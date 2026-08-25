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Maroon 5 logra sold out y prepara una noche histórica en Lima: más de 45 mil personas serán parte del esperado show

La agrupación estadounidense llegará este 31 de agosto al Estadio Nacional para reencontrarse con sus seguidores peruanos y cantar éxitos como’This Love’, ‘Sugar’ y ‘She Will Be Loved’

Maroon 5 llegará este 31 de agosto al Estadio Nacional para reencontrarse con sus seguidores peruanos.
Maroon 5 llegará este 31 de agosto al Estadio Nacional para reencontrarse con sus seguidores peruanos.
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Maroon 5 logró sold out para su presentación en el Estadio Nacional. Este 31 de agosto, más de 45 mil personas se reunirán en Lima para disfrutar de uno de los conciertos internacionales más esperados del año y reencontrarse con una de las bandas más importantes del pop rock contemporáneo.

La agrupación estadounidense, liderada por Adam Levine, llegará a la capital peruana para ofrecer un espectáculo que recorrerá algunos de los grandes éxitos que han acompañado su trayectoria durante más de dos décadas. El concierto promete convertirse en una noche especial para sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de cantar en vivo canciones que se han mantenido vigentes a través de distintas generaciones.

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Entre los temas más esperados se encuentran “This Love”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Sugar”, “Girls Like You” y “Memories”, canciones que forman parte del repertorio más reconocido de la agrupación y que han conseguido millones de reproducciones alrededor del mundo.

El regreso de Maroon 5 a Lima ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. La venta total de entradas para el concierto confirma la convocatoria que mantiene la banda en el país y anticipa un Estadio Nacional completamente lleno para recibir a Adam Levine y sus compañeros.

Lima se prepara para Maroon 5

La presentación del 31 de agosto será una oportunidad para recorrer distintas etapas de la carrera de Maroon 5 a través de sus canciones. Desde sus primeros éxitos hasta los temas que consolidaron su presencia en las listas internacionales, la banda ha construido un repertorio que combina pop, rock y elementos de otros géneros musicales.

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Canciones como “This Love” y “She Will Be Loved” se convirtieron en piezas fundamentales de sus primeros años de carrera y ayudaron a posicionar a la agrupación dentro de la escena musical internacional. Con el paso del tiempo, Maroon 5 amplió su alcance con temas como “Moves Like Jagger”, “Sugar”, “Girls Like You” y “Memories”, consolidando una propuesta capaz de conectar con públicos de diferentes edades.

Foto en blanco y negro de seis hombres de pie en fila, vestidos con trajes oscuros, camisas blancas y corbatas negras, usando gafas de sol
Los miembros de Maroon 5, vestidos con trajes oscuros y gafas de sol, posan en una foto en blanco y negro para la promoción de su último trabajo, 'All Night'.

La presencia de estos éxitos genera una expectativa especial entre los asistentes al concierto en Lima. Para muchos seguidores, será la oportunidad de escuchar en vivo canciones que forman parte de la banda sonora de diferentes momentos de sus vidas.

Más de dos décadas de trayectoria

Maroon 5 se ha mantenido como una de las agrupaciones más reconocidas de la música internacional durante más de 20 años. A lo largo de este recorrido, la banda ha acumulado millones de reproducciones y ha conseguido mantenerse vigente en una industria musical marcada por los constantes cambios.

Su capacidad para renovar su sonido y, al mismo tiempo, conservar canciones que se mantienen entre las favoritas del público le ha permitido construir una trayectoria que trasciende generaciones. Ese vínculo con sus seguidores también se refleja en la expectativa que ha generado su presentación en Lima.

El concierto en el Estadio Nacional será, además, un nuevo encuentro entre la agrupación y sus fanáticos peruanos. Con las entradas agotadas, el escenario recibirá a más de 45 mil personas que llegarán para disfrutar de una jornada marcada por la música y los grandes éxitos de la banda.

Maroon 5 confirmó su regreso a Lima como parte de la gira mundial ‘Love Is Like Tour’.
Maroon 5 confirmó su regreso a Lima como parte de la gira mundial ‘Love Is Like Tour’.

Con el sold out confirmado, el Estadio Nacional se prepara para recibir a una multitud que espera disfrutar de principio a fin de la presentación. La expectativa está puesta en un espectáculo que reunirá a miles de seguidores alrededor de canciones conocidas por varias generaciones.

Este 31 de agosto, Lima vivirá una noche dedicada a los grandes éxitos de Maroon 5. Adam Levine y la agrupación estadounidense volverán a encontrarse con el público peruano en un concierto que, con más de 45 mil entradas vendidas, ya se perfila como uno de los grandes encuentros musicales del año.

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: cuándo y dónde será el concierto
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