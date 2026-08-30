Perú

Santa Rosa de Lima 2026 EN VIVO: horarios, rutas de ingreso al pozo de los deseos y todo lo que debes saber de la peregrinación de hoy domingo 30 de agosto

Miles de fieles se dan cita este domingo en el Centro Histórico de Lima para visitar el Pozo de los Deseos en el Santuario de Santa Rosa, bajo estrictas medidas de seguridad, rutas diferenciadas y cierres viales diseñados para garantizar una celebración ordenada y segura

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07:19 hsHoy

¿Desde qué hora se deberán ingresar al Santuario de Santa Rosa

El ingreso al Pozo de los Deseos estará habilitado de 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., mientras que las misas tradicionales se celebrarán ininterrumpidamente cada hora, desde las 5:00 a.m.

06:49 hsHoy

<b>¿Qué pasa con las cartas depositadas en el pozo de los deseos en el Día de Santa Rosa?</b>

Muchos pueden pensar que dichas cartas depositadas terminan siendo recolectadas, éstas se quedan en el fondo del pozo de los deseos, del cual se estima que tiene 19 kilómetros de profundidad.

Asimismo, la humedad y el calor en el interior del pozo genera que las cartas se desintegren con el paso del tiempo.

02:50 hsHoy

Santa Rosa de Lima: Hora de apertura del santuario y todo sobre el ingreso al pozo y a las misas

Conoce los horarios, rutas y recomendaciones para visitar el santuario y el Pozo de los Deseos, además de las medidas de seguridad que se implementarán para la jornada

Santa Rosa de Lima - TV Perú
Santa Rosa de Lima - TV Perú

La celebración de Santa Rosa de Lima moviliza cada año a miles de fieles que llegan hasta el Santuario del Cercado de Lima para rendir homenaje a la patrona del Perú. Las autoridades estiman que cerca de 50.000 personas participarán en las actividades, una cifra similar a la que asiste a un estadio lleno.

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02:44 hsHoy

MML repartirá más de 2 mil cartas para el pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima este domingo

La Municipalidad Metropolitana de Lima entregará más de dos mil cartas impresas y lapiceros a los fieles que participen en el pozo de los deseos este domingo, en el marco de la festividad de Santa Rosa, con circuitos diferenciados y atención desde la madrugada

La Municipalidad de Lima presenta el plan de operaciones y seguridad para la festividad de Santa Rosa de Lima este 30 de agosto. Conoce las rutas de acceso, horarios de misas y la iniciativa de entrega de cartas para los fieles que visitan el Pozo de los Deseos. - MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entregará más de dos mil cartas a los fieles que participen este domingo en la tradicional visita al Pozo de los Deseos durante la festividad de Santa Rosa de Lima. El operativo comenzará desde las primeras horas del 30 de agosto, como parte de un despliegue integral para atender a los miles de asistentes en el Centro Histórico de Lima.

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02:42 hsHoy

Horarios de ingreso y organización de la peregrinación

El Santuario de Santa Rosa de Lima abre sus puertas hoy domingo desde las 8:00 a.m. para la iglesia y desde las 9:00 a.m. para el jardín donde se ubica el Pozo de los Deseos. El horario se ha adaptado a la gran afluencia esperada, con atención hasta las 12:00 p.m. y luego en la tarde de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Las autoridades recomiendan planificar la visita considerando los horarios y la posible modificación por actividades religiosas especiales. El recorrido desde la Plaza Mayor de Lima hasta el santuario es de aproximadamente 560 metros.

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima, plan de accesos- MML
02:42 hsHoy

Ingresos y rutas diferenciadas para fieles

Para evitar aglomeraciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima implementó dos accesos principales en la avenida Tacna. El Ingreso 1 dirige a quienes se acercan al Pozo de los Deseos y la ermita, con cola desde el jirón Callao hacia la avenida Alfonso Ugarte, y salida por el jirón Conde de Superunda. El Ingreso 2 corresponde a quienes desean ingresar a la iglesia, con salida lateral junto a la puerta principal. Existe un acceso preferencial para personas con necesidades especiales. Personal municipal y policial guía a los asistentes en todo momento, asegurando un flujo ordenado de visitantes.

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima, plan de accesos- MML
02:45 hsHoy

Medidas de seguridad y apoyo logístico

El Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026 moviliza a más de 1.000 agentes municipales, coordinados con la Policía Nacional del Perú. Se han reforzado los patrullajes a pie, motorizados y con brigada canina, además de implementar drones y monitoreo constante desde el Centro de Control de Operaciones. Un equipo de inspectores supervisa el comercio y las actividades autorizadas. El área de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental mantiene la limpieza y recuperación del entorno, y una ambulancia permanece instalada en el Parque Santa Rosa para emergencias.

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02:45 hsHoy

Calles cerradas y desvíos en el Centro Histórico

Durante toda la jornada, dos carriles de la avenida Tacna en sentido del Rímac hacia Lima permanecen cerrados al tránsito vehicular. El acceso también está restringido en el entorno del jirón Callao hasta la avenida Alfonso Ugarte. El jirón Conde de Superunda se utiliza solo como ruta de evacuación y salida peatonal hacia la feria del Parque Santa Rosa. Inspectores y orientadores municipales informan a los asistentes sobre rutas habilitadas y desvíos, mientras que el tránsito vehicular en estas zonas está prohibido. Las autoridades reiteran la importancia de identificar las rutas señalizadas y respetar las indicaciones para asegurar la movilidad peatonal y la seguridad de todos.

Rutas alternas por Santa Rosa de Lima. (ATU)
Rutas alternas por Santa Rosa de Lima. (ATU)
02:45 hsHoy

¿Cómo depositar cartas y qué se le pide a Santa Rosa?

Cada 30 de agosto, miles de devotos acuden al santuario para dejar sobres con peticiones en el Pozo de los Deseos. Entre las solicitudes más frecuentes figuran temas de salud, trabajo, estudios, problemas familiares y agradecimientos. Autoridades del santuario han preparado miles de cartas gratuitas para los asistentes, facilitando este acto de fe. La práctica se ha extendido más allá de Lima, permitiendo que fieles de otras regiones envíen sus cartas a través de campañas postales. Para los creyentes, el sentido de la tradición es pedir la intercesión de Santa Rosa ante Dios, más que atribuirle al pozo la capacidad de conceder milagros.

Personas sentadas a una mesa escriben en papeles con bolígrafos frente al cartel del Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima y una estatua
Varias personas escriben sus peticiones en papel frente al Pozo de los Deseos en el santuario de Santa Rosa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
02:46 hsHoy

El feriado de Santa Rosa y el pago triple para trabajadores

El 30 de agosto es feriado nacional en el Perú. Quienes trabajan en esta fecha y no reciben descanso sustitutorio tienen derecho a una remuneración triple, conforme al Decreto Legislativo N.º 713 y las precisiones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Este pago incluye el sueldo habitual por el feriado, una remuneración adicional por el trabajo realizado y una sobretasa del 100%. Si el empleador otorga un día de descanso sustitutorio, no corresponde el pago extra. El derecho aplica también para quienes trabajan bajo modalidad de teletrabajo.

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