Perú

Eclipse lunar del 27 de agosto: ¿dónde verlo en Perú y qué ciudades tendrán las mejores condiciones?

El eclipse lunar parcial será visible desde todo el Perú, pero la experiencia puede cambiar según la ubicación, el cielo despejado y la contaminación lumínica. Estas son las recomendaciones para observarlo desde Lima y otras regiones del país

Varias personas de espalda fotografían una luna de tono rojizo en el cielo nocturno sobre la costa iluminada
Varias personas observan y fotografían un eclipse lunar sobre la costa de Lima, Perú, durante la noche del 27 de agosto. (VisualesIA)
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El eclipse lunar parcial de este 27 de agosto de 2026 tendrá una característica especialmente atractiva para los aficionados a la astronomía en Perú: no será necesario desplazarse a una región específica del país para verlo.

El fenómeno será visible desde todo el territorio peruano, aunque la calidad de la observación dependerá de factores como la nubosidad, la contaminación lumínica y la existencia de obstáculos que bloqueen la visión del cielo.

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar en Perú?

El eclipse será visible desde Lima, Callao y las diferentes regiones del país.

Las predicciones disponibles incluyen entre las zonas de observación a Arequipa, Cusco, Puno, Ica, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca, Loreto, Ucayali, Tacna, Moquegua, Junín, Huánuco y otras regiones.

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Esto significa que el fenómeno tiene una cobertura nacional, algo que lo convierte en una oportunidad especialmente interesante para generar fotografías desde diferentes puntos del Perú.

Grupo de personas de espalda que sostiene teléfonos móviles frente a la costa iluminada y una luna roja en el cielo nocturno
Varias personas fotografían un eclipse lunar con sus teléfonos móviles desde la costa de Lima el 27 de agosto. (VisualesIA)

¿Se podrá ver el eclipse lunar desde Lima?

Sí.

En Lima, el eclipse comenzará a las 20:24 hrs, aunque la fase penumbral será difícil de detectar inicialmente. La fase parcial comenzará a las 21:34 hrs y el máximo llegará a las 23:13 hrs.

Durante el máximo, la Luna estará aproximadamente a 76 grados de altura, una posición bastante favorable para observarla desde la capital.

El principal problema en Lima no será la posición de la Luna, sino las condiciones meteorológicas y la contaminación lumínica.

¿Cuál es el mejor lugar para observarlo?

No existe una única ciudad que pueda considerarse “la mejor” para todo el Perú.

La prioridad debe ser encontrar un lugar con:

  • cielo despejado;
  • pocos obstáculos hacia el cielo;
  • mínima iluminación artificial;
  • buena visibilidad del horizonte y del cielo;
  • espacio seguro para permanecer durante varias horas.

Por eso, una zona rural o alejada de las grandes ciudades puede ofrecer una experiencia visual superior.

Pero esto no significa que quienes viven en Lima o en otras ciudades no puedan disfrutar del fenómeno.

Luna llena rojiza cubierta parcialmente por una sombra, ubicada sobre un cielo estrellado y la silueta de montañas.
Un eclipse lunar parcial expone la Luna de tono rojizo sobre el horizonte montañoso durante una noche estrellada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se podrá ver desde la playa?

Sí, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

Una zona costera con un espacio abierto puede proporcionar un campo visual amplio, aunque nuevamente dependerá de la nubosidad.

Para fotografía, además, un lugar con un paisaje reconocible —como edificios, montañas, árboles o el perfil urbano— puede permitir obtener imágenes más atractivas que una fotografía aislada de la Luna.

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¿Se podrá ver desde las ciudades?

Sí. La contaminación lumínica no impedirá necesariamente observar el eclipse, porque la Luna es suficientemente brillante para ser visible desde zonas urbanas.

Lo que sí puede ocurrir es que las luces de la ciudad dificulten la observación de estrellas y otros objetos celestes que normalmente serían visibles en un cielo oscuro.

Por ello, si el objetivo es simplemente observar el eclipse, una ciudad puede ser suficiente. Si se busca una experiencia astronómica más completa o fotografías con mayor cantidad de estrellas, será preferible alejarse de las fuentes de luz.

Cinco vistas de la Luna con tonalidad anaranjada muestran distintas fases de un eclipse alineadas de forma horizontal sobre un fondo negro
Cinco fases de un eclipse lunar registrado el 27 de agosto en Lima, Perú, exponen la progresión de la sombra sobre la superficie del satélite. (VisualesIA)

¿A qué hora conviene salir a observarlo?

Una estrategia práctica consiste en estar preparado antes de las 21:30 hrs.

A las 21:34 hrs. comienza la fase parcial y la sombra de la Tierra empezará a hacerse claramente visible sobre el disco lunar.

El momento máximo llegará a las 23:13 hrs.

La fase parcial terminará a las 00:52 hrs. del 28 de agosto, mientras que el eclipse completo finalizará a las 2:02 hrs.

Por lo tanto, quienes no quieran permanecer despiertos hasta la madrugada pueden concentrar su observación entre las 9:30 p. m. y la medianoche.

¿Qué hacer si está nublado?

La principal amenaza para la observación del eclipse no será el fenómeno astronómico, sino el clima.

Si las nubes cubren completamente la Luna durante el máximo, será imposible observarla directamente desde ese lugar.

En ese escenario, una alternativa es buscar transmisiones en vivo de observatorios, instituciones astronómicas y plataformas especializadas.

La visibilidad también puede variar entre ciudades. Por ello, si una zona presenta nubosidad, puede existir una oportunidad en otra localidad.

Vista de primer plano de una luna llena de color rojo cobrizo con cráteres visibles rodeada por un cielo nocturno con estrellas.
Un eclipse lunar total tiñe la superficie de la Luna con tonos rojizos y cobrizos sobre un fondo espacial estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El eclipse será igual en todas las regiones?

El fenómeno astronómico será el mismo, pero la altura de la Luna y las condiciones locales pueden variar ligeramente.

Por ejemplo, las predicciones muestran que durante el máximo la Luna estará alrededor de 76 grados sobre el horizonte en Lima, mientras que en otras localidades puede alcanzar alturas diferentes.

Esto no cambia el eclipse, pero sí puede modificar la composición de una fotografía o la comodidad para observarlo.

¿Cuál es la recomendación para quienes quieren fotografiarlo?

Quienes quieran obtener una buena fotografía deberían priorizar un lugar oscuro y con una vista despejada.

Un teléfono celular puede registrar la Luna, pero el resultado dependerá de la cámara, el zoom y la capacidad del dispositivo para controlar la exposición.

Una cámara con trípode y teleobjetivo permitirá obtener mayor detalle.

También conviene evitar mover el equipo durante la exposición y realizar varias fotografías con diferentes configuraciones.

El eclipse del 27 de agosto ofrece, además, una oportunidad para incorporar elementos del paisaje peruano a las imágenes: la costa, los Andes, edificios históricos o paisajes rurales pueden convertirse en parte de la composición.

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