Dónde ver Ignacio Buse vs Arthur Fery: canal tv online del partido por la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Ignacio Buse disputará este sábado 29 de agosto la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026 ante el británico Arthur Fery, en lo que será la segunda definición de su carrera en el circuito mayor y la primera sobre pista dura. El peruano llega tras superar al francés Benjamin Bonzi en tres sets en las semifinales, mientras que Fery accedió a la final gracias al retiro por lesión del australiano James Duckworth, quien abandonó cuando perdía 4-6 y 2-1 en el segundo set. El ganador del duelo se llevará el título en Carolina del Norte y los 250 puntos correspondientes en el ranking ATP.

Para Buse, la semana en Winston-Salem representa un antes y un después en su relación con el cemento. Llegó al torneo con resultados discretos en Montreal y Cincinnati, donde cayó en segunda ronda en ambos casos, y se va con una final que rompe una racha de 22 años sin un peruano en una definición sobre pista dura. El antecedente más reciente lo tenía Luis Horna, actual capitán del equipo peruano de Copa Davis, quien en 2004 cayó en la final de Long Island ante Lleyton Hewitt.

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Dónde ver Ignacio Buse vs Arthur Fery: canal TV online

La transmisión del partido estará a cargo de Disney+, la plataforma de streaming por suscripción que cuenta con los derechos del torneo. Se desconoce si ESPN transmitirá el encuentro desde su señal por cable. Por su parte, Infobae Perú contará con todo el despliegue del partido a través de su página web, con la previa, el punto a punto y las repercusiones del duelo en tiempo real

Ignacio Buse enfrentará a Arthur Fery en la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026.

Horarios del Ignacio Buse vs Arthur Fery por la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

El partido está programado para las 15:00 horas de Perú. Estos son los horarios según el país:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

España: 21:00 horas

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00 horas

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 16:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos (Winston-Salem): 15:00 horas

El antecedente entre Ignacio Buse y Arthur Fery

El historial entre ambos jugadores es desfavorable para el peruano. En su único enfrentamiento registrado, Fery se impuso con solidez por 6-3 y 6-1 sobre pista dura, en la clasificación del ATP 250 de Estocolmo. Un resultado que invita a la cautela, aunque el contexto de ese duelo —una ronda clasificatoria— dista del escenario de una final.

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En cuanto al historial de Buse en finales ATP, el peruano tiene un registro perfecto: una disputada y una ganada. Fue ante el estadounidense Tommy Paul en el ATP 500 de Hamburgo, donde se impuso 7-6(6), 4-6 y 6-3 para alzar su primer título en el circuito mayor. Aquel título llegó días antes de Roland Garros, donde cayó en primera ronda ante el ruso Andrey Rublev en un partido en que el desgaste acumulado en Hamburgo pasó factura. El esquema se repite ahora sobre cemento, con la final de Winston-Salem como antesala del US Open.

Tras coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo, el tenista peruano Ignacio Buse ofreció un emotivo discurso dedicado a su país, expresando cuánto extraña su tierra y gritando "¡Arriba Perú!" ante un público emocionado.

El camino de Ignacio Buse y Arthur Fery a la final de Winston-Salem

Buse llegó a la final tras tres victorias consecutivas: superó al australiano Adam Walton por 6-2, 5-7 y 6-3 en la ronda de 32; al alemán Daniel Altmaier por 7-6(5) y 7-5 en octavos; al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 7-6(4), 4-6 y 6-2 en cuartos; y al francés Benjamin Bonzi por 6-2, 4-6 y 6-1 en semifinales.

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Fery, por su parte, derrotó al australiano Cruz Hewitt por 6-1 y 7-5 en la ronda de 32; al neerlandés Mees Röttgering por 6-3 y 6-3 en octavos; al estadounidense Aleksandar Kovacevic en tres sets en cuartos; y avanzó a la final gracias al retiro de Duckworth en las semifinales.

El tenista peruano Ignacio Buse logró una histórica clasificación a la final del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer a Benjamin Bonzi. Revive el punto de partido y la celebración de este hito para el deporte peruano. | ESPN