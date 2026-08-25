Perú

Fenómeno El Niño: Piura dispone de S/ 4,352 millones para prevenir desastres naturales

La región norteña cuenta con capacidad inédita para ejecutar proyectos de infraestructura y prevención, mientras alianzas público-privadas y programas de empleo temporal concentran esfuerzos para mitigar riesgos y fortalecer la respuesta ante emergencias

Río desbordado con agua turbulenta, un puente de metal colapsado, edificios de varios pisos, un campanario y personas en la orilla
El río Piura desbordado, con el puente Sánchez Cerro parcialmente sumergido y estructuras edilicias afectadas por el "Meganiño" de 1983 en la región de Piura, Perú. (Universidad de Piura)
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La región de Piura se prepara para encarar el Fenómeno El Niño con una capacidad de inversión estimada en S/ 4,352 millones a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Este instrumento busca movilizar recursos del sector privado hacia proyectos de infraestructura, prevención y servicios públicos, con el objetivo de reducir vulnerabilidades y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

De acuerdo con ProInversión, S/ 2,657 millones corresponden al Gobierno Regional de Piura, S/ 1,614 millones a gobiernos locales y más de S/ 80 millones a universidades públicas. Estas cifras posicionan a la región como uno de los territorios con mayor potencial para ejecutar inversiones destinadas a cerrar brechas de infraestructura y fortalecer defensas ante eventos extremos.

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El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio Castro, expuso que “Obras por Impuestos es una herramienta que ayuda a prepararnos para enfrentar la emergencia a nivel nacional”.

Durante el evento “Fenómeno El Niño: prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, autoridades, empresarios y gremios productivos coincidieron en la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para la seguridad y el desarrollo de la región.

Entre 2009 y 2026, Piura ha adjudicado 78 obras mediante OxI, sumando S/ 1,514 millones, con la intervención de casi 50 empresas privadas y entidades públicas, principalmente en sectores como educación, transporte, saneamiento y seguridad. Actualmente, la región tiene una cartera de 46 proyectos potenciales valuados en S/ 1,517 millones, enfocados en vías urbanas, educación y reducción de brechas sociales.

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Un grupo de personas camina con pertenencias y bicicletas por una calle cubierta de agua y barro cerca de un puente
Residentes de Piura transitan por vías anegadas tras el desborde causado por intensas lluvias en la región. (Exitosa)

Alianza multisectorial y labor preventiva en marcha

El evento en Piura reunió a figuras como el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo; el embajador de Estados Unidos, Bernardo Navarro; y representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Adex, la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Cofide y organizaciones empresariales regionales.

En este contexto se anunció la firma del Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo, una iniciativa que agrupa a sectores públicos y privados para impulsar proyectos de alto impacto y acelerar el cierre de brechas estructurales.

Durante la jornada, autoridades y representantes de gremios visitaron la presa Los Ejidos, donde se verificó el avance de las labores de descolmatación. ProInversión reafirmó su rol de acompañamiento técnico y articulación entre el Estado y la empresa privada para facilitar la ejecución de obras rápidas y eficaces.

La estrategia de prevención frente a El Niño adquiere carácter urgente en una región donde la conectividad, los servicios básicos y la actividad productiva pueden verse seriamente afectados por lluvias intensas y desbordes.

La apuesta es transformar la capacidad de inversión en obras concretas que reduzcan riesgos y aseguren la continuidad de la vida económica y social.

Llamkasun Perú: empleo temporal y prevención en la agenda regional

A la par de la inversión en infraestructura, el programa Llamkasun Perú, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), refuerza el enfoque de prevención y respuesta ante emergencias climáticas.

Su titular, Juan Sheput, desarrolla una agenda de trabajo en Piura centrada en la generación de empleo temporal y la intervención inmediata en zonas vulnerables.

Llamkasun Perú financia proyectos intensivos en mano de obra no calificada y actividades como la limpieza y descolmatación de cauces, drenes e infraestructura pública, con el fin de reducir riesgos y preparar a las comunidades para enfrentar el Fenómeno El Niño.

“Cada intervención busca un doble resultado: generar ingresos temporales para las familias y preparar mejor a las comunidades frente a las emergencias”, detalló Sheput.

En lo que va de 2026, el programa ha promovido la creación de 1,767 empleos temporales en Piura mediante el financiamiento de cinco proyectos de inversión y 28 actividades de intervención inmediata.

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