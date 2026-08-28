Perú

Receta de papa rellena

Cómo preparar papa rellena peruana con carne molida, aceitunas, huevo y especias. Receta tradicional paso a paso.

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La papa rellena peruana es uno de los platos más tradicionales y queridos de la gastronomía del Perú. Consiste en una masa de papa sazonada que envuelve un delicioso relleno de carne molida, cebolla, aceitunas, huevo y especias. Luego se fríe hasta conseguir una capa dorada y crujiente.

Es una receta perfecta para disfrutar como plato principal, acompañada de salsa criolla, ají y una ensalada fresca.

¿Qué es la papa rellena?

La papa rellena es una preparación tradicional peruana elaborada con una masa de papa amarilla o blanca que se rellena con un aderezo de carne de res. El contraste entre el exterior crocante y el relleno jugoso es una de sus principales características.

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Aunque existen diferentes versiones, la preparación clásica suele llevar carne molida, cebolla, ajo, aceitunas negras, huevo duro, pasas y especias.

Ingredientes

Para 6 papas rellenas:

Para la masa

  • 1 kg de papa amarilla o papa blanca
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de harina
  • ½ cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de pimienta
  • 1 cucharadita de ají amarillo molido, opcional

Para el relleno

  • 400 g de carne de res molida
  • 1 cebolla roja mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de ají panca molido
  • 1 cucharada de ají amarillo molido
  • 2 huevos duros
  • ¼ taza de aceitunas negras picadas
  • 2 cucharadas de pasas, opcional
  • ½ cucharadita de comino
  • ½ cucharadita de pimienta
  • Sal al gusto
  • 2 cucharadas de aceite vegetal

Para empanizar y freír

  • ½ taza de harina
  • 2 huevos batidos
  • 1 taza de pan rallado, opcional
  • Aceite vegetal en cantidad suficiente para freír

Para acompañar

  • Salsa criolla
  • Ají amarillo o rocoto
  • Hojas de lechuga

Cómo preparar papa rellena peruana

1. Cocinar las papas

Lava bien las papas y cocínalas con cáscara en una olla con abundante agua hasta que estén completamente tiernas.

Escúrrelas, deja que se enfríen ligeramente y pélalas mientras todavía están tibias.

Prensa las papas hasta obtener un puré suave y sin grumos.

2. Preparar la masa

Coloca el puré en un recipiente y agrega el huevo, harina, sal y pimienta.

Mezcla y amasa hasta obtener una masa de papa compacta y manejable.

Si la masa está demasiado húmeda, puedes agregar un poco más de harina, pero evita excederte para que la papa rellena no quede demasiado pesada.

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Reserva.

3. Preparar el relleno

Calienta el aceite en una sartén.

Agrega la cebolla roja finamente picada y cocina durante unos minutos hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo, ají panca y ají amarillo. Cocina durante 2 a 3 minutos.

4. Cocinar la carne

Añade la carne molida y mezcla bien con el aderezo.

Agrega comino, pimienta y sal.

Cocina durante aproximadamente 8 a 10 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que la carne esté completamente cocida y el líquido se haya reducido.

5. Completar el relleno

Añade las aceitunas negras picadas y las pasas.

Corta los huevos duros en trozos pequeños e incorpóralos cuidadosamente.

Mezcla y deja enfriar el relleno antes de armar las papas.

Cómo armar las papas rellenas

6. Formar la masa

Toma una porción de masa de papa equivalente aproximadamente al tamaño de una mandarina grande.

Aplánala sobre la palma de la mano formando un disco.

7. Colocar el relleno

Coloca una porción del relleno de carne en el centro.

Cierra cuidadosamente la masa de papa alrededor del relleno hasta cubrirlo completamente.

Dale una forma ovalada y alargada característica de la papa rellena peruana.

Repite el procedimiento hasta terminar con la masa y el relleno.

8. Empanizar

Pasa cada papa rellena primero por harina.

Después pásala por huevo batido y, si deseas una cubierta más crocante, termina con pan rallado.

Sacude suavemente el exceso.

9. Freír

Calienta abundante aceite en una sartén profunda u olla.

Cuando el aceite esté caliente, coloca las papas rellenas cuidadosamente.

Fríelas hasta que estén doradas y crujientes por todos sus lados.

Retíralas y colócalas sobre papel absorbente.

Cómo servir la papa rellena

Sirve las papas rellenas calientes acompañadas de salsa criolla y ají peruano.

También puedes acompañarlas con hojas de lechuga y una ensalada fresca.

Para una presentación tradicional, coloca una papa rellena en el centro del plato, añade salsa criolla a un lado y acompaña con ají amarillo.

Tiempo de preparación y cocción

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 45 minutos
  • Tiempo total: 1 hora 15 minutos
  • Porciones: 6 papas rellenas

Consejos para una papa rellena perfecta

  • Utiliza papa amarilla cuando sea posible porque tiene una textura más cremosa y ayuda a formar una masa firme.
  • Cocina las papas sin exceso de agua para evitar que la masa quede demasiado húmeda.
  • Deja enfriar el relleno antes de armar las papas.
  • No coloques demasiado relleno porque puede hacer que la masa se rompa.
  • Asegúrate de cerrar completamente cada papa antes de freír.
  • El aceite debe estar suficientemente caliente para conseguir una cubierta dorada sin absorber demasiado aceite.
  • No llenes demasiado la sartén; fríe las papas por tandas.
  • Si quieres una corteza especialmente crujiente, utiliza pan rallado después del huevo.

Variaciones de la papa rellena

Papa rellena de pollo

Puedes reemplazar la carne molida por pollo cocido y deshilachado.

Papa rellena de atún

Para una versión económica, utiliza atún escurrido en lugar de carne y prepara el relleno con cebolla, ají amarillo, aceitunas y huevo.

Papa rellena vegetariana

Puedes preparar el relleno con champiñones, zanahoria, arvejas, cebolla y choclo.

Preguntas frecuentes

¿Qué papa es mejor para hacer papa rellena?

La papa amarilla es una de las mejores opciones porque tiene una textura más seca y cremosa. También puedes combinar papa amarilla con papa blanca.

¿Por qué se rompe la papa rellena al freírla?

Generalmente ocurre cuando la masa está demasiado húmeda, el relleno está caliente o la papa no quedó bien sellada. También puede ocurrir si el aceite no está suficientemente caliente.

¿Cómo hacer que la papa rellena quede crujiente?

Una buena opción es pasarla por harina, huevo batido y pan rallado antes de freír. También es importante utilizar aceite bien caliente.

¿Se puede preparar papa rellena al horno?

Sí. Puedes colocar las papas rellenas sobre una bandeja ligeramente engrasada y hornearlas hasta que estén doradas. La textura será diferente a la versión tradicional frita.

¿Con qué se acompaña la papa rellena peruana?

El acompañamiento clásico es la salsa criolla y ají. También puede servirse con lechuga y una ensalada fresca.

Información nutricional aproximada

Por papa rellena, sin considerar los acompañamientos:

  • Calorías: 480 kcal
  • Proteínas: 19 g
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 51 g

Los valores son aproximados y pueden variar según la cantidad de relleno y aceite absorbido durante la fritura.

Papa rellena, un clásico de la gastronomía peruana

La papa rellena peruana es una muestra de cómo la papa, uno de los ingredientes fundamentales de la cocina peruana, puede convertirse en un plato completo y lleno de sabor.

La combinación de una masa de papa dorada y crujiente con un relleno de carne sazonada, aceitunas, huevo y especias hace que esta preparación sea una de las favoritas de la cocina tradicional peruana.

Servida con una buena salsa criolla y ají, la papa rellena es perfecta para un almuerzo familiar, una entrada contundente o incluso para disfrutarla como comida callejera.

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