La polémica expulsión de Catriel Cabellos tras falta contra Christian Cueva en Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

Las cosas se le complican a Sporting Cristal en duelo contra Sport Boys en el Callao . Y es que los celestes se vieron en desventaja a poco de finalizar el primer tiempo, luego de que Catriel Cabellos cometiera una dura falta contra Christian Cueva a los 38 minutos de juego.

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