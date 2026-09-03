Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 3 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,9 soles, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,02%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,42%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -0,66%.

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