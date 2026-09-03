Excongresista Kelly Portalatino asegura que alcanzó una “conciliación legal y justa” con ciclista al que atropelló

La congresista Kelly Portalatino sostiene un documento ante un micrófono junto a la captura de seguridad del momento en que su vehículo impacta a un abogado.

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La excongresista Kelly Portalatino anunció que alcanzó una “conciliación legal y justa” con el ciclista Frank Ronnie Espinoza Maurtua, a quien atropelló en el Cercado de Lima la mañana del miércoles.

La excongresista aseguró que asistió al ciclista herido tras el choque en el Cercado de Lima, dijo que alcanzó una conciliación con la víctima y negó haber obstruido la investigación, mientras la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presuntas lesiones culposas.

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Espinoza Maurtua actualmente se encuentra internado en una clínica local para observación tras presentar una fractura o lesión en la zona inferior de la columna, según la información recogida en las actas policiales y en las declaraciones posteriores.

El accidente ocurrió cerca de la intersección del jirón Guillermo Dansey con la avenida Pacasmayo. La exministra de Salud permaneció en la comisaría Monserrat mientras avanzaba la investigación del Ministerio Público y pasó por una prueba de dosaje etílico, que dio negativo; además de la revisión de cámaras de seguridad y el reconocimiento médico legal de la víctima.

Kelly Portalatino y el hombre con el que impactó.

En un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, Portalatino afirmó que el acuerdo con el ciclista se firmó cuando este se encontraba “estable, lúcido y con plena voluntad y consciencia”.

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Al explicar su actuación tras el choque, invocó además su condición profesional. “Tras el incidente fortuito, procedí a brindarle socorro inmediato en el lugar, priorizando la vida e integridad del herido”, señaló, antes de añadir que luego garantizó su traslado rápido a una clínica.

La exparlamentaria también buscó despejar una de las sospechas centrales del caso: una eventual obstrucción de las diligencias. “Desde el primer instante, asumí mi responsabilidad ciudadana y me puse a derecho ante las autoridades policiales y competentes, colaborando activamente”, puntualizó.

Portalatino declaró además que asumirá los costos derivados de la atención del ciclista. Consultada por esa posibilidad, respondió: “Por supuesto, por supuesto que sí”.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el preciso instante en que la camioneta conducida por la excongresista Kelly Portalatino impacta a un hombre en su bicicleta eléctrica en el Cercado de Lima. El ciclista resultó con una fractura de sacro.

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María abrió una investigación preliminar contra Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas. La fiscal provincial Berenice Romero Ohama ordenó medidas urgentes para esclarecer la secuencia del impacto y la gravedad de las lesiones.

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Portalatino sostuvo que ya existe una conciliación con el ciclista y que asumirá los gastos médicos, pero eso no detuvo la actuación del Ministerio Público ni las diligencias para determinar responsabilidades penales.

La versión de Portalatino

Según el acta policial, agentes que patrullaban la zona fueron alertados sobre una persona tendida en el pavimento en inmediaciones de la avenida Pacasmayo. Al llegar, encontraron a Espinoza Maurtua, quien manifestó que había sido impactado por un vehículo blanco conducido por Portalatino.

La propia excongresista también dejó una versión en el documento policial. Indicó que circulaba por el jirón Guillermo Dansey y giraba hacia la avenida Pacasmayo cuando sintió “un pequeño roce” con la llanta delantera derecha de su vehículo; al bajar, halló al ciclista tendido en la vía.

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Carmen Espinoza, madre del ciclista atropellado por la excongresista Kelly Portalatino, cuestionó que la exparlamentaria no asuma hasta el momento los gastos derivados del accidente. El agraviado permanece internado con una fisura en el coxis y su bicicleta eléctrica quedó dañada. La Fiscalía investiga a Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas. Fuente: Canal N / X

Portalatino negó, además, que no hubiera existido contacto con el entorno de la víctima. Ante una consulta sobre una presunta falta de comunicación con la familia, respondió: “No, es totalmente falso”, y atribuyó ese nexo a las gestiones de su abogado.

También ofreció disculpas públicas por lo ocurrido. “Pido disculpas a él, a la familia, a mi familia, que he puesto en una situación de zozobra”, manifestó.