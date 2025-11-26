Titulación de OxI: ¿Cómo funciona este mecanismo que permite a las empresas financiar pequeñas obras para reducir el pago de impuestos?

La titulización de OXI en Perú facilita el financiamiento privado para obras públicas de diversa escala y dinamiza la infraestructura local.

Las Obras por Impuestos (OXI) se han convertido en los últimos años en una vía eficiente para que el sector privado financie proyectos públicos y acelere el desarrollo de infraestructura a nivel local y regional en Perú, a cambio de reducir el pago de sus tributos.

Sin embargo, muchos inversionistas están dejando pasar una alternativa que podría ayudar al desarrollo local de sus comunidades y que no requiere de un gran apalancamiento para participar. La titulación, que crece a la par del gran impulso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), podría atravesar una etapa clave en la primera mitad del 2026.

¿Qué es la titulización de Obras por Impuestos?

La titulización de OXI funciona de la siguiente manera: cuando un gobierno local o una entidad pública necesita construir una obra, pero no dispone de recursos inmediatos, una empresa privada puede ofrecerse a financiar el proyecto.

Para canalizar estos fondos, una sociedad titulizadora reúne dinero de varios inversionistas interesados en participar a través del mercado de valores. Los recursos obtenidos se emplean en la ejecución de la obra pública. Una vez que la obra se concluye y recibe la conformidad correspondiente, el Estado otorga al inversionista un Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), el cual representa el valor invertido.

Este certificado puede luego venderse en el mercado o emplearse para el pago de impuestos. Así, la titulización de OXI permite que capital privado financie obras públicas, bajo un esquema supervisado que protege tanto a los gobiernos como a los inversionistas.

De grandes proyectos a obras locales: el acceso al financiamiento OxI

La mayor parte del dinero invertido en el programa de OXI, manejado por ProInversión, termina financiando proyectos grandes, como carreteras extensas o infraestructura de alto costo, que suelen estar a cargo de bancos o grandes empresas mineras. Estas entidades tienen los recursos y la capacidad para gestionar inversiones de gran tamaño.

Mientras tanto, las obras públicas más pequeñas —como la construcción de una escuela rural, la mejora de un sistema de agua en una localidad o la rehabilitación de una posta de salud— no suelen recibir atención porque, para los grandes actores financieros, estos montos resultan poco atractivos o menos rentables. Así, las micro, pequeñas y medianas obras quedan excluidas y dependen de soluciones alternativas o limitados presupuestos locales.

MEF. Los proyectos de corta duración, de seis a ocho meses, resultan más atractivos para inversionistas por su menor riesgo en contextos electorales.

Es ahí donde entra la titulación, que permite que estos proyectos públicos accedan a financiamiento al agruparlos y presentarlos ante inversionistas a través de una sociedad titulizadora. En lugar de que solo los grandes proyectos consigan fondos por medio de bancos o empresas mineras, la titulización hace posible que obras más pequeñas también obtengan recursos del mercado de valores.

Con este mecanismo, varios inversionistas pueden aportar dinero para financiar varios proyectos al mismo tiempo, sin importar su tamaño. La sociedad titulizadora evalúa y estructura cada operación, reduce el riesgo mediante controles y ofrece confianza tanto a los gobiernos locales como a quienes invierten.

Montos, plazos y sectores preferidos en OXI: ¿Conviene una titulación?

En 2025, el negocio de titulizaciones en Perú ha tenido buenos resultados. En total, hay unas 650 titulizaciones activas en el país, y Grupo Coril administra, aproximadamente, dos tercios, por lo que es considerado un jugador y relevante del mercado. Infobae Perú los contactó con su unidad titulizadora para conocer el desarrollo del segmento.

Según el gerente general de Grupo Coril Sociedad Titulizadora (ST), Carlos Pacheco, este tipo de financiamiento funciona mejor cuando la economía está activa y las empresas buscan nuevas formas de conseguir dinero para sus proyectos. En 2024 se ejecutaron obras OxI por unos 4.000 millones de soles; en 2025 el monto presupuestado bajó a 2.000 millones y la última cifra revisada rondaba los 600 millones de soles en ejecución.

El monto promedio de las OxI en el Perú se sitúa en unos 18 millones de soles, aunque existen desde proyectos grandes (más de 200 millones de soles) hasta pequeñas iniciativas de 500.000 a 9 millones de soles. “La mayoría de los proyectos titulizados se orientan a implementaciones de tecnología y equipamiento, por la rapidez de ejecución y el menor riesgo en coyunturas electorales”, menciona.

Titulación por OxI: ventajas, filtros y seguridad para inversionistas

Pacheco declara que la alternativa tradicional a la titulación de OxI es el crédito bancario directo, que supone grandes barreras para pequeños ejecutores sin historial crediticio ni respaldo financiero suficiente. En muchos casos, la única opción viable antes era acudir a inversionistas privados de forma individual, lo que resultaba ineficiente y riesgoso.

Si bien se trata de un modelo abierto y en expansión, tampoco es para cualquiera, y en ello radica su fiabilidad. Exige una evaluación rigurosa de ejecutores (capacidad técnica, experiencia, solvencia, conocimiento local), previa a la estructuración y emisión de cualquier título para el proyecto, explica.

Carlos Pacheco, gerente general de Grupo Coril Sociedad Titulizadora (ST).

Solo los ejecutores que cumplen estos parámetros acceden, lo que reduce sensiblemente el riesgo de operaciones fallidas y el uso de empresas “cascarón”. Además, los inversionistas hacen una segunda evaluación, lo que incrementa la seguridad en el proceso y evita fraudes o problemas ligados a lavado de activos.

Con un piloto de 6 experiencias, Coril ha sido, hasta la fecha, la única empresa en realizar operaciones de titulización OXI en el país. Pero existe, entre todas las empresas del sector, una gran expectativa para expandir el modelo en 2026. “La titulización crea un puente directo y transparente entre ejecutores, inversionistas y el Estado, apoyado en un análisis técnico y financiero exhaustivo”, dice Carlos Pacheco.

Expectativas para el futuro del mecanismo en Perú: el reto de la difusión

Sin embargo, el principal problema de la titulación de OxI es la falta de difusión. Empresas, gobiernos locales y posibles inversionistas no conocen cómo funciona ni los beneficios que ofrece. Según Pachecho, esto provoca que no se utilice tanto como podría y que muchas obras públicas pequeñas o medianas sigan sin financiamiento.

Sin información clara y accesible sobre el proceso y sus ventajas, muchos potenciales participantes no se animan a usar este tipo de financiamiento. Por eso, el experto considera que expandir su conocimiento resulta fundamental, sobre todo en temporada electoral, cuando la titulación suele enfocarse en proyectos de rápida ejecución y menor plazo.

Esto se debe a que los inversionistas buscan minimizar los riesgos de cambios políticos o atrasos administrativos que pueden ocurrir cuando se renuevan autoridades en gobiernos regionales y municipales. La duración típica de estos proyectos va de 6 a 8 meses, lo que facilita su financiamiento y pronto repago.

Además, el financiamiento se otorga por tramos: generalmente solo entre el 30% y 40% del primer tramo se cubre al inicio, sujeto a valorizaciones y emisión progresiva de CIPRL. “La titulización otorga al inversionista la seguridad de que los recursos serán adecuados y operativamente destinados no solo a la obra, sino también al repago final”, confiere.