Santa Rosa de Lima 2026 EN VIVO: horarios, rutas de ingreso al pozo de los deseos y todo lo que debes saber de la peregrinación de hoy domingo 30 de agosto

¿Cómo depositar cartas y qué se le pide a Santa Rosa?

Cada 30 de agosto, miles de devotos acuden al santuario para dejar sobres con peticiones en el Pozo de los Deseos. Entre las solicitudes más frecuentes figuran temas de salud, trabajo, estudios, problemas familiares y agradecimientos. Autoridades del santuario han preparado miles de cartas gratuitas para los asistentes, facilitando este acto de fe. La práctica se ha extendido más allá de Lima, permitiendo que fieles de otras regiones envíen sus cartas a través de campañas postales. Para los creyentes, el sentido de la tradición es pedir la intercesión de Santa Rosa ante Dios, más que atribuirle al pozo la capacidad de conceder milagros.