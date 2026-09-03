Teleférico de Miraflores está casi listo: conoce cuáles son las características del nuevo servicio hacia la Costa Verde

Las cabinas permitirán viajar sentados o de pie y transportar bicicletas y tablas de surf en la parte exterior (Créditos: Canal N)

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El teleférico de Miraflores se encuentra prácticamente culminado y avanza hacia su próxima etapa antes de iniciar operaciones. El proyecto busca conectar la zona superior del distrito con la Costa Verde mediante un sistema de transporte por cable que permitirá reducir considerablemente el tiempo de descenso hacia el litoral. Según lo informado por Canal N, la infraestructura ya superó buena parte de las evaluaciones técnicas y se encuentra a la espera de completar los procedimientos administrativos para recibir pasajeros.

Una de las características del servicio será la posibilidad de que los usuarios viajen sentados o de pie dentro de las cabinas. También podrán trasladar bicicletas y tablas de surf, que serán colocadas en la parte exterior de las unidades. Esta alternativa permitirá facilitar el desplazamiento de quienes acuden al circuito de playas para realizar actividades deportivas o recreativas.

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Durante el recorrido de prueba se pudo apreciar el litoral desde las cabinas mientras estas descendían desde la parte superior de Miraflores. La propuesta busca aprovechar esta conexión para acercar a los ciudadanos a las zonas inferiores, cuyo acceso ha representado durante años una dificultad para quienes se movilizan desde la parte alta del distrito.

La empresa administradora definirá el precio con el objetivo de mantenerlo por debajo del costo de trasladarse en taxi hacia la Costa Verde - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

El proyecto contempla accesos mecanizados que permitirán completar el descenso en menos de tres minutos. De acuerdo con lo informado durante la visita, el objetivo es conectar la zona superior con la parte baja de la Costa Verde y facilitar el aprovechamiento de estos espacios por parte de vecinos y visitantes.

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La infraestructura se encuentra prácticamente terminada. Según lo explicado durante el recorrido, registra un avance cercano al 99,9 % y ya pasó los procedimientos rigurosos de instalación establecidos para este tipo de sistemas. Asimismo, cuenta con la certificación de TÜV, entidad alemana vinculada con la evaluación de las características y condiciones de seguridad de estas instalaciones.

Todavía quedan pendientes algunos trámites antes de que el servicio pueda comenzar a operar de manera regular. Entre ellos figuran aspectos administrativos relacionados con las reservas y el sistema de recaudación. Una vez culminados estos procesos, se podrá definir la fecha de inicio para el público.

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El teleférico registra un avance del 99,9 % y se encuentra prácticamente culminado - Créditos: Captura de pantalla de Miraflores.

Respecto del precio, el teleférico no será gratuito. Se trata de un proyecto privado desarrollado mediante un convenio con la Municipalidad de Miraflores, por lo que la empresa tendrá a su cargo la administración de las tarifas. Felipe Ojeda, vocero de la comuna, indicó que el monto buscará mantenerse dentro de un rango accesible para los usuarios.

“Esto va a tener un costo, pero será realmente acorde con la realidad nacional. Será mucho más barato que tomar un taxi para bajar, que es lo que mucha gente hacía”, señaló Felipe Ojeda durante el recorrido difundido por Canal N.

La rapidez será otro de los principales atractivos del sistema. En la demostración realizada durante la visita, el desplazamiento entre la parte superior y el sector inferior tomó aproximadamente dos minutos y medio. El tiempo permite observar la diferencia frente a un traslado convencional hacia la Costa Verde.

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Con esta infraestructura, Miraflores busca mejorar la conexión entre el distrito y el litoral mediante una alternativa que reduzca los tiempos de desplazamiento. El inicio de las operaciones dependerá de la culminación de los procedimientos administrativos y de la habilitación correspondiente para atender al público.