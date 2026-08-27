Lima enfrenta una bomba de tiempo: Viviendas informales bajo amenaza por posible terremoto

Este reportaje de noticias cubre el refuerzo de viviendas autoconstruidas en Lima. Se muestran edificaciones con daños visibles, personal de construcción y una residente. El contenido se centra en acciones para mejorar la estructura de casas vulnerables ante el riesgo sísmico en la capital peruana. El proyecto Vivienda Progresiva de la ONG Swisscontact implementa soluciones de seguridad.

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Lima, una ciudad de más de diez millones de habitantes, se encuentra frente a una amenaza sísmica latente que preocupa a especialistas y a la población. Un terremoto de gran magnitud puede ocurrir en cualquier momento tras 280 años de silencio sísmico, y el impacto recaería especialmente sobre las viviendas autoconstruidas, levantadas sin planos técnicos ni supervisión profesional. Esta advertencia, recogida por diversos informes de expertos, ha incrementado la inquietud en los barrios de la capital peruana, donde la informalidad habitacional y los suelos blandos configuran una combinación de alto riesgo.

Las cifras que manejan los especialistas son contundentes: el 80% de las viviendas en Perú fueron autoconstruidas sin estudio de suelos ni asesoría técnica, lo que deja a la mayoría del parque habitacional en una situación de vulnerabilidad ante un sismo. Las casas levantadas por sus propios dueños, en su mayoría sin evaluación estructural ni materiales certificados, representan el núcleo del problema. Según los expertos, la capacidad de una vivienda para resistir un movimiento telúrico depende en gran parte de dos factores: el diseño técnico y el conocimiento del terreno donde se edifica.

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La preocupación por un desastre potencial ha crecido en las últimas semanas entre los habitantes de Lima, una ciudad descrita por especialistas como “una bomba de tiempo”. La advertencia no solo apunta al deterioro visible de algunas edificaciones, sino que se expande a barrios enteros donde la construcción informal y la presencia de suelos blandos coinciden y agravan el riesgo.

Varias viviendas de autoconstrucción con grietas en sus muros reflejan la fragilidad urbana en un barrio del sur de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barrios vulnerables en el sur de Lima

La evaluación de riesgo sísmico ha identificado a la zona sur de Lima como uno de los puntos críticos. Distritos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y Lurín concentran una alta proporción de viviendas autoconstruidas sobre terrenos de baja resistencia. La combinación de expansión urbana no planificada y suelos con alta capacidad de amplificación sísmica multiplica la vulnerabilidad de estos sectores.

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En estos distritos, el problema no se limita a casas inconclusas o precarias. También afecta a inmuebles habitados desde hace décadas, que nunca recibieron refuerzo técnico y hoy muestran fisuras, grietas y daños acumulados por el paso del tiempo. Los informes técnicos advierten que, en caso de un sismo de gran magnitud, la probabilidad de colapso se incrementa drásticamente en zonas donde la informalidad y los suelos blandos coinciden.

Un testimonio recogido en el informe ilustra el temor cotidiano de los habitantes. Una vecina relató que, al observar columnas y dinteles rajados en su vivienda, pensaba constantemente en la posibilidad de que “un movimiento pueda caerse”, reflejando el miedo de que la estructura no resista un temblor severo.

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Un albañil refuerza una columna de concreto con varillas de acero y herramientas manuales dentro de una vivienda en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta: reforzamiento y prevención

Frente a este contexto, la ONG Swiss Contact implementó el proyecto Vivienda Progresiva, orientado a identificar viviendas informales que pueden recibir refuerzo y a sensibilizar a sus habitantes sobre el peligro de colapso debido a malas prácticas constructivas. El programa surgió ante la escasez de información pública sobre los riesgos reales de edificar sin asistencia profesional.

En los últimos dos años, Vivienda Progresiva logró intervenir 481 casas en la zona sur de Lima. Esta cifra responde a la pregunta central del debate: sí es posible reducir parte del riesgo en viviendas ya construidas, siempre que exista una evaluación técnica rigurosa y una intervención focalizada. El trabajo se centró en detectar daños estructurales, reforzar columnas y muros, y capacitar a los ocupantes sobre mantenimiento y prevención.

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Uno de los residentes que participó en el programa explicó que construyó su vivienda hace 50 años, y ahora enfrenta la necesidad urgente de reforzar tanto la infraestructura como la seguridad. El caso sintetiza una realidad extendida en Lima: casas edificadas por sus propios ocupantes, habitadas durante décadas y hoy expuestas a fallas estructurales que nunca se corrigieron.

Un albañil refuerza una columna de concreto con varillas de acero y herramientas manuales dentro de una vivienda en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mecanismos de deterioro estructural

Las intervenciones de refuerzo incluyeron la reparación de columnas con fisuras y grietas. En uno de los casos, el daño estructural estaba vinculado a la corrosión del acero dentro del concreto, un proceso que compromete la estabilidad desde el interior. El mecanismo es progresivo: la humedad se filtra en la columna, penetra el concreto y oxida el acero, que al expandirse rompe el recubrimiento de concreto y debilita el elemento estructural.

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La experiencia recogida por Vivienda Progresiva demuestra que una intervención técnica puede marcar la diferencia ante el riesgo sísmico. Según los especialistas consultados, el refuerzo oportuno permite que viviendas informales adquieran mayor capacidad de resistir un sismo, aunque no elimina por completo el peligro en ausencia de planificación urbana y control de calidad en la construcción.

El informe sugiere que este tipo de iniciativas podría ser tomado en cuenta por las autoridades como parte de un plan de contingencia más amplio. La prevención y el refuerzo de viviendas informales aparecen como pasos necesarios para reducir la exposición de Lima ante un posible terremoto de gran magnitud.

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Un asentamiento informal en las laderas de un cerro en Lima ilustra la densidad y la falta de planificación en el desarrollo urbano de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas ante una amenaza latente

La capital peruana convive con la amenaza de un sismo mayor, cuya ocurrencia solo depende del tiempo, según advierten los especialistas. La ONG Swiss Contact y otros actores insisten en que la acción preventiva, acompañada de información y supervisión técnica, puede salvar vidas y evitar catástrofes mayores. El desafío, subrayan los expertos, reside en llegar a la mayoría de viviendas autoconstruidas, muchas de las cuales permanecen fuera de cualquier control estatal o municipal.

Casas de madera y ladrillo se asientan sobre suelo arenoso e inestable en una ladera, con una escalera de concreto visiblemente deteriorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia persiste: Lima permanece a la espera de un evento sísmico después de casi tres siglos de silencio tectónico, y la estructura de su parque habitacional informal constituye el factor de mayor riesgo. Los programas de refuerzo y educación, aunque limitados en alcance, muestran que es posible reducir la vulnerabilidad si se actúa con anticipación y criterios técnicos.

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