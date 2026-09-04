Quién es Marco Rubio y por qué es importante la llegada del secretario de estado de Donald Trump al Perú - Andina / EFE

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará al Perú entre el 8 y el 10 de septiembre como parte de una gira que también incluirá Colombia y Ecuador. Su visita tendrá como ejes la seguridad regional, la cooperación contra el narcoterrorismo y el impulso de vínculos comerciales con los países de la región.

Rubio ocupa el cargo de secretario de Estado en la administración de Donald Trump, una función equivalente a la de canciller y máxima autoridad de la diplomacia estadounidense. Su agenda en Sudamérica prevé reuniones con el nuevo Gobierno de Keiko Fujimori en Perú, el presidente Daniel Noboa en Ecuador y el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia.

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El Departamento de Estado informó que el viaje busca reforzar asociaciones que Washington considera prioritarias en el hemisferio. La gira comenzará el 8 de septiembre y concluirá el 10, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre el programa de actividades en cada país.

Keiko Fujimori y Marco Rubio en la agenda política entre Perú y Estados Unidos

Marco Rubio, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos

La presencia de Rubio en Lima representa la llegada de un funcionario que dirige la política exterior de Estados Unidos y que tiene capacidad para trasladar definiciones de la Casa Blanca a la relación bilateral con otros gobiernos. No se trata de una visita técnica ni de una misión de organismos policiales, sino de un encuentro de nivel político y diplomático.

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El excanciller peruano Miguel Ángel Rodríguez Mackay sostuvo en una entrevista con Radio Exitosa que el secretario de Estado es “el jefe de la política exterior” estadounidense. Según su análisis, la escala en Colombia, Ecuador y Perú responde a la situación de países afectados por redes de criminalidad organizada de alcance interno y transnacional.

El internacionalista consideró que las reuniones al más alto nivel permiten evaluar de manera directa las prioridades políticas y las modalidades de cooperación. También vinculó la visita con los esfuerzos regionales de coordinación, inteligencia y acciones operativas contra organizaciones criminales que actúan a través de las fronteras.

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Marco Rubio coloca un candado con cadenas sobre el mapa de Cuba en una ilustración editorial sobre las restricciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad regional concentrará parte de la agenda

El Departamento de Estado señaló que Rubio dialogará con las autoridades de los tres países sobre el refuerzo de la lucha conjunta contra el narcoterrorismo. La cuestión tiene especial relevancia para Perú, Colombia y Ecuador, que enfrentan desafíos asociados al narcotráfico, las redes criminales y la expansión de organizaciones transnacionales.

En el caso colombiano, Washington también abordará el respaldo estadounidense a la recuperación tras el terremoto que golpeó la vertiente occidental del país el 10 de agosto. Medios colombianos indicaron que Rubio podría reunirse con De la Espriella en Barranquilla, aunque el Gobierno de Estados Unidos no confirmó oficialmente ese encuentro.

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La seguridad ya ocupa un lugar central en la relación entre Washington y Quito. Según la información difundida por EFE, Ecuador y Estados Unidos anunciaron la ejecución de dos operaciones conjuntas contra el narcotráfico durante el último año. Rubio volverá al país andino para reunirse con Noboa en un contexto de cooperación bilateral reforzada.

Perú recibirá al secretario tras el cambio de Gobierno

La visita será la primera del máximo representante de la diplomacia estadounidense a Perú desde la llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia, a fines de julio. El encuentro permitirá establecer el tono de la relación entre Lima y Washington durante la nueva administración.

Rodríguez Mackay afirmó que Perú se prepara para adherirse al denominado Escudo de las Américas, un mecanismo continental orientado a combatir la criminalidad organizada transnacional. También mencionó la Convención de Palermo de las Naciones Unidas como uno de los instrumentos internacionales para enfrentar este fenómeno.

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La agenda de Rubio incluirá además las posibilidades de ampliar las relaciones comerciales. El Departamento de Estado sostuvo que el secretario buscará reafirmar el compromiso de la administración Trump con un hemisferio “seguro, próspero y democrático”.