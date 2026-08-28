Golpe a la uva peruana: efectos del Fenómeno El Niño reducirían en 5 % las exportaciones en la campaña 2026-2027

Uvas de mesa cosechadas llenan cajas de madera en Perú, donde el sector prevé una contracción en los envíos por el impacto del Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

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La Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid) proyecta una caída del 5 % en el volumen de exportaciones de uva de mesa para la campaña 2026-2027, con una estimación inicial de 82,65 millones de cajas de 8,2 kg. La reducción, informó Andina Noticias, responde al impacto combinado del Fenómeno El Niño Costero y el El Niño global sobre los principales valles productores del país.

Luis Miguel Vegas Arias Stella, gerente general de Provid, precisó que las consecuencias más severas del fenómeno climático se esperan a partir de octubre de 2026. Las altas temperaturas registradas a lo largo de la costa peruana —con picos en Piura de entre 3 y 4 grados Celsius (5,4 y 7,2 grados Fahrenheit) por encima de los promedios mínimos normales— ya afectan el desarrollo de los cultivos al generar un mayor crecimiento vegetativo, menor calibre en la baya y una presión de plagas que obliga a incrementar las aplicaciones fitosanitarias.

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Diversos racimos de uva negra sin semilla cuelgan de las cepas en una parcela agrícola destinada a la producción vitícola. (Agencia Andina)

Norte a la baja y sur en expansión

La proyección no es uniforme en todo el territorio. El norte del Perú, históricamente la zona más expuesta a los episodios de El Niño, acumula una contracción estimada del 16 % en volumen para esta temporada. En contraste, el sur del país proyecta un crecimiento del 5 % frente a la campaña anterior, impulsado por el ingreso de nuevas hectáreas a la producción.

A este escenario se suma el adelanto del calendario de cosecha, otro factor de atención para el sector. Provid prevé que la recolección se inicie entre 7 y 15 días antes de lo habitual en las principales zonas productoras del norte y del sur.

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“Estamos viendo un adelanto de dos a tres semanas tanto en el norte como en el sur”, afirmó el gerente general, quien agregó que el inicio anticipado de la cosecha en el norte permitirá un mejor acople con el cierre de la campaña en el hemisferio norte.

Varias trabajadoras agrícolas seleccionan racimos de uva verde y los depositan en cajas de recolección bajo un parral. (Agencia Andina)

Memoria de campañas anteriores

Los antecedentes del sector advierten sobre la magnitud que puede alcanzar el fenómeno. Andina Noticias recordó que en la campaña 2017-2018, El Niño provocó una caída del 13 % en el volumen exportado a nivel nacional, con un retroceso del 38 % solo en el norte. En la campaña 2023-2024, el descenso fue del 12 % a nivel país y del 30 % en esa misma región. Para la temporada actual, Provid no anticipa cifras de esa magnitud, en parte por la incorporación de casi 2.000 nuevas hectáreas en fase productiva.

“Esta ampliación de la superficie cultivada permitirá amortiguar una eventual caída de los rendimientos y sostener la oferta exportable frente a los desafíos climáticos”, indicó Vegas Arias Stella. El gremio aclaró que las proyecciones se actualizarán de forma periódica conforme evolucionen las condiciones meteorológicas, y que la cifra inicial ya fue comunicada a toda la cadena logística —navieras y operadores portuarios— para que puedan anticiparse a los cambios.

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La relevancia de la campaña 2026-2027 se entiende mejor a la luz del alcance comercial que la uva peruana consolidó en la temporada previa. Estados Unidos concentró el 52 % de los envíos en la campaña 2025-2026, seguido de Europa con el 22 %, Latinoamérica con el 16 %, Asia con el 6 % y Canadá con el 4 %. El volumen de exportaciones suele concentrarse entre las semanas 41 y 13 del calendario, un período que esta vez arrancará antes de lo previsto en las zonas productoras del país.

Un racimo de uva de mesa cuelga en un cultivo en Perú, donde el sector prevé una menor producción debido a las alteraciones del fenómeno El Niño. (Agencia Andina)