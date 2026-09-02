Perú

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por encuentro con Jefferson Farfán: “¿Cómo puede ir a abrazar al enemigo de este canal?”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó que su compañero de ATV haya acudido al podcast de Jefferson Farfán y protagonizado un abrazo con el exfutbolista, pese al conflicto legal que mantiene con el canal

Magaly Medina no se guardó nada y criticó a su colega de canal, Paco Bazán, por su aparición en el programa del entorno de Jefferson Farfán. La conductora lo calificó de 'desleal' y 'antiético' por fraternizar con quien mantiene una batalla legal contra ella y ATV. Captura: Magaly TV La Firme
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La aparición de Paco Bazán en el podcast La Manada, conducido por Jefferson Farfán, generó una contundente reacción de Magaly Medina. La conductora de Magaly TV La Firme cuestionó que su compañero de canal haya acudido al espacio del exfutbolista y, especialmente, que ambos hayan protagonizado un abrazo, pese a la disputa legal que Farfán mantiene con ATV y ella.

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante su programa del 1 de setiembre, Magaly dejó clara su posición sobre la presencia de Paco Bazán en el podcast y consideró que la decisión de su compañero fue equivocada desde el punto de vista laboral.

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“De ser, de pertenecer, de estar en algún lado, hacen que tomen decisiones que yo considero antiéticas y erróneas”, sostuvo la conductora al referirse al comportamiento de Bazán.

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona a Paco Bazán por su encuentro con Jefferson Farfán

La periodista recordó que Paco Bazán forma parte de ATV, canal que mantiene una disputa con Jefferson Farfán. En ese contexto, consideró contradictorio que el conductor deportivo acudiera al espacio del exfutbolista y protagonizara un momento de cercanía con él.

“Paco Bazán, que es miembro de este canal, ¿no? Este canal que tiene una lucha abierta con Jefferson Farfán. Jefferson Farfán ha enjuiciado a la figura principal de este canal y a este canal también, porque está como tercero civilmente responsable siempre lo ponen, ¿no?”, explicó.

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Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.

A partir de esa situación, Magaly planteó directamente su cuestionamiento: “Entonces, ¿cómo él puede ir a abrazar, no, al enemigo de este canal?”. La conductora enfatizó que, desde su perspectiva, el conflicto no involucra únicamente a una persona, sino también a la empresa para la que trabajan. “Porque no es solo mi, mi enemigo ni alguien que me enjuicia a mí. Al enjuiciarme a mí enjuicia a todo el canal, porque todo el canal responde por mí”, señaló.

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona la explicación de Paco sobre una supuesta “emboscada”

Paco Bazán se refirió a su presencia en el podcast y aseguró que, según su versión, no existió malicia en su participación. Sin embargo, Magaly puso el foco en la explicación que dio su compañero sobre su encuentro con Farfán. Según la conductora, Bazán habría intentado justificar su presencia señalando que se trató de una “emboscada”.

“Entonces va y dice: ‘Ay, yo no sabía, esto es una emboscada’. ¿Qué emboscada? ¿Tú crees que acá somos ingenuos, Paco, por favor? Tú más bien parece que naciste ayer”, cuestionó.

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina señala que Paco Bazán estaría buscando una nueva oportunidad laboral

En otro momento de su crítica, Magaly lanzó una interpretación sobre las razones que, según ella, podrían haber llevado a Paco Bazán a participar en el podcast de Farfán. “Lo que pasa que creo que está buscando chamba y quiere que le den seguramente un programa de streaming ahí, este, con su amigo, el que se cree galáctico, pero no es galáctico de nada”, afirmó.

La conductora también relacionó esta situación con el rendimiento del programa de Bazán. Según sus declaraciones, el espacio habría experimentado una caída en sus visualizaciones y ello habría generado pérdidas económicas.

“Y como además quiere subir sus, sus, eh, visualizaciones de un programa que había bajado muchísimo, pero todo porque el error de las personas en las que él contrató y en las que invirtió, porque invirtió buena plata al contratarlos. Entonces, estaba perdiendo dinero, mucho dinero”, sostuvo.

Magaly continuó con sus cuestionamientos y calificó la actitud de Bazán como una búsqueda de acercamiento a Farfán. “Y ahora Paco se va de sobón para allá, ¿no?, de ayayero”, dijo.

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Qué pueden pensar tus jefes de ti?”

La conductora volvió a poner el foco en la relación laboral de Bazán con ATV y cuestionó cómo podrían interpretar sus superiores el encuentro con Farfán.

“Pero ¿cómo vas como chupe a otro lado cuando tú tienes la camiseta de un canal al que dices respetar? O sea, tus jefes, ¿qué pueden pensar de ti? Que eres un traicionero, ¿no?”, expresó. Magaly insistió en que, desde su perspectiva, el conflicto entre Farfán y ATV debería ser tomado en cuenta por quienes trabajan en el canal.

“El canal paga abogados, el canal paga indemnizaciones y él se va a abrazar, ¿no?, y a decirle: ‘Brother, lo máximo, ¿no? Acá estoy, yo te quiero’, a esa persona enemiga de su canal”, manifestó. Finalmente, lanzó una dura crítica contra su compañero: “Cómo se nota, Paquito, que no te interesa tu chamba. Cómo se nota que no tienes ética para, para el trabajo”.

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por aparecer con Farfán: “¿Cómo vas como chupe a otro lado?”. Captura: Magaly TV La Firme.

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