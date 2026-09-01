Feminicida y parricida de Santa Anita tiene antecedentes policiales: esposa y vecina lo denunciaron por violencia

Giuseppe Leonardi, de 43 años, investigado por el asesinato de su pareja y uno de sus hijos en Santa Anita, registraba denuncias policiales previas por presunta violencia psicológica y amenazas con arma de fuego. El hombre permanece detenido en la Depincri de Ate-Santa Anita, mientras la Policía Nacional y la Fiscalía reúnen elementos sobre el ataque ocurrido en la Cooperativa Santa Rosa de Quives.
La investigación se centra en la muerte de Karina Gutiérrez Hidalgo y de su hijo, Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años. La hija menor de la familia, de 17 años, sobrevivió tras escapar de la zona donde ocurrieron los disparos.
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De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad, la noche del ataque madre e hijos intentaron huir por el jirón Los Jazmines. El investigado llevaba un arma de fuego y persiguió a su conviviente y a sus hijos por la vía pública.
Tenía antecedentes policiales
El investigado trabajaba como guardaespaldas y contaba con antecedentes policiales, de acuerdo con el reporte de América Noticias. El 5 de junio de 2026, Karina Gutiérrez Hidalgo presentó una denuncia en su contra por presunta violencia psicológica.
La información señala también que, en 2019, una vecina y su hija denunciaron a Leonardi por presuntas amenazas con arma de fuego tras una discusión. Estas denuncias forman parte de los antecedentes conocidos del investigado.
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Las autoridades deberán determinar si el arma hallada en la vivienda era de propiedad del detenido y si este contaba con autorización para portarla. Las pericias y las declaraciones de testigos permitirán establecer la secuencia de los hechos y las circunstancias previas al ataque.
Intentó frenar el ataque contra su madre
Según la reconstrucción preliminar, Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez trató de intervenir para evitar que su padre alcanzara a su madre. Durante ese momento, recibió el primer disparo en el brazo derecho.
Karina Gutiérrez Hidalgo continuó su huida mientras pedía auxilio a conductores y vecinos que salieron de sus viviendas tras escuchar los gritos. El investigado la alcanzó y efectuó los disparos contra ella, pero al verla caer, volvió a apretar el gatillo.
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Luego, el hombre habría continuado por la calle Los Jazmines tras su hijo. El joven de 22 años estaba detenido cubriendo su herida cuando se encuentra con su padre y este le dispara en la cabeza, por lo que termina de caer.
Una vecina relató que escuchó varios disparos y decidió refugiarse dentro de su vivienda. “Cuatro disparos había”, indicó al referirse a los momentos posteriores al ataque.
Vecinos realizaron una misa en memoria de madre e hijo
Vecinos de la Cooperativa Santa Rosa de Quives realizaron una misa en el lugar donde murieron Karina Gutiérrez Hidalgo y su hijo. Durante la actividad, colocaron velas y acompañaron a los familiares con oraciones.
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Residentes de la zona señalaron que conocían a la familia desde hace años. Una vecina recordó a la madre como una persona trabajadora y expresó su pesar por la muerte del joven, a quien había visto crecer en el vecindario. Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez cursaba estudios de marketing y negocios internacionales.
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