A ritmo de ‘samba’: una sequía extrema ha catapultado en más de 400% los envíos de un producto peruano al Brasil

El mercado de Brasil mantuvo su interés por alimentos frescos y procesados de Perú y abrió margen para ampliar los envíos en la segunda mitad del año.

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El mercado brasileño mantiene su interés en alimentos peruanos frescos y procesados pese a la reciente caída de las agroexportaciones nacionales hacia ese destino.

Durante el primer semestre del año, las agroexportaciones peruanas a Brasil sumaron US$ 54 millones 565 mil, cifra que representa un descenso de 16,3% respecto al mismo periodo de 2025, según datos de la Asociación de Exportadores (ADEX).

A pesar de la reducción global, productos como aceitunas, arándanos, orégano, tara en polvo y aceite de almendra registraron aumentos importantes en sus envíos.

Productos con mayor demanda en Brasil y espacios de crecimiento

Entre enero y junio, destacaron en el portafolio agroindustrial las aceitunas preparadas o conservadas, que alcanzaron US$ 14 millones 737 mil y un crecimiento del 2%. Los arándanos sumaron US$ 6 millones 248 mil con una variación positiva del 51,6%, mientras que el orégano reportó US$ 5 millones 124 mil, un incremento del 27,8%.

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También sobresalieron la tara en polvo, con US$ 2 millones 834 mil y una expansión del 90%, y el aceite de almendra, con US$ 2 millones 448 mil y un salto del 434,5%.

El aceite de almendra, la tara en polvo, los arándanos y el orégano impulsaron las agroexportaciones peruanas a Brasil con alzas durante enero y junio.

El jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial de CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla, consideró que existe espacio para dinamizar los envíos agroindustriales en la segunda mitad del año, gracias a la mayor disponibilidad estacional de frutas, al avance de los granos andinos y a la creciente demanda de superfoods y alimentos procesados.

“Debemos aprovechar la escala del mercado brasileño y diversificar la canasta agroexportadora”, explicó el especialista.

¿Por qué subió tanto el aceite de almendras?

La caída en la producción de la nuez de Brasil, conocida también como almendra o castaña de Pará, se debió a una crisis climática histórica asociada al fenómeno de El Niño, que provocó sequías extremas e incendios sin precedentes en la Amazonía y redujo la cosecha global un 37% durante la temporada 2025/2026.

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Esta escasez impactó principalmente a Bolivia, Perú y Brasil, generó recortes de hasta el 80% en algunas zonas y provocó una fuerte alza en los precios internacionales. Los reportes actuales señalan que, tras la estabilización climática, se observa una recuperación significativa para la campaña 2026/2027.

ADEX: participación brasileña en la Expoalimentaria 2026

En ese contexto, 24 compradores brasileños participarán en la Expoalimentaria 2026, la feria de alimentos y bebidas más importante de América Latina, que se realizará del 23 al 25 de septiembre, informó ADEX.

Los compradores están interesados en identificar proveedores de espárragos, arándanos, granadas, cacao en polvo, anchoveta, atún, conservas, aceite de oliva, aceitunas, alcachofas, hongos deshidratados y orégano, entre otros productos.

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La Expoalimentaria 2026 reunirá a 24 compradores brasileños y buscará vincular la oferta agroindustrial peruana con la demanda de Brasil.

La feria representa una oportunidad para conectar la oferta agroindustrial peruana con la demanda internacional. Según Arrieta Padilla, las ruedas de negocios y reuniones previstas en el evento permitirán a productores y exportadores nacionales presentar directamente sus alimentos, conocer los requisitos de los mercados y establecer relaciones con futuros clientes.

El especialista también resaltó la ventaja geográfica de Perú, especialmente para envíos desde el sur del país y la Amazonía, aunque advirtió la necesidad de fortalecer la conectividad y las rutas terrestres para reducir costos y tiempos logísticos.

Expositores y respaldo institucional

La participación de Brasil no se limita a compradores, ya que 52 empresas brasileñas estarán presentes como expositoras, mostrando carnes, aceites y derivados, café, chocolates, galletas, castañas, miel, açaí, pan de queso, bebidas, brócoli, arándanos, extracto de vainilla y fécula de papa.

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Según ADEX, su presencia facilitará el acercamiento de estos alimentos a compradores peruanos e internacionales.La caída de las agroexportaciones peruanas a Brasil se explica por menores despachos de cacao, aceite de palma, harina de maca y otros productos.

ADEX informó que la Expoalimentaria 2026 cuenta con el respaldo de empresas y entidades como Talma Servicios Aeroportuarios, Alfosac, Evergreen, Garantía Capital, Coface, Interbank, Universidad de Lima, IIRSA Sur, Corpro y varios organismos internacionales.