Hipoglucemia nocturna, un problema de salud que puede dañar seriamente el corazón y el cerebro de los adultos

Este video presenta un segmento de TV Perú Noticias sobre hipoglucemia nocturna. Una presentadora entrevista a una doctora quien explora la definición de la condición, sus síntomas como palpitaciones y sudoración, y factores relacionados con la medicación y el ejercicio. Se abordan recomendaciones para la medición de glucosa y hábitos alimenticios nocturnos.

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Un episodio de hipoglucemia nocturna puede presentarse sin previo aviso mientras una persona duerme. La endocrinóloga Carolina Sarria advierte que, aquellos que viven con diabetes, esa situación se define por un valor de glucosa menor a 70 mg/dL, mientras que en personas sin ese diagnóstico el umbral es de 55 mg/dL. El peligro adquiere magnitud sanitaria en Perú, donde más de 2,5 millones de adultos conviven con diabetes, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), y una cuarta parte desconoce su condición. La dificultad para identificar la hipoglucemia durante el sueño agrava el riesgo y exige medidas de prevención y respuesta rápida.

Síntomas frecuentes y dificultades en la detección nocturna

La endocrinóloga Carolina Sarria explicó que estos episodios pueden afectar tanto a personas con diabetes como a quienes no la padecen, aunque la frecuencia es mayor en el primer grupo. Durante la noche, la detección se complica porque el cuadro ocurre en el período más vulnerable del descanso. La especialista describe síntomas como despertares abruptos con palpitaciones, sudoración intensa que empapa la cama, pesadillas, terrores nocturnos, temblores, desorientación y un deseo urgente de comer. Sarria remarcó que la sudoración en la hipoglucemia es súbita y fría.

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Cualquier persona puede experimentar hipoglucemia nocturna, pero las probabilidades aumentan considerablemente en quienes reciben tratamiento para la diabetes. Los síntomas pueden confundirse fácilmente con otros trastornos del sueño, lo que dificulta la identificación temprana del problema y retrasa la intervención.

Un hombre despierta en su cama durante la noche junto a un glucómetro y sobres de glucosa tras experimentar un descenso en sus niveles de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores desencadenantes: medicación, omisión de la cena y ejercicio nocturno

En pacientes con diabetes, la causa predominante de hipoglucemia nocturna es la medicación, en particular las dosis elevadas de insulina o el uso de fármacos que favorecen la disminución de glucosa. Sarria también señaló que saltarse la comida de la noche y realizar ejercicio intenso al final del día figuran entre los desencadenantes más habituales. Advirtió que, si se opta por actividad física en horas vespertinas, es necesario extremar los cuidados, ya que el sueño representa el momento de máxima vulnerabilidad.

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La endocrinóloga aclaró que acostarse tarde no incrementa el riesgo de hipoglucemia, aunque sí puede aumentar el de hiperglucemia. Insistió en que la rutina nocturna debe incluir una cena adecuada y evitar actividades que puedan alterar el equilibrio glucémico durante la noche.

Una persona realiza la medición de glucosa en sangre antes de dormir junto a un tazón de arroz y un vaso de agua en la mesa de noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones nutricionales para prevenir episodios

Consultada sobre la alimentación más segura, la especialista indicó que tanto personas con diabetes como quienes no tienen ese diagnóstico pueden consumir la misma cena, siempre que se controlen las proporciones. Para la noche, recomienda una pequeña fuente de carbohidratos, como media taza de arroz o un tercio de taza de fideos o menestras, acompañada de proteínas y vegetales cocidos o crudos. Desmintió la creencia de que la fruta está prohibida en la noche, al afirmar que el problema no es el alimento en sí, sino la cantidad y el equilibrio del plato.

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Esta pauta nutricional busca mantener niveles estables de glucosa durante el período de ayuno nocturno, reduciendo el riesgo de caídas bruscas. Sarria subraya la importancia de evitar largos intervalos sin comida antes de dormir, sobre todo en quienes reciben medicación que puede inducir hipoglucemia.

Un plato balanceado con pollo, arroz, verduras y manzana se dispone junto a un glucómetro sobre una mesa iluminada por una lámpara nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monitoreo y tecnología: herramientas para la detección temprana

La recomendación directa para quienes viven con diabetes es medir la glucosa antes de acostarse y al despertar. Si entre ambas mediciones se observa una diferencia superior a 50 puntos, se sugiere consultar al médico para revisar la dosis de medicación. En Perú, ya existen monitores continuos de glucosa que se colocan en el brazo y registran valores cada cinco minutos durante 14 o 15 días, sin necesidad de punzarse. Esta tecnología ofrece la posibilidad de observar el comportamiento de la glucosa durante la noche y ante situaciones como comidas específicas o episodios de estrés.

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La especialista advirtió que los pacientes tratados con insulina enfrentan mayor riesgo de hipoglucemia nocturna. Cuando el episodio se vincula con insulina, el ajuste suele ser rápido; en cambio, con comprimidos como glibenclamida o glimepirida, el efecto puede prolongarse hasta cuatro días antes de estabilizarse tras la corrección.

Gravedad del episodio y tiempo de respuesta

Sobre la severidad de la hipoglucemia nocturna, Sarria fue categórica: cada episodio implica un daño agudo comparable al impacto de “un infarto al corazón o un derrame cerebral”. Una vez desencadenado el cuadro, existen unos 15 minutos para actuar y evitar lesiones en órganos vitales como el corazón y el cerebro. La endocrinóloga sostiene que la rapidez en la intervención es clave para minimizar las consecuencias.

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Una trabajadora empaqueta cajas de solución inyectable para el tratamiento de la diabetes en una planta farmacéutica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla del 15 y la importancia del entorno familiar

La respuesta inmediata recomendada es la “regla del 15”: si el episodio fue confirmado con glucómetro o monitor, la persona debe ingerir 15 gramos de carbohidratos, por ejemplo, agua con tres cucharaditas de azúcar, esperar 15 minutos y volver a medirse. Sarria desaconsejó el consumo de caramelos por su lenta liberación de azúcar, y el de chocolate por el retraso en la absorción debido a su contenido graso.

La especialista subrayó la importancia del apoyo familiar, especialmente en adultos mayores y niños con diabetes tipo 1. Muchas familias ya incluyen jugos o sobres de glucosa en su rutina para responder de inmediato ante un episodio de hipoglucemia. Si se produce pérdida de conciencia, la indicación es no forzar la ingesta oral y solicitar atención médica de emergencia para que la persona reciba glucosa intravenosa.

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Síntomas sutiles y señales de alarma del hígado graso según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcohol, calor y déficit de información

El consumo de alcohol puede favorecer la hipoglucemia en personas con diabetes, ya que interfiere con enzimas hepáticas que ayudan a mantener estable la glucosa. El calor, en cambio, se relaciona más con la hiperglucemia por deshidratación que con descensos de azúcar. Sarria remarcó que existe un déficit de información sobre diabetes y control glucémico en la población peruana. Las guías internacionales sugieren un mínimo de siete mediciones diarias de glucosa, lo que hace más útiles los monitores continuos frente a una única toma en ayunas.

Entre las consecuencias cotidianas de la hipoglucemia nocturna figuran el cansancio matinal y la inasistencia laboral. La especialista afirmó que la hipoglucemia durante la noche es una de las causas más frecuentes de ausencias en personas con diabetes.

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Dos manos sostienen una copa de whisky y un porro encendido, mientras una pila de pastillas de colores descansa en la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención: la importancia de no omitir la cena

Como recomendación preventiva, Sarria enfatizó la necesidad de no omitir la cena, ya que la noche representa el periodo de ayuno más prolongado del día. Sobre el ayuno intermitente, señaló que puede funcionar si se gestiona correctamente, es de corta duración y siempre incluye una cena antes de comenzar el ayuno nocturno.