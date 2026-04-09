Perú

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

Luego de una década de no pisar nuestro país, la banda de pop rock se alista pra reencontrarse con sus seguidores

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Seis hombres, miembros de Maroon 5, posan de pie con ropa informal y chaquetas sobre un fondo blanco; el logo 'MAROON 5' está en primer plano
La aclamada banda estadounidense Maroon 5 posa para una foto promocional de su próxima gira 'Love Is Like Tour', que incluye una presentación en Lima.

El regreso de Maroon 5 a la capital peruana marca uno de los anuncios más esperados para los fanáticos de la música internacional. La agrupación liderada por Adam Levine confirmó un espectáculo único en Lima, agendado para el próximo 31 de agosto en el Estadio Nacional como parte de su tour global Love Is Like Tour. El reencuentro se produce tras casi diez años de su última visita, consolidando a la banda estadounidense como una de las más influyentes del pop rock contemporáneo.

El conjunto, formado por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar, prepara un repertorio que recorrerá grandes éxitos y presentará temas incluidos en su más reciente álbum, Love Is Like, el cual da nombre a la gira.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Maroon 5 en Lima?

La presentación de Maroon 5 en Perú se realizará el lunes 31 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional de Lima, recinto que recibirá nuevamente a una de las agrupaciones más representativas del género pop rock mundial. El evento promete reunir a miles de seguidores que, durante años, han aguardado el regreso de la banda estadounidense al país.

Maroon 5 confirmó su regreso a Lima como parte de la gira mundial ‘Love Is Like Tour’.
Maroon 5 confirmó su regreso a Lima como parte de la gira mundial ‘Love Is Like Tour’.

Precios de las entradas para Maroon 5 en Lima

La venta de boletos se estructura en diferentes zonas, cada una con precios específicos tanto para la preventa como para la venta general. Los asistentes podrán elegir entre varias ubicaciones numeradas y generales, dependiendo de la experiencia que busquen dentro del Estadio Nacional.

  • Platinum Central (asiento numerado):
    • Preventa Interbank: S/ 390.00
    • Precio full: S/ 459.00
  • Platinum Lateral (asiento numerado):
    • Preventa Interbank: S/ 340.00
    • Precio full: S/ 399.00
  • VIP (asiento numerado):
    • Preventa Interbank: S/ 290.00
    • Precio full: S/ 342.00
Afiche promocional del concierto de Maroon 5 en Lima, mostrando el logo de la banda, un mapa de zonas del Estadio Nacional, precios de entradas y fechas de preventa
Información detallada sobre los precios de las entradas y la distribución de zonas para el concierto de Maroon 5 en el Estadio Nacional de Lima el 31 de agosto, incluyendo preventa con Interbank a través de Teleticket.
  • Preferencial:
    • Preventa Interbank: S/ 220.00
    • Precio full: S/ 259.00
  • Occidente 1 (numerado):
    • Preventa Interbank: S/ 340.00
    • Precio full: S/ 399.00
  • Occidente 2 (numerado):
    • Preventa Interbank: S/ 290.00
    • Precio full: S/ 342.00
  • Oriente 1 (numerado):
    • Preventa Interbank: S/ 340.00
    • Precio full: S/ 399.00
  • Oriente 2 (numerado):
    • Preventa Interbank: S/ 290.00
    • Precio full: S/ 342.00
  • Tribuna Norte:
    • Preventa Interbank: S/ 120.00
    • Precio full: S/ 142.00

Los precios incluyen la comisión de Teleticket, plataforma encargada de la comercialización oficial de las entradas.

¿Cuándo es la preventa y venta general de las entradas?

La preventa exclusiva para el concierto de Maroon 5 en Lima estará disponible a partir del miércoles 15 de abril, desde las 10 a.m., y se mantendrá hasta el 16 de abril. Durante este periodo, quienes utilicen tarjetas Interbank accederán a un descuento del 15%. Tras la finalización de la preventa, la venta general de entradas se habilita de forma inmediata en la misma plataforma.

El anuncio de la banda estadounidense ha generado expectativa en la comunidad de seguidores y el público general, quienes preparan su regreso al Estadio Nacional para una noche de música y reencuentro con uno de los grupos más exitosos de la escena internacional.

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