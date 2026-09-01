Feminicida y parricida de Santa Anita tiene antecedentes policiales: esposa y vecina lo denunciaron por violencia

Imágenes de cámaras de seguridad registran el aterrador momento en que un hombre persigue y asesina a sangre fría a su esposa y a su propio hijo en Santa Anita. La hija menor de la familia logró sobrevivir al escapar y pedir ayuda a la policía. Video: América Noticias

Guardar

Giuseppe Leonardi, de 43 años, investigado por el asesinato de su pareja y uno de sus hijos en Santa Anita, registraba denuncias policiales previas por presunta violencia psicológica y amenazas con arma de fuego. El hombre permanece detenido en la Depincri de Ate-Santa Anita, mientras la Policía Nacional y la Fiscalía reúnen elementos sobre el ataque ocurrido en la Cooperativa Santa Rosa de Quives.

La investigación se centra en la muerte de Karina Gutiérrez Hidalgo y de su hijo, Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años. La hija menor de la familia, de 17 años, sobrevivió tras escapar de la zona donde ocurrieron los disparos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad, la noche del ataque madre e hijos intentaron huir por el jirón Los Jazmines. El investigado llevaba un arma de fuego y persiguió a su conviviente y a sus hijos por la vía pública.

Doble crimen en Santa Anita: investigado tenía antecedentes por violencia psicológica y amenazas| Foto: Captura de video

Tenía antecedentes policiales

El investigado trabajaba como guardaespaldas y contaba con antecedentes policiales, de acuerdo con el reporte de América Noticias. El 5 de junio de 2026, Karina Gutiérrez Hidalgo presentó una denuncia en su contra por presunta violencia psicológica.

La información señala también que, en 2019, una vecina y su hija denunciaron a Leonardi por presuntas amenazas con arma de fuego tras una discusión. Estas denuncias forman parte de los antecedentes conocidos del investigado.

PUBLICIDAD

Las autoridades deberán determinar si el arma hallada en la vivienda era de propiedad del detenido y si este contaba con autorización para portarla. Las pericias y las declaraciones de testigos permitirán establecer la secuencia de los hechos y las circunstancias previas al ataque.

Intentó frenar el ataque contra su madre

Según la reconstrucción preliminar, Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez trató de intervenir para evitar que su padre alcanzara a su madre. Durante ese momento, recibió el primer disparo en el brazo derecho.

Karina Gutiérrez Hidalgo continuó su huida mientras pedía auxilio a conductores y vecinos que salieron de sus viviendas tras escuchar los gritos. El investigado la alcanzó y efectuó los disparos contra ella, pero al verla caer, volvió a apretar el gatillo.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió tras una celebración familiar, la hija menor presenció el crimen y logró huir antes de que el agresor, empleado en seguridad, fuera capturado por la policía| Foto: América Noticias

Luego, el hombre habría continuado por la calle Los Jazmines tras su hijo. El joven de 22 años estaba detenido cubriendo su herida cuando se encuentra con su padre y este le dispara en la cabeza, por lo que termina de caer.

Una vecina relató que escuchó varios disparos y decidió refugiarse dentro de su vivienda. “Cuatro disparos había”, indicó al referirse a los momentos posteriores al ataque.

Peritos de la Policía Criminalística trabajan en la escena donde un hombre asesinó a su esposa y a su hijo en el distrito de Santa Anita.

Vecinos realizaron una misa en memoria de madre e hijo

Vecinos de la Cooperativa Santa Rosa de Quives realizaron una misa en el lugar donde murieron Karina Gutiérrez Hidalgo y su hijo. Durante la actividad, colocaron velas y acompañaron a los familiares con oraciones.

PUBLICIDAD

Residentes de la zona señalaron que conocían a la familia desde hace años. Una vecina recordó a la madre como una persona trabajadora y expresó su pesar por la muerte del joven, a quien había visto crecer en el vecindario. Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez cursaba estudios de marketing y negocios internacionales.