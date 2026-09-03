Perú

Crédito vehicular y tarjetas de crédito crecen en Perú: préstamos de consumo avanzan 11,5% interanual

El BCRP informó que el avance estuvo acompañado por una mayor demanda de financiamiento en distintas modalidades, mientras que el crédito en moneda extranjera mantuvo una participación reducida dentro del segmento

El crédito vehicular aceleró su crecimiento anual, mientras que las tarjetas de crédito también mejoraron su desempeño frente a junio.
El crédito vehicular aceleró su crecimiento anual, mientras que las tarjetas de crédito también mejoraron su desempeño frente a junio. Foto: HDI
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El crédito destinado al consumo mantuvo una trayectoria ascendente en julio de 2026. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), este segmento registró un crecimiento interanual de 11,5%, superior al 10,6% alcanzado en junio. En la comparación mensual, el avance fue de 1,4%.

El comportamiento estuvo acompañado por una mayor expansión de los préstamos vehiculares y de los financiamientos mediante tarjetas de crédito. En particular, el crédito para la compra de vehículos aceleró su crecimiento anual, mientras que las colocaciones a través de tarjetas también mostraron una mejora frente al resultado del mes previo.

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Crédito de consumo acelera su crecimiento

De acuerdo con el BCRP, los créditos de consumo otorgados en soles registraron una variación anualizada de 11%, mientras que aquellos concedidos en dólares crecieron 20,9%. Pese a esta diferencia, la participación de los préstamos en moneda extranjera dentro del segmento se mantuvo reducida.

La dolarización del crédito de consumo se ubicó en 5,9% en julio. Esto significa que la mayor parte de los financiamientos destinados al consumo continuó concentrándose en moneda nacional.

Según el BCRP, los créditos de consumo crecieron 11% en soles y 20,9% en dólares a tasa anual.
Según el BCRP, los créditos de consumo crecieron 11% en soles y 20,9% en dólares a tasa anual. Foto: Reddit

Crédito vehicular toma mayor impulso

Dentro de las distintas modalidades de financiamiento, el crédito vehicular mostró un desempeño favorable durante julio. El BCRP informó que este tipo de préstamo aumentó 1,6% respecto al mes anterior, llevando su crecimiento interanual a 10,8%.

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El resultado representa una aceleración frente al 9,3% registrado en junio. En tanto, el coeficiente de dolarización de los créditos vehiculares permaneció en 7,5% durante julio, según los datos del ente emisor.

Tarjetas de crédito también avanzan

Otro de los componentes que registró un incremento fueron los créditos mediante tarjetas. “Los créditos por tarjetas de crédito aumentaron en 0.6% en julio. En términos anuales, el crecimiento fue de 9.5% (9.3% en junio). En consecuencia, el coeficiente de dolarización alcanzó el 12.6%”, enfatizó el BCRP.

Así, el crecimiento anual de esta modalidad pasó de 9,3% en junio a 9,5% en julio. La dolarización de los créditos otorgados mediante tarjetas alcanzó 12,6% en el séptimo mes del año.

El crecimiento interanual de los créditos mediante tarjetas subió de 9,3% en junio a 9,5% en julio
El crecimiento interanual de los créditos mediante tarjetas subió de 9,3% en junio a 9,5% en julio. Foto: BCP

Resto de créditos de consumo crece 12%

El resto de las modalidades que conforman los créditos de consumo también registró una evolución positiva. Durante julio, este grupo presentó una variación mensual de 1,5%, ligeramente superior al crecimiento observado para el conjunto del segmento.

“De este modo, el crecimiento interanual aumentó de 10.9% en junio a 12% en julio. El coeficiente de dolarización se incrementó a 4.4% en dicho mes”, puntualizó el BCRP.

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