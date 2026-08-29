¿Yape con caída otra vez? Usuarios reportaron fallas para ingresar y usar su dinero

Una nueva ‘caída de sistema’ o falla habría impactado al aplicativo del BCP, la billetera digital Yape, que miles de usuarios ya la tiene como un acceso directo a su dinero día a día y que cada vez más va reemplazando al efectivo.
Los primeros se habrían dado este 29 de agosto pasada las 6:00 a. m., según se puede ver en el portal público Downdetector, donde los usuarios ingresan a reportar problemas con páginas web o aplicativos.
Mientras, la entidad no se ha pronunciado por la supuesta caída de horas. Tampoco el BCP ha emitido algún pronunciamiento. Infobae Perú pudo comprobar que habían problemas para ingresar en diferentes dispositivos. Sin embargo, los fallos habrían durado solo unas horas, y el aplicativo ya se encontraría operativo.
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