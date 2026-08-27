Efemérides hoy 27 de agosto: ciudadanía, poder y memoria en una sola jornada en Perú

Una bandera de Perú, un documento antiguo, una medalla militar y un balón de cuero evocan la memoria histórica y la ciudadanía peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 27 de agosto marca en Perú una confluencia de episodios que han definido la ciudadanía, el ejercicio del poder y la memoria colectiva a lo largo de casi dos siglos. Ese día, en 1821, José de San Martín firmó el decreto que abolió el tributo indígena y reconoció a todos los habitantes como ciudadanos peruanos, estableciendo un hito en la búsqueda de igualdad legal y sentando las bases de una identidad nacional más inclusiva. La fecha también está asociada a momentos decisivos en la vida política y militar del país y reúne aniversarios vinculados al deporte y la defensa nacional.

Ciudadanía y abolición del tributo indígena: el decreto de San Martín

El 27 de agosto de 1821, durante el Protectorado, José de San Martín promulgó la norma que eliminó el tributo indígena en el recién proclamado Perú. Esta medida suprimió un impuesto heredado de la época colonial que había significado una carga y una expresión de subordinación para la población indígena. Además, eliminó la denominación de “indio” en los registros oficiales, reemplazándola por la condición de “ciudadano peruano”.

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La decisión de San Martín buscó integrar a los habitantes bajo una sola identidad nacional, con derechos civiles y deberes compartidos. Aunque la implementación plena de la abolición enfrentó resistencias y no se consolidó de inmediato en todo el territorio, el decreto constituyó un avance legal significativo. La supresión del tributo indígena marcó el final de una política de discriminación estructural y sentó un precedente para los procesos de inclusión posteriores.

En términos sociales y políticos, este acto legislativo fortaleció la idea de un Estado soberano y laico, donde la ciudadanía no dependía de la pertenencia étnica. El 27 de agosto quedó registrado como un día central en la redefinición de los vínculos entre el Estado y la población originaria, así como en la construcción de un sentido de pertenencia nacional.

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Un monumento cívico y militar rinde homenaje con ofrendas florales y la bandera de Perú en una plaza del centro histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Golpe de 1930 y el inicio de la Junta Militar

Más de un siglo después, el 27 de agosto de 1930, Luis Miguel Sánchez Cerro encabezó un golpe de Estado que derrocó a Augusto B. Leguía y estableció una Junta Militar en Lima. El nuevo gobierno asumió la jefatura del Estado y la presidencia del Consejo de Ministros, dando inicio a un periodo de transición marcado por la purga de funcionarios vinculados al régimen anterior y la derogación de leyes impopulares.

La llegada al poder de Sánchez Cerro coincidió con una crisis económica global y un clima de descontento social, factores que facilitaron la caída del conocido como Oncenio, el largo mandato de Leguía. La captura y el posterior encarcelamiento del expresidente sellaron el fin de esa etapa y abrieron un nuevo capítulo en la historia política peruana. El 27 de agosto de 1930 quedó así asociado con una ruptura institucional y el inicio de un gobierno de facto.

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Este episodio evidenció la fragilidad de las instituciones democráticas y el impacto de los factores económicos y sociales en la estabilidad política. La Junta Militar implementó cambios que buscaban restaurar el orden y responder a las demandas de distintos sectores descontentos con el legado leguiísta.

La repentina muerte del líder generó un vacío de poder y un estado de sitio, marcando un punto de inflexión en la historia peruana. (Centro de Estudios Histórico Militares del Perú – CEHMP)

Agustín Gamarra y la continuidad de la tradición militar

Entre las fechas vinculadas al 27 de agosto también figura el nacimiento de Agustín Gamarra, en 1785. Militar y político, Gamarra participó en la independencia y condujo la presidencia del Perú en dos periodos: de 1829 a 1833 y de 1839 a 1841. Durante su primera gestión buscó consolidar el orden interno y promovió la unión con Bolivia. En su segundo mandato impulsó reformas administrativas y militares.

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El intento de anexar Bolivia derivó en un conflicto bélico que culminó con la muerte de Gamarra el 18 de noviembre de 1841, en la batalla de Ingavi, en territorio boliviano. La figura de Gamarra ilustra el peso de los liderazgos militares en la historia republicana y la persistencia de tensiones en la región andina.

Su trayectoria refleja el papel de las Fuerzas Armadas en la consolidación del Estado y la definición de las fronteras nacionales, así como la compleja relación entre el poder civil y militar a lo largo de la historia peruana.

La tradición de los discursos presidenciales durante las Fiestas Patrias comenzó en 1832 con Agustín Gamarra, marcando una práctica histórica que se mantiene. (BNP)

Trayectorias deportivas: Fernando Cuéllar y Jorge Olaechea

El 27 de agosto también reúne aniversarios de figuras destacadas del fútbol peruano. Fernando Cuéllar Ávalos, nacido en 1945 en Moquegua, se desempeñó como defensa central en Universitario de Deportes entre 1969 y 1980. Ganó tres títulos nacionales y disputó la final de la Copa Libertadores en 1972. Posteriormente, dirigió a equipos como León de Huánuco, San Agustín y Universitario, y estuvo al frente de la selección nacional en torneos oficiales.

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Por su parte, Jorge Andrés Olaechea Quijandría nació en 1956 en Ica y jugó como lateral izquierdo, representando a la selección peruana en el Mundial de 1982 y en cuatro ediciones de la Copa América. A nivel de clubes, su carrera incluyó pasos por Alianza Lima, Independiente Medellín, Deportivo Cali, Sporting Cristal y Bolívar, donde obtuvo dos campeonatos nacionales antes de retirarse en Deportivo Municipal.

Ambos deportistas dejaron huella en la historia del fútbol peruano y representan el aporte de distintas generaciones a la identidad deportiva nacional.

Una camiseta crema con el logo del Club Universitario de Deportes, un balón antiguo y una medalla dorada yacen sobre el césped de un estadio, evocando su historia deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día de la Defensa Nacional: memoria y compromiso ciudadano

Desde 1989, el 27 de agosto se conmemora en Perú el Día de la Defensa Nacional, establecido por la Ley N.º 25005. Esta jornada rinde homenaje a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la reincorporación de Tacna al territorio nacional. La conmemoración tiene carácter cívico y laboral, e impulsa el compromiso con la soberanía y la seguridad del país.

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El Estado presenta el Día de la Defensa Nacional como un recordatorio del papel del Sistema de Defensa Nacional y de la función del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en la preservación de la integridad e independencia del Perú. El 27 de agosto se consolida, así como una fecha de reflexión sobre la memoria histórica, la defensa y la construcción de ciudadanía en el país.