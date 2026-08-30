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La polémica expulsión de Catriel Cabellos tras falta contra Christian Cueva en Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

El volante peruano fue el protagonista de la primera tarjeta roja del clásico de la fecha que se juega en el Miguel Grau del Callao.

El mediocampista se fue expulsado por dura falta contra Christian Cueva. Esto tras revisión del VAR - Crédito: L1MAX.
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Las cosas se le complican a Sporting Cristal en duelo contra Sport Boys en el Callao. Y es que los celestes se vieron en desventaja a poco de finalizar el primer tiempo, luego de que Catriel Cabellos cometiera una dura falta contra Christian Cueva a los 38 minutos de juego.

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