Trámite de permiso para usar lunas polarizadas ante la Policía Nacional del Perú: requisitos y cuánto cuesta en 2026

Un agente de la Policía Nacional del Perú evalúa el grado de luminosidad de un vehículo para un peritaje de lunas polarizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores que desean utilizar lunas oscurecidas o polarizadas en sus vehículos deben contar con la autorización correspondiente de la Policía Nacional del Perú (PNP)

El trámite se realiza ante la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP (DIRTTSV) de la región correspondiente. La plataforma oficial del Estado establece requisitos, costos y condiciones para obtener una autorización nueva, solicitar un duplicado o actualizar los datos de un permiso existente.

Circular con lunas polarizadas sin la autorización correspondiente puede generar una multa de S/436, según la información oficial del Mininter.

Marco legal de uso de lunas polarizadas inspeccionado por la PNP

La autorización no se concede únicamente porque el propietario haya instalado una lámina o vidrio oscurecido. El vehículo debe pasar una evaluación policial para determinar que cumple las condiciones establecidas.

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La PNP verifica el grado de visibilidad de las lunas y realiza una revisión relacionada con la identificación del vehículo.

La página oficial señala que el grado de las lunas oscurecidas permitido va desde 0,5% como mínimo hasta 65% como máximo, de acuerdo con los parámetros establecidos para el procedimiento.

El parabrisas delantero no puede ser polarizado, ni puede tener micas o láminas de seguridad dentro de las condiciones que establece el trámite. También están prohibidas letras o calcomanías en las lunas del vehículo.

El permiso se emite para el vehículo y no para el conductor. Esto significa que la autorización está vinculada al automóvil que fue sometido a la evaluación.

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Un agente de la Policía Nacional del Perú verifica el documento de autorización para el uso de lunas polarizadas presentado por el conductor de un vehículo durante un control de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y documentos para el peritaje en la Policía Nacional

El propietario debe presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, además de la solicitud de peritaje de identificación vehicular.

También debe presentar la constancia de pago correspondiente, con la fecha y número del recibo, así como el documento de identidad.

Para ciudadanos peruanos se utiliza el DNI y, en el caso de extranjeros, el carné de extranjería.

La ficha oficial también establece requisitos adicionales para propietarios extranjeros y personas jurídicas. En el caso de personas jurídicas, el representante legal debe presentar su DNI y la vigencia de poder correspondiente.

Antes de acudir es recomendable revisar la información oficial, ya que presentar documentación incompleta puede retrasar el procedimiento.

Proceso de evaluación física del vehículo por la Policía Nacional del Perú

Una vez entregada la documentación, el vehículo debe pasar los peritajes correspondientes.

La PNP realiza dos evaluaciones principales:

Peritaje de lunas oscurecidas , para verificar el grado de visibilidad.

Peritaje DIROVE, relacionado con la revisión del motor y chasis.

El propietario debe llevar el vehículo para que los especialistas realicen estas verificaciones.

En cuanto a las lunas, la PNP verifica las puertas laterales derecha e izquierda y las posteriores. El parabrisas tiene restricciones específicas y no puede ser polarizado.

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Una vez aprobados los peritajes, la autoridad informa al propietario cuándo podrá recoger el permiso.

La Policía Nacional del Perú informa sobre la actualización de los requisitos para obtener la autorización de lunas oscurecidas. Descubre qué documentos ya no son necesarios y cómo realizar el trámite de manera más sencilla.

Costos oficiales del trámite de lunas polarizadas en la PNP

El costo depende del tipo de trámite.

S/71.40 . Para obtener un permiso nuevo de lunas polarizadas , la tasa es de

Si el propietario necesita un duplicado , debe pagar S/13.20 .

En caso de requerir una actualización de datos, el costo es de S/18.60.

El pago puede efectuarse virtualmente mediante Págalo.pe del Banco de la Nación, utilizando el código 08362, o de manera presencial en una agencia del Banco de la Nación. La información oficial señala que, en el caso del pago virtual, este debe realizarse 48 horas antes de la cita.

Un agente de la Policía Nacional del Perú mide el nivel de opacidad del vidrio de un automóvil durante una inspección para tramitar el permiso de lunas polarizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La autorización de lunas polarizadas de la PNP tiene vigencia indefinida?

Un aspecto importante es que el permiso se encuentra vinculado al vehículo.

Si el automóvil cambia de propietario, el nuevo dueño debe solicitar el permiso correspondiente para continuar utilizando las lunas polarizadas. La PNP también indica que si se realizan modificaciones en el vehículo, como cambios en el motor, color o número de serie, se debe actualizar la autorización ante la dependencia policial correspondiente.

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Por ello, no basta con que el vehículo tenga físicamente lunas oscurecidas. El propietario debe asegurarse de que la autorización policial se encuentre correctamente asociada al vehículo.

En Lima, la atención para el trámite se realiza en la avenida 28 de Julio, cuadra 20, en La Victoria, mientras que en provincias corresponde acudir a la oficina de Lunas de la dependencia policial de la región.

La PNP también cuenta con un portal de consulta de permisos de lunas oscurecidas, donde se puede verificar información mediante certificado o placa