Perú

Campaña veterinaria gratis para este 05 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La iniciativa también brindará orientación sobre tenencia responsable con recomendaciones para mejorar el cuidado, la salud y el bienestar de los animales de compañía

La campaña ofrecerá consulta veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación interna y externa, con énfasis en la prevención - Créditos: Magnific.
La campaña ofrecerá consulta veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación interna y externa, con énfasis en la prevención - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de Pachacámac anunció una campaña veterinaria gratuita dirigida a las mascotas del distrito. La jornada se realizará este sábado 5 de septiembre y estará destinada a perros y gatos desde los tres meses de edad con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a servicios básicos para el cuidado y bienestar de sus animales de compañía.

La actividad se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. Durante ese periodo, los vecinos podrán acudir con sus engreídos de cuatro patas para recibir atención sin costo. La iniciativa también busca promover prácticas adecuadas de cuidado y reforzar la responsabilidad de los propietarios frente a las necesidades de sus animales de compañía.

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Para acceder a la atención, el responsable del animal deberá ser mayor de edad y presentar su documento nacional de identidad (DNI). Asimismo, será indispensable trasladar al ejemplar utilizando correa. En el caso de aquellos que puedan representar algún riesgo durante la intervención, también será obligatorio llevar bozal.

La comuna recordó que estas medidas tienen como finalidad garantizar un desarrollo ordenado de la jornada y proteger tanto al personal encargado de la atención como a los asistentes y sus animales. Por ello, recomendó a los participantes cumplir con las condiciones establecidas antes de acudir al punto donde se realizará la actividad.

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La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m., con atención sin costo para los vecinos del distrito - Créditos: Municipalidad de Pachácamac.
La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m., con atención sin costo para los vecinos del distrito - Créditos: Municipalidad de Pachácamac.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Entre los servicios que estarán disponibles figuran:

  • Registro Municipal de Mascotas: permite incorporar al animal en el registro correspondiente de la jurisdicción y facilita su identificación dentro del distrito.
  • Consulta médica veterinaria: brinda una evaluación básica para conocer el estado general del ejemplar y detectar posibles problemas que requieran atención.
  • Vacunación antirrábica canina: contempla la aplicación de la vacuna contra la rabia a los perros que cumplan con las condiciones necesarias para recibirla.
  • Desparasitación interna: ayuda a combatir parásitos que pueden alojarse dentro del organismo y afectar la salud del animal.
  • Desparasitación externa: está orientada al control de parásitos que se encuentran en la piel o el pelaje, como pulgas y garrapatas.
  • Educación en tenencia responsable de mascotas: ofrece orientación a los propietarios sobre cuidados, alimentación, higiene, prevención de enfermedades y responsabilidades relacionadas con la crianza de animales.
Los responsables deberán ser mayores de edad y presentar su DNI para acceder a las prestaciones veterinarias - Créditos: Magnific.
Los responsables deberán ser mayores de edad y presentar su DNI para acceder a las prestaciones veterinarias - Créditos: Magnific.

La campaña representa una alternativa para que los vecinos puedan acceder a prestaciones preventivas sin asumir gastos por estos servicios. Además de la atención clínica, la propuesta incorpora orientación para fomentar hábitos adecuados que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los animales.

Las autoridades municipales invitaron a los residentes interesados a organizar su visita dentro del horario establecido y acudir con sus mascotas bajo las condiciones de seguridad solicitadas. La recomendación resulta especialmente importante para evitar inconvenientes durante el desarrollo de las actividades programadas.

¿Por qué es importante la campaña veterinaria sin costo?

  • Facilita el acceso gratuito a servicios básicos de salud para perros y gatos, sobre todo para familias con recursos económicos limitados.
  • Permite prevenir enfermedades mediante vacunación, desparasitación, controles y orientación de profesionales especializados.
  • Ayuda a detectar de forma temprana posibles problemas de salud y favorece una atención oportuna.
  • Promueve la tenencia responsable mediante recomendaciones sobre alimentación, higiene, prevención y cuidados esenciales.
  • Protege el bienestar de los animales de compañía y reduce riesgos sanitarios dentro de la comunidad.
  • Acerca atención veterinaria a más vecinos y evita que el costo de estos servicios limite el cuidado adecuado de sus mascotas.

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