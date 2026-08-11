Magaly Medina recuerda su reparación civil a Jefferson Farfán: “Bien pudo dar la cuota inicial para un depa para su hija”

La periodista también recordó los cuestionamientos relacionados con las pensiones de los hijos del exfutbolista y aseguró que los usuarios no dejaron pasar este detalle en redes sociales. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina volvió a poner el foco sobre Jefferson Farfán, esta vez a raíz de un gesto que el exfutbolista habría tenido con un niño cercano a su familia. Durante su programa de este 10 de agosto, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ comentó la noticia de que el exseleccionado peruano habría comprado un departamento en San Isidro para un menor amigo de uno de sus hijos y cuestionó que, a su parecer, no haya tenido una acción similar con su propia hija.

La conductora hizo una comparación entre las condiciones que tendría actualmente la pequeña hija de Darinka Ramírez y el gesto que Jefferson Farfán habría realizado con otro menor. En ese contexto, Magaly resaltó que, según su versión, el exfutbolista sí habría procurado determinadas comodidades para su hija, aunque consideró que eso no sería suficiente frente a la situación que mantiene con la madre de la niña.

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“Un departamento en San Isidro, un departamento mucho más cómodo, donde la niña tiene acceso a, digamos, más recreaciones. Él le compró un carro a Darinka para que traslade a la bebé por los diferentes sitios, para que la lleve al nido, para que la traslade a diferentes lugares, para que vaya al doctor”, señaló Magaly.

Magaly Medina cuestiona a Jefferson Farfán por su millonario gesto: “Con la plata que yo le pagué de la reparación civil...”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina compara el gesto de Jefferson Farfán con su situación familiar

Durante su comentario, Magaly Medina sostuvo que Jefferson Farfán se habría comportado como un padre presente con la hija que tiene con Darinka Ramírez, pero cuestionó que, al mismo tiempo, existan conflictos relacionados con la manutención de otros de sus hijos.

“Él se ha portado realmente como un padre para esa criatura, quien su padre biológico y Darinka mantienen, pues, una constante pelea porque el padre siempre quiere rebajarle la mensualidad, la ha demandado incluso”, manifestó.

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A partir de esa situación, la conductora hizo una comparación que se convirtió en uno de los puntos centrales de su crítica. Magaly señaló que el exfutbolista habría decidido realizar una importante compra para un niño cercano a su entorno, pero cuestionó que no haya tenido el mismo gesto con su hija.

“Y bueno, ahora Farfán prefiere comprarle un departamento a otro niño, a un niño amigo de su hijo, antes que a su propia sangre, ¿no?”, expresó. La periodista interpretó este gesto como una manera de mostrar públicamente su lado solidario y cuestionó las motivaciones que, desde su perspectiva, podrían existir detrás de este tipo de acciones. “Él prefiere hacer esto para decirle al mundo: ‘Tengo un gran corazón, miren lo que hago’”, sostuvo. No obstante, Magaly fue más allá y recordó el pago de una reparación civil que, según mencionó, recibió por parte del exfutbolista.

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Padre de Runy lloró tras el regalo de Jefferson Farfán.

Magaly recuerda la reparación civil y cuestiona a Jefferson Farfán

En medio de su crítica, Magaly Medina hizo referencia a la reparación civil que Jefferson Farfán le habría pagado y sostuvo que ese dinero, desde su perspectiva, habría podido utilizarse para ayudar a adquirir una vivienda para su hija.

“Mira, con la plata que yo le pagué de la reparación civil bien pudo dar la cuota inicial para un gran departamento para su hija o comprarle, por lo menos, pagar la mitad de un departamento para su hija”, afirmó.

La conductora hizo especial énfasis en que la eventual compra de una vivienda no tendría que beneficiar directamente a Darinka Ramírez, sino a la menor. “Porque es para su hija, no es para Darinka, es para su hija, para la pequeña”, remarcó.

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La afirmación forma parte de la crítica de Magaly Medina hacia el comportamiento que, según ella, Jefferson Farfán habría mostrado durante los años respecto de las madres de sus hijos y de sus propias obligaciones familiares.

“Pero él siempre ha tenido este tipo de actitudes a lo largo de su vida con las madres de sus hijos y con sus hijos. Siempre, siempre ha tenido estas peleas, siempre han terminado en el Poder Judicial”, sostuvo.

Magaly Medina cuestiona a Jefferson Farfán por su millonario gesto: “Con la plata que yo le pagué de la reparación civil...”. Captura: Magaly TV La Firme.

“A su hija debería regalarle una casa también”: la reacción que destacó Magaly

Magaly Medina también se refirió a la respuesta que habría generado el gesto de Jefferson Farfán entre los usuarios de redes sociales. Según la conductora, lejos de conseguir una ola de simpatía, el exfutbolista recibió comentarios de personas que cuestionaron precisamente la ausencia de un gesto similar hacia su propia hija.

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“Y algo que la gente además se lo comenta y le dice. Si él pensó que iba a cambiar la opinión de la gente y que iba a obtener múltiples simpatías, se equivocó, porque la gente le dice: ‘A su hija debería regalarle una casa también’”, contó.

Para la periodista, estos comentarios demostraban que los usuarios habían establecido rápidamente una comparación entre el regalo realizado a un niño cercano y las circunstancias de la hija menor del exfutbolista. “¿Y por qué con su hija es duro? No quiere darle lo que se merece la niña. Y eso es cierto”, manifestó Magaly.

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La conductora consideró que los usuarios fueron especialmente críticos con Farfán y que no se dejaron llevar únicamente por la imagen positiva que podía generar una acción de este tipo. “La gente fue bastante realista, eh, y nada compasiva con él, ¿no?”, señaló.

Magaly Medina cuestiona a Jefferson Farfán por su millonario gesto: “Con la plata que yo le pagué de la reparación civil...”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina lee los comentarios contra Jefferson Farfán

La conductora continuó mencionando algunas de las reacciones que, según explicó, aparecieron en redes sociales después de conocerse el gesto de Jefferson Farfán. “‘¿Y a su hija?’, le pone, por ejemplo, otro de los comentarios”, contó Magaly.

A partir de estas reacciones, la periodista planteó su propia interpretación sobre la motivación que podría existir detrás de la decisión del exfutbolista. “Porque la gente no es tonta, la gente entiende que él está haciendo esto para promocionar su imagen tan venida a menos en los últimos tiempos”, afirmó.

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La frase de Magaly constituye una valoración personal de la conductora sobre la imagen pública de Farfán y sobre la intención que, según ella, podría estar detrás de este gesto. Otro de los comentarios que mencionó fue todavía más directo: “¿Y a su hija para cuándo?”.

Para Magaly, esa pregunta tendría sentido debido a las circunstancias que ella misma venía señalando durante su comentario. “Porque es cierto, porque tú primero la caridad la empiezas por casa y después haces la caridad para el resto”, expresó.

Magaly Medina cuestiona a Jefferson Farfán por su millonario gesto: “Con la plata que yo le pagué de la reparación civil...”. Captura: Magaly TV La Firme.