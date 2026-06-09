Marina de Guerra del Perú explica el origen de los oleajes anómalos en el litoral y precisa hasta cuándo seguirán

El video muestra a varias personas observando el mar desde un malecón. Grandes olas rompen contra la barrera costera, proyectando agua sobre el área pavimentada. Se observa a individuos reaccionando y corriendo mientras una significativa cantidad de agua cubre la plataforma.
La Marina de Guerra del Perú informó que los oleajes anómalos afectan el litoral desde el 3 de junio y seguirán hasta el 11 de junio. Según la Dirección de Hidrografía y Navegación, el fenómeno se originó por el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur y el fortalecimiento de bajas polares.
El teniente Álvaro Manrique, vocero de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, explicó a Canal N que esas variaciones aumentan la intensidad del viento en la zona oceánica y generan oleaje fuerte con dirección suroeste hacia las costas peruanas.
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“Este oleaje se produce debido a un debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur y un fortalecimiento de unas bajas polares, las cuales provocan aumento en la intensidad del viento en la zona oceánica”, explicó Manrique.
Algunos puntos del litoral resultan más vulnerables por la orientación geográfica de sus puertos. “Los puertos que tengan aperturas hacia el suroeste van a ser los que finalmente se vean más afectados”, detalló.
En ese marco, Pisco, Salaverry y Pacasmayo registraron daños. En el muelle de Pisco se informó la desaparición de dos pescadores, lo que llevó a la activación del protocolo SAR, con el despliegue de medios terrestres y marítimos disponibles bajo la jurisdicción de la Capitanía de Pisco.
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“Actualmente la Marina de Guerra ya activó los protocolos a través de la Capitanía de la Jurisdicción de Pisco, activando el protocolo SAR, en el cual ya han desplegado todos los medios terrestres y marítimos disponibles para salvaguardar la vida humana”, informó Manrique.
Ubicación de los puertos
El impacto del oleaje varía según la localización y orientación de cada puerto. Manrique señaló que el puerto del Callao está relativamente protegido por su orientación hacia el noroeste y por su profundidad, condiciones que reducen la intensidad del oleaje que llega a sus instalaciones.
“El puerto del Callao, al ser un puerto que tiene bastante profundidad a comparación de otros puertos, pues no es un factor que ayuda justamente al aumento de la altura de la ola que puede arribar a nuestras costas”, explicó.
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Durante el verano, el litoral peruano registra con mayor frecuencia oleajes provenientes del norte o noroeste, que afectan sobre todo a Tumbes, Talara y Paita. En esos casos, la orientación y ubicación de los puertos determina su nivel de exposición. En la parte norte del litoral, la situación se mantiene bajo control, con oleaje ligero y monitoreo constante por parte de las autoridades.
Cierre y reapertura de terminales
La Marina de Guerra del Perú realiza un monitoreo permanente mediante observadores hidrográficos distribuidos a lo largo de la costa. El cierre o la reapertura de los puertos depende de las recomendaciones técnicas de esos especialistas, que evalúan las condiciones locales con medios visuales e instrumental especializado.
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Hasta el momento, 92 de los 122 puertos del país permanecen cerrados, aunque esa cifra puede variar según la evolución del fenómeno y la evaluación técnica en cada jurisdicción. “Esta cifra puede ir variando de acuerdo al trabajo técnico que realizan los observadores hidrográficos en cada puerto.
La tarea y función principal de los observadores hidrográficos en cada jurisdicción de cada capitanía es justamente a través de los medios visuales, tanto como instrumentos con los cuales cuentan, poder recomendar la apertura y cierre de los puertos”, explicó el vocero.
Qué se prevé para los próximos días
La predicción oficial indica que este episodio de oleaje anómalo se mantendrá hasta el 11 de junio, aunque las evaluaciones en curso podrían extender el aviso especial por cinco días más con oleaje ligero en todo el litoral. “Vamos nosotros a emitir el día de mañana un nuevo aviso especial con un horizonte predictivo de cinco días más de oleaje ligero para todo nuestro litoral”, adelantó Manrique durante su intervención en Canal N.
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La institución exhortó a la población, en especial a los pescadores artesanales y a los propietarios de embarcaciones, a seguir las recomendaciones emitidas por las capitanías de puerto y mantenerse informados a través de los canales oficiales y redes sociales.
“Recomiendo a los pescadores siempre tener en consideración los avisos especiales de la Marina de Guerra, ya que eso puede prevenir las pérdidas tanto de vidas humanas como de material”, subrayó Manrique.
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