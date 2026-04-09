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Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

La banda liderada por Adam Levine confirmó su esperado regreso a Lima con un increíble concierto en el Estadio Nacional.

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Maroon 5 confirmó su regreso a Lima como parte de la gira mundial ‘Love Is Like Tour’.
Maroon 5 confirmó su regreso a Lima como parte de la gira mundial ‘Love Is Like Tour’.

La espera terminó para los fans peruanos de Maroon 5. La banda estadounidense, encabezada por Adam Levine, confirmó oficialmente su regreso a Lima como parte de la gira internacional ‘Love Is Like Tour’. El concierto será el próximo lunes 31 de agosto en el Estadio Nacional.

El esperado show promete ser uno de los eventos musicales del año 2026. La noticia desató la emoción de miles de seguidores y generó expectativa sobre la venta de entradas.

Maroon 5 en Lima: el regreso más esperado

Después de más de una década desde su última visita en 2012, Maroon 5 regresa a Perú para reencontrarse con su fiel público. La banda, famosa por éxitos como “This Love”, “Moves Like Jagger”, “Sugar” y “She Will Be Loved”, vuelve en el mejor momento de su carrera, tras el lanzamiento de su octavo álbum ‘Love Is Like’, que ha sido aclamado por la crítica y el público.

El show forma parte del tour que ya tiene fechas confirmadas en Colombia y Puerto Rico, y que incluirá más países de Latinoamérica en los próximos meses.

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: cuándo y dónde será el concierto
Maroon 5 regresa a Lima tras una década: cuándo y dónde será el concierto

Fecha, lugar y detalles del concierto

La presentación en Lima está programada para el 31 de agosto del 2026. El lugar elegido será uno de los recintos más grandes y emblemáticos de la capital, garantizando capacidad y comodidad para miles de asistentes. El recinto confirmado es el Estadio Nacional, escenario que en los últimos días fue clausurado por haber sobrepasado la hora permitida.

La gira ‘Love Is Like Tour’ acompañará la presentación del nuevo álbum, que fusiona el estilo clásico de Maroon 5 con sonidos frescos y contemporáneos, prometiendo un espectáculo lleno de energía, nostalgia y nuevos hits.

Venta y precios de entradas: todo lo que debes saber

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket, la plataforma oficial. La preventa inicia este 15 y 16 de abril a las 10:00 a.m., con un 15% de descuento para pagos con tarjetas Interbank.

La venta de boletos se estructura en diferentes zonas, cada una con precios específicos tanto para la preventa como para la venta general. Los asistentes podrán elegir entre varias ubicaciones numeradas y generales, dependiendo de la experiencia que busquen dentro del Estadio Nacional.

Preventa exclusiva para Interbank

  • Platinum Central (asiento numerado):  S/ 390.00
  • Platinum Lateral (asiento numerado): S/ 340.00
  • VIP (asiento numerado): S/ 290.00
  • Preferencial: S/ 220.00
  • Occidente 1 (numerado): S/ 340.00
  • Occidente 2 (numerado): S/ 290.00
  • Oriente 1 (numerado): S/ 340.00
  • Oriente 2 (numerado): S/ 290.00
  • Tribuna Norte: s/. 120.00

Venta General

  • Platinum Central (asiento numerado):  S/ 459.00
  • Platinum Lateral (asiento numerado): S/ 399.00
  • VIP (asiento numerado): S/ 342.00
  • Preferencial: S/ 259.00
  • Occidente 1 (numerado): S/ 399.00
  • Occidente 2 (numerado): S/ 342.00
  • Oriente 1 (numerado): S/ 399.00
  • Oriente 2 (numerado): S/ 342.00
  • Tribuna Norte: s/. 142.00
Afiche promocional del concierto de Maroon 5 en Lima, mostrando el logo de la banda, un mapa de zonas del Estadio Nacional, precios de entradas y fechas de preventa
Información detallada sobre los precios de las entradas y la distribución de zonas para el concierto de Maroon 5 en el Estadio Nacional de Lima el 31 de agosto, incluyendo preventa con Interbank a través de Teleticket.

Recomendaciones para la compra de entradas

  • Compra solo a través de los canales oficiales para evitar fraudes.
  • Prepara tus medios de pago y crea tu cuenta en Teleticket previamente.
  • Ingresa a la plataforma con anticipación, ya que la alta demanda podría agotar las entradas rápidamente.
  • Sigue las redes de Maroon 5, la productora y Teleticket para conocer novedades, precios y fechas exactas.

Así fue el último concierto de Maroon 5 en Perú

La última visita de Maroon 5 a Lima fue en agosto de 2012, cuando ofrecieron un show memorable ante 15,000 personas en el Estadio Monumental.

Adam Levine y su banda hicieron vibrar a la audiencia con un setlist que incluyó “Payphone”, “Sunday Morning”, “This Love”, “Moves Like Jagger” y más.

El espectáculo fue aclamado por su energía, calidad musical y el carisma de la banda, que no paró de interactuar con el público. Desde entonces, el grupo ha mantenido su vigencia mundial, sumando éxitos y millones de oyentes en plataformas digitales.

Desde su debut con ‘Songs About Jane’, Maroon 5 ha evolucionado hacia un sonido pop con influencias de funk, disco y reggae. Temas como “Makes Me Wonder”, “Sugar” y “Animals” han dominado listas internacionales y consolidado al grupo como uno de los referentes del pop contemporáneo.

La banda ha sido reconocida con múltiples premios y nominaciones, y su regreso a Latinoamérica reafirma su conexión con el público de la región.

Maroon 5 lead vocalist and guitarist Adam Levine performs during the first day of the iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, U.S. September 19, 2025. REUTERS/Steve Marcus
Maroon 5 lead vocalist and guitarist Adam Levine performs during the first day of the iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, U.S. September 19, 2025. REUTERS/Steve Marcus

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