personas con discapacidad física que utilizan silla de ruedas, el personal puede consultar si requieren asistencia para trasladarse al módulo temporal o al aula de votación.

La ONPE también contempla herramientas destinadas a facilitar el sufragio de personas con discapacidad visual, como las plantillas Braille, de acuerdo con las medidas de accesibilidad implementadas por el organismo electoral.

Las personas con discapacidad o movilidad reducida deberían revisar con anticipación el local asignado mediante la plataforma electoral y, una vez en el establecimiento, solicitar al personal de la ONPE la orientación necesaria para acceder a la mesa o al módulo correspondiente.

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La información sobre accesibilidad puede ser relevante cuando el local asignado cuenta con varios niveles, escaleras u otras barreras físicas. La finalidad de estas medidas es permitir que el elector pueda ejercer su derecho al voto sin que las dificultades de desplazamiento se conviertan en un impedimento.

Qué hacer si el local de votación está cerrado

Si el elector llega al lugar que aparece en la consulta de la ONPE y encuentra el establecimiento cerrado, no debe asumir inmediatamente que la mesa fue anulada o que ya no puede votar.

La propia ONPE advirtió que el local de sufragio puede cambiar incluso el mismo día de la elección cuando se presentan circunstancias que afectan la disponibilidad del establecimiento. Por ello, ante una situación de este tipo, lo primero es volver a verificar la consulta electoral oficial para comprobar si existe una actualización en la asignación.

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La recomendación es ingresar nuevamente a la plataforma oficial de Consulta Electoral de la ONPE y revisar los datos asociados al DNI.

Si la información hubiera sido actualizada, el elector deberá dirigirse al nuevo local indicado por la ONPE.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En estos comicios se elegirán autoridades regionales, provinciales y distritales. La página oficial de la ONPE señala que serán elegidos 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de las autoridades correspondientes a los concejos y consejos regionales.