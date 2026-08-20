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Terremoto en Ayacucho de 7.2: 569 sismos se han registrado en Perú durante el 2026

El movimiento fue percibido en distintos sectores del Perú y se produjo en un país ubicado dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico

Los registros sobre la actividad sísmica contribuyen a mejorar la preparación frente a posibles emergencias, ya que esta información es proporcionada a las instituciones responsables de la gestión del riesgo de desastres y también está disponible para consulta de la ciudadanía - Créditos IGP.
Los registros sobre la actividad sísmica contribuyen a mejorar la preparación frente a posibles emergencias, ya que esta información es proporcionada a las instituciones responsables de la gestión del riesgo de desastres y también está disponible para consulta de la ciudadanía - Créditos IGP.
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El sismo de magnitud 7.2 ocurrido durante la tarde de este jueves 20 de agosto en Ayacucho volvió a evidenciar la permanente actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano.

El movimiento telúrico fue percibido en varias zonas del sur del país. El temblor alcanzó regiones como Ayacucho, Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac, mientras que en Lima se sintió con mayor intensidad en los pisos superiores de los edificios. El evento tuvo una duración aproximada de un minuto y fue descrito como un movimiento prolongado y ondulante.

Según los registros del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el 1 de enero hasta este 20 de agosto se reportaron 569 sismos en distintas zonas del país.

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El epicentro tuvo como epicentro la ciudad de Coracora en Ayacucho - Créditos: @igp_peru.
El epicentro tuvo como epicentro la ciudad de Coracora en Ayacucho - Créditos: @igp_peru.

El monitoreo de estos movimientos se desarrolla mediante una red integrada por 75 estaciones sísmicas, distribuidas estratégicamente a escala nacional. Los dispositivos envían información vía satélite, lo que permite al Censis realizar una vigilancia continua y en tiempo real de la actividad registrada.

La información recopilada es remitida a las entidades responsables de la gestión del riesgo de desastres. Asimismo, los ciudadanos pueden acceder a estos reportes a través de las plataformas oficiales del IGP y del Ministerio del Ambiente (Minam).

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú señaló que el movimiento telúrico de magnitud 7,2, registrado a la 1:00 p. m., tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Ayacucho, y se ubicó a una profundidad de 108 kilómetros. De acuerdo con la información proporcionada por el IGP, el evento no representa riesgo de tsunami para el litoral peruano.

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El video muestra imágenes de un sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho, Perú. Se observan grandes deslizamientos de tierra y rocas en las laderas de los cerros, generando una extensa nube de polvo. Las tomas incluyen vistas aéreas de las montañas y zonas residenciales afectadas. La cobertura noticiosa en vivo, con corresponsales desde Ayacucho y Pisco, informa sobre el impacto del movimiento telúrico y la respuesta inicial en las áreas circundantes. Se reporta la evacuación de personas y el monitoreo de posibles daños materiales en zonas vulnerables.

¿Qué debe contener la mochila de emergencia?

  • Agua: almacenar una cantidad suficiente para atender las necesidades básicas durante las primeras horas y verificar de manera periódica su fecha de caducidad.
  • Alimentos no perecibles: incluir conservas, galletas, frutos secos, barras energéticas y otros productos que puedan ingerirse sin necesidad de cocción.
  • Botiquín de primeros auxilios: contar con gasas, vendas, alcohol, curitas, guantes descartables y medicinas de uso frecuente.
  • Iluminación: disponer de una linterna con baterías adicionales y, si es posible, una lámpara portátil para facilitar la visibilidad durante un corte de energía.
  • Comunicación: incorporar una radio a pilas o recargable, así como un silbato que permita emitir señales en caso de quedar atrapado o necesitar ayuda.
  • Documentos: guardar copias del documento de identidad, teléfonos de emergencia y otros datos relevantes dentro de una bolsa hermética para protegerlos de la humedad.
  • Higiene: considerar papel higiénico, jabón, alcohol en gel, toallas húmedas, mascarillas y otros artículos indispensables para el aseo personal.
  • Ropa: preparar prendas abrigadoras, medias y una manta para enfrentar bajas temperaturas, especialmente durante la noche.
  • Dinero: conservar una suma de efectivo, preferentemente en billetes de baja denominación, ante eventuales fallas en los sistemas de pago electrónico.

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