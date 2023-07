Reconstruyen rostro a adolescente que fue desfigurado por ladrones en Áncash: tenía 24 fracturas

Un adolescente de nombre Daniel, de apenas 16 años, fue salvajemente atacado por dos delincuentes a su regreso de jugar fútbol con sus amigos en Nuevo Chimbote, en la región Áncash. “Solo algunas partes recuerdo de ahí perdí la consciencia”, dijo, después del brutal ataque.

De acuerdo al relato del menor, estaba camino a su casa luego de afrontar un campeonato de fútbol con un equipo conformado por sus compañeros de colegio y de barrio. En una calle poco concurrida dos sujetos se le acercaron a arrebatarle sus pertenencias. Al ver que ponía resistencia lo empezaron a golpear a la altura de la cabeza sin contemplaciones.

El resultado de la agresión fueron 24 fracturas en el rostro de Daniel, quien tuvo que ser trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Lima, por la gravedad de sus lesiones.

Especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja lograron una proeza médica al reconstruirle el rostro al adolescente de 16 años que fue brutalmente golpeado por dos ladrones. (INSN)

“El paciente ha recibido un golpe muy fuerte en todo el rostro que le ha fracturado toda la cara. Los tres segmentos están fracturados. Son aproximadamente entre 22 y 24 fracturas. ¿Qué se hace? Se evidencia la fractura, se le coloca la estructura ósea en su sitio con las placas y tornillos, de tal manera que no tiene ningún corte que se evidencie”, explicó Óscar Broggi, cirujano maxilofacial del instituto de salud.

Tras varias horas de intervención quirúrgica el rostro de Daniel logró ser recuperado, por lo que su madre, Humercinda Islado, agradeció a los especialistas que hicieron posible esto.

“Gracias a todos los médicos. Mi hijito ahora está recuperándose bien, no le ha quedado cicatriz, no tiene ninguna huella ni nada”, expresó la mamá.

Médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja realizaron la primera cirugía de reconstrucción facial total a un adolescente de 16 años.

Daniel también envió un agradecimiento a los expertos que participaron de su operación y reconoció que el Ministerio de Salud (Minsa) le brindó las facilidades durante todo el proceso de su atención, así como el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

“Gracias a ellos, porque me han costeado todo. Nosotros no teníamos el dinero para la operación. Mis familiares se movilizaron mediante el SIS (Seguro Integral de Salud). Así me trajeron para acá. Agradezco a todos al Ministerio de Salud, al instituto, a las enfermeras, a todos los que me operaron y cuidaron”, manifestó Daniel.