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Marina explica cómo llega el Fenómeno El Niño a las costas del Perú: temperatura del mar incrementó hasta 4 °C en agosto

El capitán Giacomo Morote, vocero de la Marina de Guerra del Perú, explicó la evolución del calentamiento del mar y señaló que esta tendencia podría mantenerse durante los próximos meses

El capitán de corbeta Giacomo Morote, vocero de la Marina de Guerra del Perú, explicó que el mar frente al litoral registra temperaturas hasta cuatro grados por encima de lo normal.
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La Marina de Guerra del Perú explicó cómo avanza el calentamiento asociado al Fenómeno El Niño Global y El Niño Costero frente al litoral peruano. Durante una entrevista, el capitán de corbeta Giacomo Morote, vocero de la institución, detalló que las temperaturas del mar continúan por encima de sus valores habituales, aunque durante la tercera semana de agosto se registró una ligera reducción de las anomalías térmicas.

Según el monitoreo presentado por la Marina, la anomalía en el Pacífico Oriental, frente a las costas del Perú, pasó de 4,43 °C durante la segunda semana de agosto a 4,09 °C en la tercera semana. Morote explicó que esta disminución responde principalmente a la presencia de vientos fríos estacionales que favorecieron el desplazamiento superficial del agua marina.

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Sin embargo, el especialista aclaró que esta reducción no implica un retroceso del calentamiento. “La tendencia es que se mantenga y que conforme termine el invierno e inicie la primavera, esto empiece a continuar avanzando”, señaló a Latina Noticias. Las condiciones del océano también repercuten sobre las temperaturas en tierra y mantienen bajo vigilancia a sectores como la pesca y la acuicultura.

Pescadores descargan pescado en un muelle. Una embarcación industrial y varias lanchas artesanales navegan en el mar con cielo nublado al amanecer.
Pescadores peruanos descargan la pesca en un muelle mientras embarcaciones faenan en las aguas cálidas del Fenómeno El Niño al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mar frente a Perú mantiene temperaturas hasta cuatro grados por encima de lo normal

Las estaciones de monitoreo de la Marina de Guerra distribuidas a lo largo de la costa muestran temperaturas superficiales que se encuentran muy por encima de los valores habituales para esta época del año. Morote detalló que en Talara se registraron 21,9 °C; en Paita, 21,6 °C; en Chimbote, 20,1 °C; en el Callao, 20,2 °C; en San Juan, 17,9 °C, y en Matarani, 16,7 °C.

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De acuerdo con el vocero, estos registros representan anomalías de aproximadamente cuatro grados Celsius respecto de lo esperado para la estación. El especialista atribuyó esta situación a la presencia de una masa de agua cálida frente a las costas peruanas. “Esta es una gran piscina de agua caliente que tenemos al frente, que no está cediendo y está manteniéndose”, explicó durante la entrevista.

Vista panorámica de la Tierra mostrando las Américas con un gran remolino de colores cálidos en el océano, nubes de tormenta oscuras y relámpagos intensos.
Una vista aérea de la Tierra muestra el fenómeno de El Niño representado por un remolino de colores cálidos en el océano, acompañado de intensas tormentas y relámpagos que ilustran su impacto climático global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento del océano también tiene una repercusión directa sobre el continente. Morote indicó que las temperaturas del aire se encuentran entre dos y tres grados por encima de lo normal en distintos sectores de la costa, mientras que en el Callao la diferencia puede acercarse a los cinco grados.

Vientos fríos redujeron ligeramente las anomalías, pero el escenario puede cambiar

La disminución de 4,43 °C a 4,09 °C en las anomalías del Pacífico Oriental estuvo relacionada con la intensidad de los vientos registrados durante las últimas semanas. Según Morote, estas condiciones provocaron un transporte superficial del agua de mar que permitió reducir ligeramente las temperaturas frente al litoral.

El capitán de corbeta remarcó que se trata de un comportamiento estacional propio del invierno y que no permite anticipar una disminución sostenida del calentamiento. “Esta pequeña leve pulsación en disminución” responde a las condiciones actuales, pero los pronósticos apuntan a que el proceso podría retomar fuerza con el cambio de estación.

Muelle de madera con redes de pesca y cajas apiladas, frente a un mar gris agitado con olas blancas y un cielo nublado que muestra tenues reflejos cálidos en el horizonte.
Un muelle pesquero en la costa peruana se muestra vacío con redes apiladas y el mar agitado bajo cielos nublados, reflejando el impacto del fenómeno de El Niño en la actividad pesquera local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento también se refleja en las temperaturas del aire. Morote señaló que el SENAMHI registró valores de 26 y 27 °C y explicó que las zonas alejadas del mar pueden experimentar temperaturas más elevadas debido a la menor influencia de la brisa marina.

Produce prepara medidas ante posibles impactos de El Niño en la pesca

Mientras la Marina mantiene el monitoreo de las condiciones del océano, el Ministerio de la Producción (Produce) estableció medidas para reforzar la capacidad de respuesta de los sectores pesca y acuicultura frente a eventos como El Niño y La Niña. La disposición figura en la Resolución Ministerial 00298-2026-Produce.

El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)
El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)

La norma contempla acciones cuando el Enfen proyecte condiciones cálidas o frías de intensidad débil, moderada, fuerte o extraordinaria. El Imarpe tendrá a su cargo el seguimiento de los principales indicadores biológicos, pesqueros y ambientales y deberá informar a Produce sobre posibles cambios en la disponibilidad y distribución de los recursos hidrobiológicos.

Con base en esa información científica, Produce podrá establecer o modificar cuotas de captura, temporadas de pesca, vedas, cierres preventivos u otras medidas de conservación. Además, el Fondepes evaluará la suspensión temporal de cuotas de créditos vigentes para pescadores artesanales y la posibilidad de otorgar financiamiento bajo condiciones especiales.

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