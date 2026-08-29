Perú

¿Yape con caída otra vez? Usuarios reportaron fallas para ingresar y usar su dinero

¿Tu Yape no funciona? No eres el único, varios reportes de usuarios reportaron una supuesta caída del sistema e inundaron las redes sociales de la billetera digital

Captura de Yape
¿Yape tuvo fallas? Sí, los reportes llevan desde la noche del viernes 28 de agosto y la mañana de este 29 de agosto continuaron, teniendo su pico pasada las 6:00 a. m. Actualmente, ya se puede ingresar al aplicativo. - Crédito Captura de Yape
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Una nueva ‘caída de sistema’ o falla habría impactado al aplicativo del BCP, la billetera digital Yape, que miles de usuarios ya la tiene como un acceso directo a su dinero día a día y que cada vez más va reemplazando al efectivo.

Los primeros se habrían dado este 29 de agosto pasada las 6:00 a. m., según se puede ver en el portal público Downdetector, donde los usuarios ingresan a reportar problemas con páginas web o aplicativos.

Mientras, la entidad no se ha pronunciado por la supuesta caída de horas. Tampoco el BCP ha emitido algún pronunciamiento. Infobae Perú pudo comprobar que habían problemas para ingresar en diferentes dispositivos. Sin embargo, los fallos habrían durado solo unas horas, y el aplicativo ya se encontraría operativo.

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YapeBCPCaída de aplicativosperu-economia

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