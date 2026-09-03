Corredor Rosado reforzará 50 buses con vidrios blindados y placas metálicas ante la ola de ataques extorsivos a transportistas

La Municipalidad del Callao reforzará 50 buses del Corredor Rosado con vidrios blindados de 21 milímetros y placas metálicas para proteger a los conductores ante posibles ataques. El gerente de Seguridad Ciudadana, Mario Fernando Arata, también informó que la comuna evalúa extender este apoyo a otras empresas de transporte formal que circulan por la provincia. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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El Corredor Rosado reforzará la seguridad de 50 de sus buses con lunas de 21 milímetros de espesor y placas metálicas en la zona de la carrocería cercana al conductor. La medida fue anunciada por la Municipalidad Provincial del Callao ante los ataques extorsivos que afectan a empresas y trabajadores del transporte público.

Mario Fernando Arata Bustamante, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Callao, explicó a Buenos Días Perú que la decisión busca prevenir una eventual agresión contra los conductores y pasajeros. “Tenemos que ayudar también a las empresas de transporte de pasajeros. Tenemos que colaborar con ellos de alguna manera”, señaló.

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El funcionario aclaró que, hasta el momento, no existen reportes de ataques contra el Corredor Rosado. Sin embargo, sostuvo que las autoridades buscan adelantarse a una situación de riesgo debido a los casos registrados en otras empresas de transporte. Los buses también cuentan con cámaras de videovigilancia, GPS y botón de pánico conectados con la central del Callao.

Un vehículo del Corredor Rosado circula en el Callao tras anunciarse la colocación de lunas reforzadas y placas metálicas en 50 unidades para prevenir ataques extorsivos. (Composición: Infobae Perú)

Reforzarán unidades del Corredor Rosado para proteger a conductores de ataques

El principal refuerzo estará ubicado en el espacio que ocupa el conductor. De acuerdo con Arata, las unidades tendrán una luna de 21 milímetros de espesor, diseñada para soportar el impacto de determinados proyectiles de armas de fuego. El objetivo es reducir el riesgo de que una bala atraviese el vidrio y alcance al chofer.

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“Esta luna puede soportar el impacto de una bala de nueve milímetros Parabellum o de una bala nueve milímetros corto o de un revólver”, explicó el gerente durante la entrevista con Buenos Días Perú. La protección se instalará estratégicamente en el sector del conductor.

El proyecto también contempla colocar una lámina de metal en parte de la carrocería. Según Arata, este refuerzo permitirá proteger el área donde se encuentra el trabajador durante sus recorridos y darle mayores condiciones de seguridad frente a un posible ataque.

La implementación alcanzará a 50 buses del Corredor Rosado y, según lo informado durante la entrevista, la colocación de las lunas y placas comenzará este año. La propuesta busca reducir la exposición de los conductores y, de manera indirecta, brindar mayor protección a los pasajeros que utilizan estas unidades.

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La Municipalidad Provincial del Callao presenta lunas de seguridad y cámaras de videovigilancia para reforzar los buses del Corredor Rosado ante la extorsión. (Composición: Infobae Perú)

Buses tendrán cámaras, GPS y botón de pánico conectado a una central

El reforzamiento físico estará acompañado de un sistema de videovigilancia y monitoreo permanente. Cada bus cuenta con una cámara ubicada en el interior de la unidad, con capacidad para registrar lo que ocurre en la parte posterior del vehículo.

Arata explicó que este mecanismo también puede ser útil frente a hechos delictivos que ocurran dentro del bus. La cámara se encuentra conectada con la central de videovigilancia de la Municipalidad del Callao, desde donde los operadores pueden revisar las imágenes y activar los protocolos correspondientes.

Otra herramienta será el botón de pánico instalado cerca del conductor. Ante una emergencia, el trabajador podrá presionarlo para enviar una señal a la central. “Va a aparecer una señal en nuestra central de cámaras, donde están los operadores de las cámaras. Ellos son los que van a accionar el protocolo de seguridad”, detalló el funcionario.

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Los buses también cuentan con GPS, que permite conocer permanentemente su ubicación y desplazamiento. Arata indicó que la municipalidad puede monitorear la ruta, la velocidad y la posición de las unidades. Además, señaló que se coordina con la Policía Nacional para responder ante eventuales emergencias.

Municipalidad evalúa financiar parte del blindaje para empresas formales

La Municipalidad Provincial del Callao también evalúa extender este tipo de apoyo a otras empresas de transporte formal que circulan por la provincia. La propuesta contempla establecer convenios con los operadores para facilitar la instalación de estos elementos de seguridad.

El funcionario sostuvo que esta posibilidad busca reducir el impacto económico de la implementación y permitir que más unidades puedan acceder a medidas de protección. “Las puertas de la municipalidad están abiertas para apoyarlos en todo lo que sea posible. La idea es darle la mayor cobertura de seguridad”, afirmó.

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Un bus de la línea Etsamigsa "Los Verdes" en el Callao, junto a la amenaza de extorsión de "Los Chuckys NG" que provocó la paralización de sus operaciones de Ate al Callao. (Composición: Infobae Perú)

El Corredor Rosado parte de Mi Perú, en Ventanilla, y recorre sectores del Callao antes de continuar hacia Lima. Para reforzar la vigilancia en esta ruta, Arata indicó que la provincia cuenta actualmente con 740 cámaras y proyecta instalar otras 300. También mencionó el uso de drones y la creación de un escuadrón de motos para apoyar la atención de emergencias durante los recorridos.