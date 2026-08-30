Santa Rosa de Lima 2026 EN VIVO: horarios, rutas de ingreso al pozo de los deseos y todo lo que debes saber de la peregrinación de hoy domingo 30 de agosto

¿Desde qué hora se deberán ingresar al Santuario de Santa Rosa
El ingreso al Pozo de los Deseos estará habilitado de 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., mientras que las misas tradicionales se celebrarán ininterrumpidamente cada hora, desde las 5:00 a.m.
<b>¿Qué pasa con las cartas depositadas en el pozo de los deseos en el Día de Santa Rosa?</b>
Muchos pueden pensar que dichas cartas depositadas terminan siendo recolectadas, éstas se quedan en el fondo del pozo de los deseos, del cual se estima que tiene 19 kilómetros de profundidad.
Asimismo, la humedad y el calor en el interior del pozo genera que las cartas se desintegren con el paso del tiempo.
La celebración de Santa Rosa de Lima moviliza cada año a miles de fieles que llegan hasta el Santuario del Cercado de Lima para rendir homenaje a la patrona del Perú. Las autoridades estiman que cerca de 50.000 personas participarán en las actividades, una cifra similar a la que asiste a un estadio lleno.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entregará más de dos mil cartas a los fieles que participen este domingo en la tradicional visita al Pozo de los Deseos durante la festividad de Santa Rosa de Lima. El operativo comenzará desde las primeras horas del 30 de agosto, como parte de un despliegue integral para atender a los miles de asistentes en el Centro Histórico de Lima.
Horarios de ingreso y organización de la peregrinación
El Santuario de Santa Rosa de Lima abre sus puertas hoy domingo desde las 8:00 a.m. para la iglesia y desde las 9:00 a.m. para el jardín donde se ubica el Pozo de los Deseos. El horario se ha adaptado a la gran afluencia esperada, con atención hasta las 12:00 p.m. y luego en la tarde de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Las autoridades recomiendan planificar la visita considerando los horarios y la posible modificación por actividades religiosas especiales. El recorrido desde la Plaza Mayor de Lima hasta el santuario es de aproximadamente 560 metros.
Ingresos y rutas diferenciadas para fieles
Para evitar aglomeraciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima implementó dos accesos principales en la avenida Tacna. El Ingreso 1 dirige a quienes se acercan al Pozo de los Deseos y la ermita, con cola desde el jirón Callao hacia la avenida Alfonso Ugarte, y salida por el jirón Conde de Superunda. El Ingreso 2 corresponde a quienes desean ingresar a la iglesia, con salida lateral junto a la puerta principal. Existe un acceso preferencial para personas con necesidades especiales. Personal municipal y policial guía a los asistentes en todo momento, asegurando un flujo ordenado de visitantes.
Medidas de seguridad y apoyo logístico
El Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026 moviliza a más de 1.000 agentes municipales, coordinados con la Policía Nacional del Perú. Se han reforzado los patrullajes a pie, motorizados y con brigada canina, además de implementar drones y monitoreo constante desde el Centro de Control de Operaciones. Un equipo de inspectores supervisa el comercio y las actividades autorizadas. El área de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental mantiene la limpieza y recuperación del entorno, y una ambulancia permanece instalada en el Parque Santa Rosa para emergencias.
Calles cerradas y desvíos en el Centro Histórico
Durante toda la jornada, dos carriles de la avenida Tacna en sentido del Rímac hacia Lima permanecen cerrados al tránsito vehicular. El acceso también está restringido en el entorno del jirón Callao hasta la avenida Alfonso Ugarte. El jirón Conde de Superunda se utiliza solo como ruta de evacuación y salida peatonal hacia la feria del Parque Santa Rosa. Inspectores y orientadores municipales informan a los asistentes sobre rutas habilitadas y desvíos, mientras que el tránsito vehicular en estas zonas está prohibido. Las autoridades reiteran la importancia de identificar las rutas señalizadas y respetar las indicaciones para asegurar la movilidad peatonal y la seguridad de todos.
¿Cómo depositar cartas y qué se le pide a Santa Rosa?
Cada 30 de agosto, miles de devotos acuden al santuario para dejar sobres con peticiones en el Pozo de los Deseos. Entre las solicitudes más frecuentes figuran temas de salud, trabajo, estudios, problemas familiares y agradecimientos. Autoridades del santuario han preparado miles de cartas gratuitas para los asistentes, facilitando este acto de fe. La práctica se ha extendido más allá de Lima, permitiendo que fieles de otras regiones envíen sus cartas a través de campañas postales. Para los creyentes, el sentido de la tradición es pedir la intercesión de Santa Rosa ante Dios, más que atribuirle al pozo la capacidad de conceder milagros.
El feriado de Santa Rosa y el pago triple para trabajadores
El 30 de agosto es feriado nacional en el Perú. Quienes trabajan en esta fecha y no reciben descanso sustitutorio tienen derecho a una remuneración triple, conforme al Decreto Legislativo N.º 713 y las precisiones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Este pago incluye el sueldo habitual por el feriado, una remuneración adicional por el trabajo realizado y una sobretasa del 100%. Si el empleador otorga un día de descanso sustitutorio, no corresponde el pago extra. El derecho aplica también para quienes trabajan bajo modalidad de teletrabajo.