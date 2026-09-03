Turismo avanza a mayor ritmo que la economía mundial: WTTC destaca potencial de Perú

La presidenta del WTTC, Gloria Guevara, señaló que estos rankings ayudan a comprender con mayor claridad la incidencia del turismo en las economías. Foto: Portal de Turismo

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El sector de viajes y turismo mostró un desempeño superior al de la economía global durante 2025, según los nuevos rankings presentados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). La organización comparó el aporte directo de esta actividad al producto interno bruto (PBI) y el gasto destinado a viajes de placer y ocio en distintos mercados.

La presidenta del WTTC, Gloria Guevara, explicó que estas mediciones permiten dimensionar el impacto de la industria turística sobre las economías. “El WTTC presenta hoy dos nuevos rankings globales sobre el desempeño del sector Viajes y Turismo en el que hacemos una medición de la contribución directa de viajes y turismo al PBI y del gasto en viajes de placer y ocio”, manifestó.

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Estados Unidos lideró el aporte del turismo al PBI

En el ranking correspondiente a la contribución directa de los viajes y el turismo al PBI, Estados Unidos ocupó el primer lugar durante 2025, con un aporte de USD 885.800 millones. China quedó en segunda posición, con USD 434.800 millones, mientras que Alemania alcanzó USD 202.900 millones.

México completó los primeros lugares con una contribución de USD 149.400 millones. El país norteamericano se ubicó cuarto en esta medición, detrás de las tres mayores economías mencionadas.

El gasto de los viajeros también estuvo concentrado en grandes mercados

La segunda clasificación elaborada por el WTTC midió el gasto en viajes de placer y ocio. En este caso, Estados Unidos volvió a ocupar el primer puesto, con un desembolso de USD 1,2545 billones.

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Perú mantiene una perspectiva de crecimiento turístico y podría alcanzar USD 25.800 millones en ingresos este año, según Guevara. Foto: EFE

China, Alemania y México se ubicaron a continuación en el listado. Estos resultados reflejan el peso que tienen los grandes mercados, tanto por su aporte económico directo como por el volumen de recursos destinados al turismo recreativo.

Perú tiene margen para seguir creciendo

Para Perú, la perspectiva presentada por el WTTC es de expansión. Guevara señaló que el país cuenta con condiciones para incrementar su participación en la actividad turística y proyectó que los ingresos del sector llegarán a USD 25.800 millones durante este año.

La representante del organismo también planteó la necesidad de continuar fortaleciendo la oferta turística peruana. En particular, recomendó mejorar los destinos existentes y desarrollar nuevos productos que permitan ampliar las alternativas para los visitantes.

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El turismo creció por encima de la economía mundial

A escala global, las cifras del WTTC muestran que los viajes y el turismo tuvieron un comportamiento más dinámico que la economía mundial en 2025. Mientras la actividad económica global registró una expansión de 2,8%, el sector turístico avanzó 4,1%.

El crecimiento también tuvo un impacto relevante sobre el mercado laboral. Guevara indicó que la industria generó 366 millones de puestos de trabajo durante 2025. “Uno de cada nueve empleos fue generado por el rubro de viajes y turismo, mientras que uno de cada tres empleos nuevos fue generado por esta industria”, dijo.

La representante del organismo instó a mejorar los destinos actuales y crear nuevas propuestas turísticas para ampliar la oferta al visitante. Foto: Illapa Culturas Andinas

Perú recibió 1,95 millones de turistas internacionales

En el caso peruano, el desempeño del turismo también se refleja en la llegada de visitantes extranjeros. Entre enero y julio de este año, el país recibió 1,95 millones de turistas internacionales, de acuerdo con la información presentada.

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El WTTC considera que estos resultados pueden seguir ampliándose si Perú mantiene los esfuerzos para reforzar sus destinos y diversificar su propuesta. La generación de nuevos productos turísticos aparece así como uno de los puntos señalados para aprovechar el potencial de crecimiento del país.

WTTC plantea avanzar hacia visas regionales

Guevara también se refirió a la necesidad de mirar la competencia turística desde una perspectiva regional. Según explicó, los países de la región no deberían concentrarse únicamente en competir entre sí, sino considerar que el desafío se encuentra frente a grandes bloques geográficos.

En ese escenario, consideró conveniente impulsar mecanismos de visas regionales que faciliten los recorridos de los viajeros por distintos países. “Cuando alguien visita Europa, por ejemplo, no solamente visita un país”, manifestó.

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La presidenta del WTTC destacó además la experiencia de Asia, donde este tipo de facilidades permite que los turistas que ingresan a un país puedan continuar su recorrido por otros destinos de la región. “Asia está muy dinámica en este tema que impulsa de manera significativa su turismo receptivo”, aseveró.