Doble crimen en Santa Anita: ordenan detención preliminar de siete días para padre que asesinó a esposa e hijo

Un hombre asesinó a su esposa y a su hijo en Santa Anita tras una discusión familiar | Foto: Latina Noticias

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El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar judicial contra Giuseppe Leonardi, de 43 años, investigado por la muerte de su conviviente, Carina Gutiérrez, y de su hijo mayor, de 22 años, en el distrito de Santa Anita. La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, a través de su Primer Despacho.

La Fiscalía atribuye al investigado la presunta comisión de los delitos de feminicidio y parricidio. El caso corresponde a hechos ocurridos el 30 de agosto en los exteriores de su vivienda, ubicada en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, donde las dos víctimas recibieron disparos con arma de fuego.

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Una terrible tragedia familiar sacude Santa Anita. Un hombre asesinó a balazos a su esposa y a su hijo de 22 años. Su hija de 17 años logró escapar de la masacre y ahora su testimonio es clave para las investigaciones. | Video: Latina Noticias

Actas policiales y pericias son piezas clave

Según las indagaciones iniciales, Giuseppe Leonardi habría usado un arma de fuego contra su conviviente y su hijo. Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y ubicaron al presunto autor en un inmueble cercano.

La medida de detención preliminar busca asegurar la presencia del investigado durante las diligencias dispuestas por el Ministerio Público. El plazo establecido es de siete días.

Para sustentar el pedido de detención, la Fiscalía presentó el acta de intervención policial, las actas de levantamiento de los cadáveres, certificados médico-legales e informes periciales. Estos documentos corresponden a las primeras actuaciones efectuadas luego del doble crimen.

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El Ministerio Público también incorporó otros elementos recogidos en la etapa inicial de la investigación. Las diligencias y pericias científicas permitirán establecer la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Imágenes de cámaras de seguridad registran el aterrador momento en que un hombre persigue y asesina a sangre fría a su esposa y a su propio hijo en Santa Anita. La hija menor de la familia logró sobrevivir al escapar y pedir ayuda a la policía. Video: América Noticias

Madre de víctima pide justicias

La madre de Carina Gutiérrez afirmó que su hija sufrió episodios de violencia durante más de dos décadas de relación con Giuseppe Leonardi. Según relató a 24 horas de Panamericana TV, el hombre ejercía control sobre diversos aspectos de la vida cotidiana de la víctima.

Asimismo, señaló que Carina y Leonardi se separaron tres meses antes del doble crimen debido a los conflictos dentro de la convivencia. Semanas después, la pareja retomó la relación, luego de que el investigado prometiera cambiar su comportamiento. La reconciliación duró cerca de un mes.

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También cuestionó que Leonardi trabajara como personal de seguridad y tuviera acceso a un arma de fuego. La madre de la víctima pidió que las autoridades esclarezcan las circunstancias del caso y establezcan las responsabilidades que correspondan.

En tanto, un familiar precisó que la adolescente de 17 años acudió a la comisaría para solicitar apoyo tras la amenaza de su padre con un arma, pero no se le hizo caso.

Menor de 17 años escapó de su padre tras el crimen de su madre y hermano en Santa Anita| Foto: Latina Noticias

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una situación de riesgo o una agresión en curso, se puede llamar al 105 o acudir a la comisaría más cercana para solicitar intervención policial y presentar una denuncia.

Línea 100: Este servicio gratuito brinda información, orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEM): Los CEM ofrecen atención especializada y gratuita, con orientación legal, apoyo psicológico y asistencia social para víctimas de violencia familiar o sexual.