Perú

Fabio Agostini agredió a Paul Michael en ‘Esto es Guerra’ y Mathías Brivio indigna con su reacción: “Tú eres del Callao, no pasa nada

La tensión entre ambos participantes escaló después de un juego y el presentador aludió al Callao cuando el cantante exigió medidas de la producción

Fabio Agostini encaró a Paul Michael: Mathías Brivio minimizó el incidente
Fabio Agostini encaró a Paul Michael: Mathías Brivio minimizó el incidente
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Fabio Agostini protagonizó un incidente físico con Paul Michael durante una competencia de Esto es Guerra, luego de que el cantante celebrara la victoria de su equipo. El participante español lo empujó, lo llevó hacia otra zona del set y terminó por derribarlo, mientras sus compañeros y los conductores intervenían para separarlos.

El hecho ocurrió en medio de la rivalidad que ambos mantienen dentro del programa por su cercanía con Raisa Ortiz. Paul Michael, expareja de Pamela López, se impuso en uno de los juegos y festejó junto a los integrantes de los Guerreros. Según las imágenes emitidas, no se acercó a Agostini ni le dirigió provocaciones antes del enfrentamiento.

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Tras la celebración, Fabio Agostini se aproximó a su rival y lo empujó hacia atrás. Paul Michael no respondió a la acción y permaneció bajo el control físico del integrante de los Combatientes, quien lo trasladó varios metros antes de que otros participantes intentaran frenar la situación.

La secuencia elevó la tensión en el set de Esto es Guerra. Un compañero de Paul Michael trató de detener al español, aunque no consiguió contenerlo en un primer momento. Finalmente, Agostini derribó al cantante e intentó lanzar golpes hacia su rostro, pero fue sujetado por otras personas y apartado del lugar.

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Paul Michael quedó en el suelo y pidió una sancióN

Luego del incidente, Paul Michael quedó tendido en el piso y expuso una lesión en una de sus piernas a causa del español. El músico pidió que la producción tomara medidas contra Agostini y sugirió que se le descontaran puntos por lo ocurrido durante la competencia.

Katia Palma fue una de las conductoras que pidió una sanción. La actriz y presentadora solicitó que la producción intervenga ante la acción de Agostini, quien permanecía alterado después de ser separado de su rival.

Hay que sancionarlo”, expresó Palma durante la transmisión, de acuerdo con las imágenes difundidas. Su postura contrastó con la de otros integrantes del programa, que optaron por responder con bromas y comentarios irónicos ante la situación.

Sin embargo, el conductor Mathías Brivio reacción de diferente manera y señaló de forma sarcástica que en España esa clase de acciones serían una forma de mostrar afecto. “En España así se muestra cariño, sobre todo en las Islas Canarias”, comentó en referencia al país de origen de Fabio Agostini.

Katia Palma siguió el tono de la intervención y validó la frase en medio de la conversación que se generó en el estudio. La respuesta de los presentadores causó cuestionamientos, ya que el incidente había terminado con Paul Michael en el suelo y con una queja por una molestia física.

El cantante celebró el triunfo de los Guerreros cuando el participante español lo empujó y trató de golpearlo ante la intervención de sus compañeros. Esto es Guerra/ América TV

Mathías Brivio aludió al Callao

El momento continuó cuando Paul Michael pidió que se evaluara un castigo deportivo para Agostini. El cantante mostró la pierna que habría resultado afectada tras la caída y señaló que esperaba una reacción de la producción frente al hecho.

Mathías Brivio volvió a tomar la palabra y minimizó el reclamo con una frase dirigida al lugar de procedencia del artista. “Tú eres del Callao, no pasa nada”, afirmó el conductor, en un comentario que despertó reacciones entre los televidentes.

La mención al Callao se produjo mientras Paul Michael pedía que se estableciera una sanción. El participante no reaccionó de manera violenta al empujón inicial ni durante el momento en que Agostini lo llevó hacia atrás, según se aprecia en el material difundido.

Pancho Rodríguez, integrante de los Combatientes, también intervino en el intercambio. El chileno se refirió a una supuesta cláusula vinculada con la llegada de Fabio Agostini al programa y afirmó que los miembros de su equipo no asumirían responsabilidad por sus actos.

“Nosotros firmamos una cláusula que los combatientes no nos hacemos responsables, solo está la producción”, dijo Rodríguez. Luego añadió que querían felicitar a Agostini porque era “un pan de Dios”.

Tras su victoria, el español detalló que priorizará el descanso junto a sus hermanos en playas caribeñas. Foto: La Casa de los Famosos
Fabio Agostini regresó a Esto es Guerra tras ganar en reality extranjero. Foto: La Casa de los Famosos

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