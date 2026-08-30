‘La Prisión de Destino 2’, reality con Samahara Lobatón y Youna, quedó cancelado tras ser reportado a ICE

El programa de realidad "La Prisión de Destino 2", con Samahara Lobatón y Youna, fue cancelado tras denuncias ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

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El reality ‘La Prisión de Destino 2’, liderado por el influencer dominicano Danny Pérez, conocido como Destino Positivo, quedó fuera del aire en Estados Unidos tras una serie de denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades migratorias en el elenco. La producción, que se desarrollaba en Miami y reunía a figuras internacionales como los peruanos Samahara Lobatón y Youna, finalizó abruptamente, según confirmó el propio organizador.

La cancelación definitiva del programa se produjo tras la creciente presión por reclamos que, según el productor, advertían la supuesta presencia de participantes sin papeles. Danny Pérez, en una comunicación a través de su canal de YouTube, negó cualquier vinculación con infracciones migratorias y descartó la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en las instalaciones.

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“Nadie estaba indocumentado. Hay personas que estaban en proceso, con parol, asilo, esperando un trámite”, sostuvo el empresario. Aclaró que las autoridades federales nunca llegaron al set, pero optó por suspender la transmisión para evitar consecuencias sobre los trámites legales de los concursantes.

Este video, presentado como un informe de último minuto, aborda la cancelación del reality show 'La Prisión de Destino 2'. Se observa a un comentarista principal y otros individuos en recuadros, discutiendo la interrupción de las grabaciones. Una gráfica en pantalla informa que el influencer Destino reveló que el proyecto, protagonizado por Samahara Lobatón y Youna, fue reportado ante las autoridades de inmigración. Esta situación llevó a la suspensión de la producción del programa. El formato es de un comentario noticioso difundido en redes sociales.

En su declaración, Pérez aseguró que la decisión buscó proteger a los influencers y a la propia producción, a pesar del costo económico.

“Decidí perder $300.000, $400.000. No sé cuánto será”, señaló el dominicano. Añadió que priorizó la seguridad de los participantes frente a la posibilidad de una intervención que pudiera afectar su estatus migratorio: “Yo me hubiese sentido mal, pésimo, si a cualquiera de los muchachos me lo sacan del estudio esposado, me lo temen a la cárcel, duran 90 días ahí”.

La Prisión de Destino 2, no va más

El impulsor del proyecto detalló que la avalancha de denuncias generó una presión insostenible. En su mensaje, se dirigió a quienes las realizaron: “El estrés… tenía una angustia en el corazón. Le dije a mi esposa que no podía más. Esas personas maliciosas, que sé que están viendo, espero que se sientan orgullosas, satisfechas por lo que hicieron. No tengo nada en contra de nadie. No culpo a nadie”.

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Pese a la polémica, Pérez insistió en que no teme repercusiones legales: “Yo no estoy indocumentado, no tengo miedo. Todo lo estoy haciendo legal”. El empresario recalcó la magnitud de la productora involucrada, Media PRO, y la responsabilidad de no involucrarla en conflictos que pudieran derivar en litigios. “Una empresa tan grande como Media Pro no puede tener ningún tipo de problema, ningún tipo de conflicto, porque eso les puede traer demanda”.

Un hombre habla frente a la cámara desde el set de grabación del programa de telerrealidad La Prisión de Destino 2.

Anunció el cierre definitivo de la segunda temporada y manifestó su intención de volver con nuevos proyectos, convencido de que el revés será un impulso: “Esto no para aquí, a mí estos tropezones me encantan porque ahora me voy a levantar más fuerte, voy a venir más fuerte que nunca. Sin odio con nadie porque eso no existe en mi corazón”.

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A lo largo de su exposición, el influencer dominicano subrayó cómo la experiencia lo motivó a reevaluar su entorno. Dejó entrever que pudo haber habido traiciones internas, aunque prefirió no señalar responsables. El desenlace de ‘La Prisión de Destino 2’ deja en suspenso la continuidad de este tipo de formatos y plantea interrogantes sobre la participación de extranjeros en realities en territorio estadounidense bajo procesos migratorios abiertos.