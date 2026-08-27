¿Por qué la Luna se verá roja o de ‘sangre’ durante el eclipse del 27 de agosto en Perú? Esta es la explicación científica

Un eclipse lunar total tiñe la superficie de la Luna con tonos rojizos y cobrizos sobre un fondo espacial estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una de las imágenes que más llamará la atención durante el eclipse lunar parcial de este 27 de agosto de 2026 será la transformación de parte de la Luna en un tono rojizo, anaranjado o cobrizo.

Este efecto ha dado origen al popular nombre de “Luna de sangre”, aunque desde el punto de vista astronómico el fenómeno que ocurrirá será un eclipse lunar parcial.

La explicación no tiene relación con ningún cambio físico de la Luna. El color aparece debido a la manera en que la luz solar atraviesa la atmósfera de la Tierra antes de llegar a la superficie lunar.

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¿Por qué la Luna se pone roja durante un eclipse?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna.

En condiciones normales, la Luna recibe directamente la luz del Sol y la refleja hacia nuestro planeta. Durante un eclipse, la Tierra bloquea parte de esa iluminación.

Sin embargo, la Tierra no es un cuerpo completamente opaco para toda la luz solar.

La atmósfera funciona como una especie de filtro. La luz solar que atraviesa la atmósfera se desvía y cambia su composición aparente antes de continuar su recorrido hacia la Luna.

Las longitudes de onda azules son dispersadas con mayor facilidad, mientras que las tonalidades rojizas pueden atravesar la atmósfera y llegar hasta la superficie lunar.

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Por eso, en lugar de desaparecer completamente, la parte de la Luna que se encuentra dentro de la sombra puede adquirir un color rojo oscuro o cobrizo.

Un hombre de espaldas observa una gran luna roja y la Vía Láctea desde una colina frente al mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Será una verdadera “Luna de sangre”?

El término “Luna de sangre” es una expresión popular, no una clasificación astronómica oficial.

El fenómeno del 27 de agosto será un eclipse lunar parcial profundo.

Las predicciones indican que alrededor del 96,2% de la superficie visible de la Luna quedará cubierta por la sombra umbral, mientras que aproximadamente el 93% de su diámetro entrará en la umbra.

Por eso, aunque la imagen será parecida a la que muchas personas asocian con una Luna de sangre, no será técnicamente un eclipse lunar total.

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¿Qué diferencia hay entre un eclipse lunar total y uno parcial?

La diferencia está en la posición de la Luna respecto a la sombra terrestre.

En un eclipse lunar total, toda la Luna ingresa en la umbra de la Tierra. En un eclipse parcial, solamente una parte del disco lunar entra en esa zona de sombra.

El eclipse de agosto será particularmente profundo porque la mayor parte del disco lunar quedará dentro de la umbra, pero una pequeña porción permanecerá fuera.

Esta característica permitirá apreciar una transición entre una parte mucho más oscura y rojiza y otra zona que conservará una iluminación más intensa.

Un eclipse lunar total tiñe la superficie de la Luna con tonos rojizos y cobrizos sobre un fondo espacial estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la sombra de la Tierra puede verse sobre la Luna?

La sombra terrestre tiene diferentes regiones. La más externa y tenue es la penumbra. Cuando la Luna ingresa allí, el cambio de brillo puede ser difícil de percibir.

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La zona central es la umbra, donde la Tierra bloquea directamente la luz solar.

En el eclipse del 27 de agosto, la Luna comenzará a ingresar en la penumbra a las 8:24 p. m., pero el cambio más evidente llegará cuando empiece la fase parcial a las 9:34 p. m.

¿A qué hora se verá más roja la Luna en Perú?

El máximo del eclipse se producirá a las 11:13 p. m. del 27 de agosto, hora peruana.

Ese será uno de los momentos más interesantes para intentar observar las tonalidades rojizas.

Sin embargo, el color exacto no puede garantizarse.

La apariencia de la Luna dependerá también de las condiciones de la atmósfera terrestre. La presencia de partículas, polvo, humedad y otros elementos puede modificar la cantidad y tonalidad de la luz que alcanza la Luna.

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Por eso, dos fotografías del mismo eclipse pueden mostrar colores diferentes.

Un eclipse lunar tiñe el satélite de tonos rojizos sobre un valle montañoso iluminado por la Vía Láctea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La Luna realmente cambia de color?

No.

La superficie lunar no está cambiando físicamente de color.

Lo que cambia es la iluminación que recibe.

La Luna seguirá teniendo las mismas características geológicas durante el eclipse. La tonalidad rojiza es un efecto óptico provocado por la interacción entre la luz solar y la atmósfera terrestre.

¿El eclipse lunar es peligroso para los ojos?

No. A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar no implica mirar directamente hacia el Sol.

Por eso, el fenómeno puede observarse a simple vista sin filtros especiales. Los binoculares o telescopios pueden utilizarse para obtener una visión más detallada, pero no son necesarios para proteger la vista.

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La luna de sangre presenta una tonalidad rojiza con cráteres visibles en su superficie, mientras una sombra oscura cubre la parte superior izquierda durante un eclipse lunar parcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué este eclipse será especialmente llamativo?

Porque no se tratará de un eclipse parcial pequeño.

Será un eclipse parcial muy profundo, con cerca del 96% de la superficie lunar cubierta por la sombra, según Timeanddate y las predicciones astronómicas disponibles.

Eso significa que durante el máximo la Luna podrá adquirir una apariencia muy cercana a la que suele asociarse con los eclipses totales.

La diferencia será visible principalmente en una pequeña porción del disco lunar que permanecerá iluminada.