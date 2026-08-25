¿Por qué los fieles dejan cartas en el pozo de Santa Rosa de Lima cada 30 de agosto?

El Pozo de los Deseos es una de las representaciones de fe que aún se mantienen en Lima. (Andina)

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Cada 30 de agosto, cientos de personas forman largas filas en el Centro Histórico de Lima para acercarse a uno de los lugares más tradicionales vinculados con Santa Rosa de Lima. No llegan únicamente para conocer el antiguo espacio donde vivió la santa limeña: muchos llevan consigo una carta en la que escriben una petición, un agradecimiento o un deseo y luego la depositan en el conocido Pozo de los Deseos.

La escena se repite año tras año. Niños, adultos y adultos mayores llegan al Santuario de Santa Rosa, ubicado en la primera cuadra de la avenida Tacna, con la esperanza de que sus pedidos sean escuchados. La tradición está tan arraigada que incluso quienes no pueden viajar hasta Lima tienen la posibilidad de enviar sus cartas mediante Serpost para que sean colocadas en el pozo durante la festividad.

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Pero ¿por qué las personas arrojan cartas precisamente en ese lugar? La respuesta está relacionada con la historia y la devoción construidas alrededor de Isabel Flores de Oliva, nombre de nacimiento de Santa Rosa de Lima, y con una antigua tradición vinculada al pozo que se encontraba en el jardín de su casa.

Un grupo de fieles deposita cartas con sus peticiones en el Pozo de los Deseos en el santuario de Santa Rosa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el origen de la tradición?

El pozo forma parte del espacio donde Santa Rosa vivió y desarrolló buena parte de su vida religiosa. El Santuario de Santa Rosa conserva la casa, el jardín y la ermita donde la santa limeña realizaba sus momentos de oración y penitencia.

Mincetur identifica el Pozo de los Deseos como uno de los principales espacios del santuario y señala que la tradición está relacionada con una historia según la cual Santa Rosa arrojó allí una llave como símbolo de su entrega y penitencia. Con el paso del tiempo, ese lugar se convirtió en un punto de peregrinación y oración para sus devotos.

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La historia más difundida cuenta que Santa Rosa utilizaba una cadena o cadenilla como parte de sus prácticas de penitencia. El objeto tenía un candado cuya llave, según la tradición, terminó en el fondo del pozo.

Sin embargo, este episodio debe entenderse como una tradición asociada a la vida de la santa, porque existen versiones históricas diferentes sobre lo que realmente ocurrió con aquella llave.

El Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima recibe las peticiones escritas por los fieles en el santuario dedicado a la santa patrona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de la llave que terminó en el pozo

De acuerdo con la tradición popular, Santa Rosa llevaba una cadena alrededor de la cintura como parte de sus prácticas de penitencia. El candado que la sujetaba tenía una llave y, según el relato más conocido, la santa decidió arrojarla al pozo para evitar la posibilidad de quitarse la cadena.

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La historia cuenta que, en determinado momento, Santa Rosa habría pedido a Dios que la ayudara ante el dolor provocado por la penitencia. La tradición sostiene que el candado finalmente pudo abrirse.

Esta historia convirtió al pozo en un elemento especialmente significativo dentro de la devoción popular.

Pero existe otra versión. ACI Prensa recoge el relato atribuido al historiador peruano José Antonio del Busto, quien sostenía que Santa Rosa no habría lanzado la llave al pozo. Según esa versión, ella habría entregado la llave a un fraile antes de que este emprendiera un viaje y, al necesitar abrir nuevamente el candado, terminó rompiéndolo con una piedra al no encontrar la llave.

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La diferencia entre ambas versiones es importante porque muestra que la historia del pozo se encuentra entre la documentación histórica y la tradición devocional transmitida durante generaciones.

Santa Rosa de Lima: la vida y el legado de la primera santa de América| Foto: Andina (Composición Infobae Perú)

Entonces, ¿Santa Rosa realmente lanzaba cartas al pozo?

No. Esta es una de las principales confusiones que puede producir la tradición actual. Santa Rosa de Lima no lanzaba cartas al pozo para pedir deseos, como ocurre actualmente con los devotos.

La costumbre de escribir peticiones y depositarlas allí surgió posteriormente como una expresión de la devoción hacia la santa y de la confianza de los fieles en su intercesión.

El Arzobispado de Lima ha explicado que, después de la muerte de Santa Rosa, los fieles comenzaron a acudir al lugar y a dejar cartas para agradecer favores que atribuían a su intercesión. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en una tradición que se mantiene especialmente alrededor del 30 de agosto.

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Por ello, la carta funciona como una forma simbólica de oración: el creyente escribe aquello que quiere pedir o agradecer y lo deposita en un lugar directamente relacionado con la vida de la santa.

Entérate qué ocurre con las cartas que los fieles echan a Pozo de los Deseos cada 30 de agosto. Foto: Andina

¿Qué escriben los fieles en las cartas?

Las peticiones son diversas y reflejan muchas de las preocupaciones cotidianas de quienes acuden al santuario.

Hay personas que escriben para pedir por la salud de un familiar, por trabajo, por los estudios, por sus hijos, por la solución de un problema familiar o por alguna situación personal. También existen quienes utilizan la carta para agradecer por un favor que consideran recibido.

Radio Nacional registró en 2024 la presencia de miles de personas en el santuario y recogió testimonios de devotos que acudían para pedir por la salud de familiares o agradecer por las bendiciones recibidas.

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Así, el contenido de las cartas cambia de una persona a otra, pero existe un elemento común: la confianza en la intercesión de Santa Rosa de Lima.

La tradición no plantea que el pozo, por sí mismo, conceda los deseos. Para los creyentes, el sentido está en dirigir la petición a Santa Rosa y solicitar su intercesión ante Dios.

Varias personas escriben sus peticiones en papel frente al Pozo de los Deseos en el santuario de Santa Rosa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se considera un “pozo de los deseos”?

El nombre popular de Pozo de los Deseos está directamente relacionado con esta costumbre. El espacio dejó de ser visto únicamente como un antiguo pozo de agua asociado a la casa familiar de Santa Rosa y pasó a convertirse en un lugar de oración y petición.

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PromPerú incluye el santuario dentro de sus rutas religiosas de Lima y señala que cada 30 de agosto miles de fieles lo visitan para depositar sus pedidos y oraciones escritos en cartas en el tradicional pozo.

Mincetur también destaca que la colocación de cartas es uno de los momentos más esperados por los devotos durante la festividad y explica que las personas depositan allí sus peticiones confiando en la intercesión de Santa Rosa.

Por eso, más que un lugar para “pedir un deseo” en el sentido popular, el pozo representa un espacio de fe, oración y confianza religiosa.

Una tradición que continúa después de casi cuatro siglos

Santa Rosa murió en Lima en 1617, pero su devoción no desapareció. Por el contrario, se extendió rápidamente y terminó convirtiendo su antigua casa en uno de los principales lugares de peregrinación religiosa de la capital.

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El Santuario de Santa Rosa se encuentra precisamente en el espacio donde nació y vivió la santa. Mincetur señala que allí se conservan la ermita donde oraba, el jardín y otros ambientes relacionados con su vida.

La tradición de las cartas forma parte de esa memoria. Cada año, el lugar vuelve a recibir a miles de personas que buscan acercarse a Santa Rosa a través de una petición escrita.

La magnitud de esta costumbre puede observarse en las campañas realizadas por Serpost. En 2023, la empresa estatal informó que depositó más de 3.000 cartas procedentes de diferentes partes del país en el Pozo de los Deseos.

En 2024, Serpost volvió a organizar una campaña nacional y puso a disposición de los devotos 10.000 cartas impresas para que pudieran escribir sus peticiones y enviarlas al santuario.

Esto demuestra que la tradición no está limitada a quienes viven en Lima. Personas de otras regiones también pueden hacer llegar sus peticiones al santuario.

¿Qué pasa con las cartas después?

El objetivo de depositar la carta es que quede en el pozo como parte del acto de devoción. Durante la festividad, las autoridades y organizaciones que participan en la celebración incluso coordinan campañas para reunir las peticiones de personas que no pueden acudir personalmente.

Serpost, por ejemplo, ha realizado campañas en coordinación con el Santuario de Santa Rosa para trasladar las cartas recibidas desde diferentes puntos del Perú y depositarlas durante la celebración del 30 de agosto. En 2023, los funcionarios de la empresa y el prior del santuario participaron en el depósito de las peticiones.

La práctica demuestra cómo una tradición religiosa desarrollada en Lima terminó incorporando incluso los servicios postales para permitir que devotos de todo el país participen.

La figura de Rosa de Lima trascendió su época al convertirse en la primera santa de América, reflejando una vida de sacrificio y servicio. (Andina)

El pozo que se convirtió en símbolo de fe

El Pozo de los Deseos es, finalmente, mucho más que el lugar donde se depositan miles de cartas cada agosto.

Su importancia está relacionada con la historia de Santa Rosa, con las prácticas religiosas que realizó durante su vida y con la memoria que se construyó alrededor de su antigua casa. La historia de la llave arrojada al pozo —aunque tenga diferentes versiones— contribuyó a convertir este espacio en uno de los símbolos más reconocibles de su devoción.

La tradición de las cartas apareció después y transformó el lugar en un espacio donde los creyentes pueden expresar por escrito sus preocupaciones, esperanzas y agradecimientos.

Cada 30 de agosto, la escena vuelve a repetirse: una carta, una petición y un pozo que durante generaciones ha sido asociado con Santa Rosa de Lima.

Por eso, las cartas no se lanzan al pozo porque exista una tradición de que Santa Rosa las escribiera o las arrojara allí, sino porque los fieles convirtieron este espacio vinculado a su vida en un lugar para expresar sus pedidos y buscar su intercesión. Lo que comenzó como una tradición religiosa se mantiene hasta hoy como una de las costumbres más representativas de la celebración de Santa Rosa de Lima en el Perú