Perú

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 28 de agosto del 2026

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
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La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, divulgó los ganadores del más reciente sorteo de la lotería de Gana Diario. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: viernes 28 de agosto de 2026

Número del sorteo: 4687

Resultados: 13, 15, 25, 06, 12

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los números ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

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Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)
Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

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