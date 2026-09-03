Perú

Excongresista Kelly Portalatino asegura que alcanzó una “conciliación legal y justa” con ciclista al que atropelló

Portalatino sostuvo que el acuerdo se firmó cuando la víctima se encontraba “estable, lúcido y con plena voluntad y consciencia”

La congresista Kelly Portalatino sostiene un documento ante un micrófono junto a la captura de seguridad del momento en que su vehículo impacta a un abogado.
La congresista Kelly Portalatino sostiene un documento ante un micrófono junto a la captura de seguridad del momento en que su vehículo impacta a un abogado.
Guardar

La excongresista Kelly Portalatino anunció que alcanzó una “conciliación legal y justa” con el ciclista Frank Ronnie Espinoza Maurtua, a quien atropelló en el Cercado de Lima la mañana del miércoles.

La excongresista aseguró que asistió al ciclista herido tras el choque en el Cercado de Lima, dijo que alcanzó una conciliación con la víctima y negó haber obstruido la investigación, mientras la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presuntas lesiones culposas.

PUBLICIDAD

Espinoza Maurtua actualmente se encuentra internado en una clínica local para observación tras presentar una fractura o lesión en la zona inferior de la columna, según la información recogida en las actas policiales y en las declaraciones posteriores.

El accidente ocurrió cerca de la intersección del jirón Guillermo Dansey con la avenida Pacasmayo. La exministra de Salud permaneció en la comisaría Monserrat mientras avanzaba la investigación del Ministerio Público y pasó por una prueba de dosaje etílico, que dio negativo; además de la revisión de cámaras de seguridad y el reconocimiento médico legal de la víctima.

Kelly Portalatino y el hombre con el que impactó.
Kelly Portalatino y el hombre con el que impactó.

En un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, Portalatino afirmó que el acuerdo con el ciclista se firmó cuando este se encontraba “estable, lúcido y con plena voluntad y consciencia”.

PUBLICIDAD

Al explicar su actuación tras el choque, invocó además su condición profesional. “Tras el incidente fortuito, procedí a brindarle socorro inmediato en el lugar, priorizando la vida e integridad del herido”, señaló, antes de añadir que luego garantizó su traslado rápido a una clínica.

La exparlamentaria también buscó despejar una de las sospechas centrales del caso: una eventual obstrucción de las diligencias. “Desde el primer instante, asumí mi responsabilidad ciudadana y me puse a derecho ante las autoridades policiales y competentes, colaborando activamente”, puntualizó.

Portalatino declaró además que asumirá los costos derivados de la atención del ciclista. Consultada por esa posibilidad, respondió: “Por supuesto, por supuesto que sí”.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el preciso instante en que la camioneta conducida por la excongresista Kelly Portalatino impacta a un hombre en su bicicleta eléctrica en el Cercado de Lima. El ciclista resultó con una fractura de sacro.

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María abrió una investigación preliminar contra Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas. La fiscal provincial Berenice Romero Ohama ordenó medidas urgentes para esclarecer la secuencia del impacto y la gravedad de las lesiones.

Portalatino sostuvo que ya existe una conciliación con el ciclista y que asumirá los gastos médicos, pero eso no detuvo la actuación del Ministerio Público ni las diligencias para determinar responsabilidades penales.

La versión de Portalatino

Según el acta policial, agentes que patrullaban la zona fueron alertados sobre una persona tendida en el pavimento en inmediaciones de la avenida Pacasmayo. Al llegar, encontraron a Espinoza Maurtua, quien manifestó que había sido impactado por un vehículo blanco conducido por Portalatino.

La propia excongresista también dejó una versión en el documento policial. Indicó que circulaba por el jirón Guillermo Dansey y giraba hacia la avenida Pacasmayo cuando sintió “un pequeño roce” con la llanta delantera derecha de su vehículo; al bajar, halló al ciclista tendido en la vía.

Carmen Espinoza, madre del ciclista atropellado por la excongresista Kelly Portalatino, cuestionó que la exparlamentaria no asuma hasta el momento los gastos derivados del accidente. El agraviado permanece internado con una fisura en el coxis y su bicicleta eléctrica quedó dañada. La Fiscalía investiga a Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas. Fuente: Canal N / X

Portalatino negó, además, que no hubiera existido contacto con el entorno de la víctima. Ante una consulta sobre una presunta falta de comunicación con la familia, respondió: “No, es totalmente falso”, y atribuyó ese nexo a las gestiones de su abogado.

También ofreció disculpas públicas por lo ocurrido. “Pido disculpas a él, a la familia, a mi familia, que he puesto en una situación de zozobra”, manifestó.

Temas Relacionados

Kelly Portalatinoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Padrón Electoral del Reniec: Cómo se elabora y cuál es la fecha de cierre

El padrón definitivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 reúne a más de 26 millones de electores. Conoce cómo RENIEC elaboró el registro y cómo fue fiscalizado por el JNE.

Padrón Electoral del Reniec: Cómo se elabora y cuál es la fecha de cierre

Perú recibió 1.95 millones de turistas en los primeros meses de 2026: esta es la nacionalidad que más visita el territorio

Los ingresos desde el exterior se mantuvieron casi estables frente al mismo período del año anterior, debido a que se registró una variación interanual negativa de apenas 0,1%

Perú recibió 1.95 millones de turistas en los primeros meses de 2026: esta es la nacionalidad que más visita el territorio

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 3 de septiembre

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 3 de septiembre

Rocío Miranda deja atrás Panamericana y es presentada como el nuevo jale de América TV junto a Juan Carlos Orderique

La exconductora de ‘Préndete’ volverá a la pantalla este domingo 6 de septiembre como parte de un espacio en vivo que combinará fútbol, juegos e invitados

Rocío Miranda deja atrás Panamericana y es presentada como el nuevo jale de América TV junto a Juan Carlos Orderique

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes

Renovación Popular busca que el magistrado Gunther Gonzáles Barrón no intervenga ni vote en la apelación que definirá si el exalcalde puede postular como primer regidor de Lima

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

Difunden video del choque entre Kelly Portalatino y un ciclista en Lima

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Gobierno del Perú rechaza reforma constitucional de Nicaragua y alerta sobre “perpetuación” del dictador Daniel Ortega

ENTRETENIMIENTO

Rocío Miranda deja atrás Panamericana y es presentada como el nuevo jale de América TV junto a Juan Carlos Orderique

Rocío Miranda deja atrás Panamericana y es presentada como el nuevo jale de América TV junto a Juan Carlos Orderique

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Choca Mandros, las novedades de Fusión 2026 y por qué ‘Estás en todas’ dejó de priorizar la farándula

Choca Mandros explica por qué Sheyla Rojas ya no encaja en ‘Estás en Todas’: “Tuvo su momento en el proyecto”

Fernando Muñiz, CEO de América TV, saca cara por ‘Esto es Guerra’ ante el regreso de ‘Combate’: “Somos líderes absolutos”

DEPORTES

Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”

Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”

Christian Cueva sorprende al formar su once ideal para la selección peruana de Mano Menezes: con 5 mundialistas y dos jóvenes

Mauro Cantoro marcó distancia del problema dirigencial de Universitario con polémica en Alianza Lima: “Paolo Guerrero puede sentirse afectado”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

Karla Ortiz reveló contundente motivo de su sorpresivo retiro de la selección peruana: “Era mi último baile”